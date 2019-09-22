Происшествия
РИА НовостиВ Саратове нашли тело 18-летней девушки с 50 ножевыми ранениями
В Саратове в подъезде жилого дома жестоко убили 18-летнюю девушку, сообщает областное управление СК. Отмечается, что погибшую нашли в одном из зданий на Вишневой улице. По данным РЕН ТВ, на теле девушки насчитали 50 ножевых ранений.
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Политика
Bloomberg: Путин планирует одобрить Парижское соглашение по климату
Президент России Владимир Путин принял решение ратифицировать Парижское соглашение по климату от 2015 года.
Газета.Ru 08:35
Шоу-бизнес
СМИ назвали размер пенсий российских артистов
Газета.Ru вчера в 21:58
Религия
В Екатеринбурге прошел детский крестный ход
В воскресенье, 22 сентября, в Екатеринбурге состоялся детский крестный ход, приуроченный к новому учебному году.
Коммерсантъ 09:10
Футбол
Гол и передача Ибрагимовича принесли «Гэлакси» победу в матче MLS
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил гол и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата MLS против «Монреаль Импэкт».
РБК 05:17
Экономика
Правительство одобрило законопроект о повышении МРОТ
Правительство России одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% - до 12 130 рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минтруда.
ТАСС 19 сентября в 07:47
Культура
В Петербурге открылась панорама «Дорога через войну»
Проект занимает 2 тысячи квадратных метров, на которых воссозданы события Великой Отечественной войны.
Piter.tv вчера в 07:10
Общество
В Архангельске на антимусорный митинг пришли сотни людей
Антимусорный митинг в Архангельске собрал сотни людей, несмотря на дождь и холод, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 07:01
Здоровье
Врачи назвали необходимое количество шагов в день
Медики считают, что молодым людям необходимо совершать не менее 10 тыс. шагов в день, а людям пожилого возраста — до 5–7 тыс. шагов, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Известия 06:18
Здоровье
В Армении обнаружена женщина, которая плачет кристаллами
В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
BFM.ru вчера в 10:11
Футбол
«Сочи» вырвал победу у «Динамо» в матче чемпионата России
Московское "Динамо" уступило "Сочи" в домашнем матче чемпионата России по футболу.
РИА Новости 09:06
Происшествия
Массовая драка в ТЦ в Уфе попала на видео
Драка в торгово-развлекательном комплексе "Иремель" в Уфе попала на видео.
РИА Новости 07:45
Происшествия
Пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков
Пираты освободили захваченных у берегов Камеруна российских моряков, их привезли в Германию, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе.
РИА Новости 03:40
Культура
Гуф может стать новым героем шоу «Холостяк»
Героем нового сезона шоу «Холостяк» может стать рэпер Гуф. Об этом со ссылкой на телеграм-каналы пишет Газета.ру.
Сусанин 06:41
Шоу-бизнес
Торт из денег и артисты Black Star: как прошел день рождения Пашу
Вернувшись в Москву, звезда решил отпраздновать событие в одном из московских ресторанов, куда пригласил друзей, а также артистов лейбла Black Star.
StarHit.ru вчера в 07:00
Футбол
Названы стартовые составы «Арсенала» и «Урала» на матч 10-го тура РПЛ
Тренерские штабы тульского "Арсенала" и екатеринбургского "Урала" объявили стартовые составы игроков на матч десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:49
Театры
Поддержавшую Павла Устинова актрису пригрозили уволить из театра
Lenta.ru 19 сентября в 09:46
Политика
Шойгу ответил на «стенания» Кудрина о больших расходах на оборону
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал надуманными слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина об избыточных расходах на оборону.
Ведомости 06:00
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Албании превысило сто человек
Число пострадавших при землетрясении в Албании возросло до 105 человек, передает Albanian Daily News со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.
РБК 08:12
Политика
Сергей Шойгу оценил возможность войны между Россией и Украиной
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил возможность военного конфликта России и Украины.
Военное дело 08:00
Наука
Древние вирусы могут помочь убить рак
Исследователи надеются, что этот подход может лечь в основу будущих методов лечения рака, если удастся вакцинировать иммунную систему, чтобы распознать и атаковать раковые клетки, представляющие эти пептиды.
ГЛАС.RU вчера в 05:50
Здоровье
ВОЗ: новый вирус может убить 80 млн человек за 36 часов
Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о новом вирусе, который может убить десятки миллионов человек, об этом 21 сентября сообщается на официальном сайте организации.
REGNUM вчера в 14:01
Общество
В РПЦ назвали действенный способ избавления от привычки ругаться матом
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов рассказал о том, как избавиться от привычки ругаться матом.
Газета.Ru 07:29
Космос
Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны
Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
ГЛАС.RU 20 сентября в 12:38
Происшествия
В Москве неизвестный украл у безработного BMW за 8,5 млн руб
По данным ТАСС и АГН «Москва», из автосалона украли BMW X7, продажи которого стартовали в марте. Сумма ущерба составила 9 млн руб.
РБК 08:14
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Политика
Никакой «формулы Штайнмайера» не существует — Порошенко
Бывший президент Украины, депутат Верховной рады Петр Порошенко заявил, что нет на самом деле никакой «формулы Штайнмайера» по урегулированию порядка проведения выборов в Донбассе.
REGNUM 09:14
Культура
Савик Шустер хочет подать в суд на Коломойского
Олигарх заявил, что Шустер в 2015 году получил предоплату за десять передач на телеканале «1+1» в размере 2,5 млн рублей, но нарушил условия контракта — взял с гостя деньги за участие.
Gazeta.SPb вчера в 07:57
Шоу-бизнес
У Евгения Кузина и Александры Артемовой родился ребенок
Еще до появления ребенка на свет экс-участники шоу «Дом-2» делились последними новостями о беременности в своих соцсетях.
Телепрограмма 20 сентября в 04:56
Армия и оружие
Украина не планирует сокращать состав Вооруженных сил
Ранее глава военного ведомства рассказал, каким образом может быть осуществлен развод сил и средств в Донбассе.
Украина.ру 03:41