Мужчина и двое детей упали с большой высоты многоэтажного дома в Саратове. Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

В Саратове мужчина и двое детей упали с крыши высотного дома

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