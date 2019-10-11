Происшествия
ТАССВ Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки
Ранее поисковый отряд "Лиза Алерт" в Саратове сообщил, что поиски пропавшей девочки прекращены. Это произошло после того, как в местных СМИ появилась информация, что школьницу нашли мертвой.
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с чего всё началось
Тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась, обнаружили в Саратове, сообщил ТАСС в пятницу зампредседателя правительства региона Роман Бусаргин. Ранее поисковый отряд "Лиза Алерт" в Саратове сообщил, что поиски пропавшей девочки прекращены.ТАССвчера в 20:09
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Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы Киселевой в Саратове
Московский Комсомолец01:47
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