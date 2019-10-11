Происшествия

Народные новостиНародные новостиЖители Саратова хотели устроить самосуд над убийцей 9-летней девочки

Жители Саратова потребовали самосуда над мужчиной, которого подозревают в убийстве 9-летней девочки. Ребенка искали всем городом после ее пропажи, но нашли только тело, сообщает телеканал РЕН ТВ. Полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве школьницы в Саратове.
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с чего всё началось

В Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки

Тело девятилетней девочки, которая 9 октября ушла из дома в школу и не вернулась, обнаружили в Саратове, сообщил ТАСС в пятницу зампредседателя правительства региона Роман Бусаргин. Ранее поисковый отряд "Лиза Алерт" в Саратове сообщил, что поиски пропавшей девочки прекращены.
ТАССвчера в 20:09

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Жители Саратова пытались устроить самосуд над убийцей Лизы Киселевой

Взгляд-инфо00:25

Искал весь город два дня: саратовцы едва не растерзали подозреваемого в убийстве девятилетней Лизы Киселевой

КП - Саратоввчера в 23:30

В гаражах, где обнаружен труп 9-летней Елизаветы Киселевой, собрался стихийный митинг. Люди требуют выдать им убийцу

Версия-Саратоввчера в 18:22

В Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки

ТАССвчера в 20:09

Саратовцы отказываются покидать гаражи, где нашли тело Лизы Киселевой

Регион 64вчера в 19:22

В Саратове, где убили девочку, прокомментировали сообщения о «линчевателях»

РИА Новости04:16

Задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Саратове

РЕН ТВвчера в 17:35
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Политика

Зеленский ответил на вопрос о цене литра молока на Украине

Украинский президент признался, что очень редко ходит в магазин и не покупает молоко, так как в его семье этот продукт не употребляют.
RT на русском вчера в 13:50
Происшествия

В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ

Учителя ОБЖ, который нецензурно выражался и бил школьников во время урока в школе поселка Боровский Тюменской области, уволен, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.
РИА Новости 02:06
Общество

Россияне экономят на отдыхе и здоровье

27% респондентов, в случае нехватки денег, начинают экономить на лечении, – сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования.
Волжский.ру вчера в 04:46
Политика

Зеленский назвал странным отсутствие авиасообщения между РФ и Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отсутствие прямого авиасообщения с Россией.
Российская газета 00:08
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги

Минобороны рассекретило исторические документы к 75-й годовщине освобождения Риги от немецко-фашистской оккупации.
Известия вчера в 20:25
Общество

Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

Как следует из документа, «если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».
Коммерсантъ 00:15
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09 октября в 09:54
Политика

Зеленский назвал условие выхода Украины из Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Украина может выйти из Минских соглашений, если до Нового года не будет принят закон об особом статусе Донбасса с имплементированной "формулой Штайнмайера".
Вести.Ru вчера в 20:23
Кино

Николай Добрынин объявил об уходе из «Сватов»

RuNews24.ru 09 октября в 10:22
Общество

Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке

REGNUM вчера в 07:35
Политика

Зеленский заявил о готовности первым звонить Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов в одностороннем порядке предпринимать действия, чтобы якобы нормализовать отношения с Россией.
REGNUM 00:34
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу

МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
Экономика

ЦБ сообщил о новом виде хищения денег с банковских карт

Банк России беспокоит появившийся в этом году новый способ обмана владельцев платежных карт, когда злоумышленники подменяют исходящие телефонные номера на номера колл-центров банков.
Российская газета вчера в 10:53
Технологии

Китай построил «безголовую» субмарину

Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
Lenta.ru вчера в 13:33
Игры

Sony PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года

ТАСС 08 октября в 09:02
Общество

На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун

На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
Газета.Ru вчера в 23:21
Авто

Toyota представила водородный седан Mirai нового поколения

Toyota Mirai нового поколения построена на заднеприводной платформе TNGA-N, которая также легла в основу седана Toyota Crown для рынка Японии.
Тарантас Ньюс 00:42
Волейбол

Волейболисты сборной России победили Италию на Кубке мира

Pravda.Ru 04:39
Шоу-бизнес

Виктория Токарева рассказала о бурном романе с Георгием Данелией

OAnews вчера в 07:09
Политика

Лавров объяснил, зачем Украине саммит «нормандской четверки»

Москва не исключает, что Киев инициирует саммит в нормандском формате с целью пересмотра Минских соглашений, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Взгляд.ру вчера в 06:02
Футбол

Дзюба: «В перерыве матча с Шотландией поговорили на повышенных тонах»

В перерыве сделали коррективы, немножко на повышенных тонах поговорили, потому что мы не можем себе позволить играть не то, что вальяжно, — не включая максимальные скорости.
Sport24.ru 03:39
Политика

В России обнаружили потерю 150 миллиардов из-за США

Российская рыбопромышленная отрасль потеряла порядка 150 миллиардов рублей из-за соглашения с США о морской границе.
Lenta.ru 03:19
Общество

Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир

Lenta.ru вчера в 04:21
Футбол

Нидерланды одержали волевую победу над Северной Ирландией

Сборная Нидерландов, уступая по ходу матча, одержала победу над Северной Ирландией. Все мячи были забиты в последние 15 минут матча.
Soccer.ru вчера в 17:02
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM 09 октября в 07:00
Гаджеты

В Сети опубликован внешний вид ноутбука Pixelbook Go

Дни24 02:09
Здоровье

Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина

Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru 09 октября в 20:26
Общество

Роскачество нашло нарушения во всех проверенных пивных напитках

Роскачество исследовало пивные напитки и обнаружило, что производители маскируют под эту категорию совсем другие по свойству продукты, причем ни один из них не соответствует ГОСТу.
РИА Новости 01:15
Происшествия

В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета

Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости вчера в 14:02
Общество

Поедание грибов снижает вероятность рака простаты

Популярная механика 08 октября в 10:51
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