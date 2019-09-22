Происшествия
РБКВ Саратове юноша зарезал подругу из-за отказа вернуть ему долг
По версии следствия, подозреваемый и потерпевшая были знакомы с детства, проживали в соседних подъездах дома. В июле юноша одолжил подруге деньги. Спустя время он потребовал вернуть ему деньги, но девушка не сделала этого.
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Суд арестовал студента, обвиняемого в жестоком убийстве девушки в Саратове
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