Происшествия
ИзвестияВ Саратове мужчина с двумя детьми выпал из окна
В Саратове 30-летний мужчина выпал из окна девятого этажа. На руках у него были двое детей: девочка четырех лет и годовалый мальчик, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Инцидент произошел 1 октября на улице Белоглинской.
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Падение мужчины и детей из окна на Белоглинской произошло после ссоры в семье
СаратовБизнесКонсалтинг11:27
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Общество
Росстат подсчитал число пользующихся интернетом россиян старше 55 лет
Половина россиян старше 55 лет пользуется интернетом, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Росстатом.
РБК 19:29
Армия и оружие
КНДР снова запустила неопознанные снаряды в направлении Японского моря
Северная Корея утром 2 октября произвела очередной пуск снарядов в сторону Японского моря, их тип, дальность и максимальная высота полета пока не установлены, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).
Интерфакс 19:16
Футбол
Тедеско подпишет со «Спартаком» контракт на два с половиной года
34-летний итальянец с немецким паспортом подпишет договор сроком на два с половиной года.
Вести.Ru 13:00
Космос
Девятая планета Солнечной системы может оказаться черной дырой
В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).
МИР 24 вчера в 09:00
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30
Культура
Собчак прокомментировала свое сотрудничество с «Первым каналом»
Слова Ксении Собчак цитирует Telegram-канал принадлежащего Григорию Березкину РБК.
Gazeta.SPb вчера в 14:43
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби в роли Харли Квинн
На YouTube-канале WBRussia представлен первый трейлер фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Российская газета 13:40
Политика
Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:26
Космос
Последний запуск базовой версии ракеты «Рокот» намечен на 29 ноября
Ожидается, что в рамках последнего пуска ракета «Рокот» с разгонным блоком «Бриз-КМ» выведет на орбиту космические аппараты связи «Гонец» № 24, № 25 и № 26.
RT на русском 18:22
Космос
NASA планирует изучить астероиды-«кентавры» между Юпитером и Нептуном
Актуальные Новости 10:41
Наука
Фруктовые мухи-дрозофилы помогают победить старение
Чтобы выяснить механизм процесса старения используются мухи.
МонаВиста 10:31
Гаджеты
Xiaomi отменила анонс смартфона Mi Mix 4
UfacityNews.ru 15:01
Здоровье
Россиянам перестало нравиться качество медпомощи
Удовлетворенность жителей России качеством оказания медицинских услуг в 2018 году понизилась.
Lenta.ru 18:02
Общество
Бразильянку признали обладательницей самых красивых ягодиц в мире
Бразильская модель Playboy Сьюзи Кортез в рамках конкурса Miss BumBum 2019 была признана обладательницей самых красивых ягодиц, пишет Daily Mail.
Известия 16:07
Наука
В мускулатуре человеческого эмбриона обнаружено наследие палеозоя
Американские эволюционные биологи обнаружили в мускулатуре человеческого эмбриона наследие палеозоя.
МедиаПоток 13:48
Хоккей
ЦСКА разгромил «Спартак» в матче КХЛ
ЦСКА в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) разгромил «Спартак» со счетом 9:3.
Известия 16:52
Технологии
Знаменитое научное судно «Витязь» отправили на ремонт
Первое научно-исследовательское судно Института океанологии имени Ширшова - знаменитый «Витязь» - отправилось из Калининграда на доковый ремонт в город Светлый.
Ридус 19:26
Армия и оружие
В Мали 25 военных погибли при нападении экстремистов
Двадцать пять военнослужащих стали жертвами нападений экстремистов на два военных лагеря. Судьба еще 60 военных еще не известна, пишет ТАСС.
РЕН ТВ 18:20
Происшествия
На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната
Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Экономика
Венесуэла провела платеж по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Российская газета 11:55
Технологии
Мошенники звонят клиентам банков по базам полиции
В основном мошенники звонят клиентам банков, имеющих автомобиль или недвижимость.
Vologda-poisk.ru вчера в 07:11
Кино
Минкульт опубликует данные о тратах на господдержку кино
Сегодня, 30 сентября стало известно, что в середине октября Минкульт совместно с Фондом кино запустит базу данных о государственной поддержке производства фильмов в России, которая будет доступна на сайте ЕАИС и содержать информацию с 2015 года об объемах и условиях поддержки, предоставляемой Минкультом и Фондом кино.
ProfiСinema.ru вчера в 16:54
Здоровье
ВОЗ сообщила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%
Употребление алкоголя в России с 2003 по 2016 год снизилось на 43%. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РБК 12:35
Общество
В Сети появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге
Очевидцы сняли на видео последствия урагана «Мортимер» в Санкт-Петербурге.
РБК 16:41
Происшествия
Подполковник МЧС покончил с собой в Подмосковье
В подмосковном Переделкино обнаружено тело заместителя главы специального управления Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС России подполковника Олега Жукова.
Известия 17:29
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве
Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 18:25
Политика
В России решили изменить правила предоставления гражданства
Планируется также упростить порядок получения разрешения на временное пребывание, вида на жительство и гражданства для иностранцев, которые обучались в российских вузах и ведущих образовательных учреждениях стран СНГ и Балтии.
Российская газета 10:28
Волейбол
Сборная России стартовала с победы на Кубке мира по волейболу
Республика Татарстан 08:26
Происшествия
Туриста из РФ задержали в Таиланде из-за сувенирных банкнот
Российский гражданин был задержан полицией Таиланда после того, как подарил местным жителям игрушечные деньги.
REGNUM 05:38