Происшествия

Вести.RuВести.RuВ Саратове мужчина и двое детей упали с крыши высотного дома

Мужчина и двое детей упали с большой высоты многоэтажного дома в Саратове. Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
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В Саратове скончалась выпавшая из окна с отцом и братом девочка

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Названа возможная причина, по которой мужчина прыгнул с 9-го этажа с двумя маленькими детьми на руках

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Падение мужчины с двумя детьми из окна. Сосед рассказал о ссоре в семье

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Мужчина и двое детей упали с многоэтажки в Саратове

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Падение мужчины и детей из окна на Белоглинской произошло после ссоры в семье

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Трагедия на Белоглинской. Соседи заявили о семейной размолвке

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Происшествия

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Коммерсантъ 08:17
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Осенний призыв в России проходит по новым правилам

В этом году, по данным Генштаба, в армию отправятся более 132 тысяч новобранцев.
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Путин в Ереване ответил на выкрик грузинской журналистки

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) отреагировал на выкрик грузинской журналистки.
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Украина подписала «формулу Штайнмайера» в Минске

Украинская делегация во вторник, 30 сентября, подписала в Минске на заседании контактной группы "формулу Штайнмайера".
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Британцы восхитились российским спецназом

Британское издание The Daily Mail рассказало о подготовке спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и показало кадры испытаний, через которые проходят бойцы, чтобы заслужить право носить краповые береты.
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Происшествия

Сотрудник СК умер после нападения в Москве

Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Политика

Премьер Грузии выступил за улучшение отношений с Россией

Тбилиси должен сделать все для нормализации отношений с Москвой, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
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Немецкий концерн решил сделать глубокую дифференциацию своих брендов, переведя Skoda в бюджетный сегмент, а машины Seat станут более эмоциональными.
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Тренер петербургского клуба рассказал о Малкоме и слишком дорогом игроке "Бенфики".
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Политика

Макрон рассказал о встрече с Сенцовым

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о беседе с украинским режиссером Олегом Сенцовым, который был осужден в России за подготовку терактов в Крыму, а недавно вернулся на родину в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом.
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Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР

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Советский и российский актер театра и кино Михаил Боярский грубо выругался в ответ на обвинения в нарушении правил дорожного движения.
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В Android-смартфонах появилась опция для отказа от всех подписок

В Google Play добавили несколько дополнительных функций, которые позволят владельцу Android-смартфона обнулить разом все подписки, сообщает Androidpolice.com.
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РБК вчера в 19:11
Происшествия

Нападение на финский колледж совершил студент

Человеком, совершившим во вторник нападение на профессиональное училище в Финляндии в городе Куопио (Kuopio), оказался учащийся, гражданин Финляндии 1994 года рождения без судимостей.
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Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме

Первый канал начал снимать фильм о Юлии Началовой, которая умерла в марте этого года от заражения крови в возрасте 38 лет.
StarHit.ru вчера в 11:40
Экономика

Венесуэла провела выплату по долгу России

"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Газета.Ru 03:57
Происшествия

В Перми осудили охранницу школы, где произошла поножовщина

В Перми перед судом предстала сотрудница частного охранного предприятия, которая в январе прошлого года пропустила в школу подростков с холодным оружием.
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Политика

В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:22
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Певица прилюдно призналась в любви новому избраннику и разместила чувственное фото в блоге.
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В Москве началось прощание с Марком Захаровым

В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
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Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
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Михаил Галустян стал ведущим на канале СТС

Популярный комик Михаил Галустян подписал эксклюзивный контракт с телеканалом СТС, сообщил «Ведомостям» представитель «СТС Медиа».
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Экономика

Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян

Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Политика

Правила получения российского гражданства могут измениться

Власти планируют позволить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства.
Газета.Ru 09:34
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Гризманн рассказал о трудностях общения с Месси

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о проблемах с общением с капитаном каталонцев Лионелем Месси.
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Документы касаются планирования прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив.
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Югорчане в прямом эфире задали 37 вопросов по здравоохранению

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Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
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