Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Саратове мужчина с двумя детьми выпал из окна

В Саратове 30-летний мужчина выпал из окна девятого этажа. На руках у него были двое детей: девочка четырех лет и годовалый мальчик, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Инцидент произошел 1 октября на улице Белоглинской.
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В Саратове умерла девочка, упавшая из окна вместе с отцом и братом

ТАСС12:33

После гибели саратовца и двух детей, упавших с 9-го этажа, завели дело по факту убийства

Четвертая Власть14:05

Из окна девятого этажа дома на Белоглинской выпрыгнул мужчина вместе с двумя детьми

Версия-Саратов09:57

Падение мужчины и детей из окна на Белоглинской произошло после ссоры в семье

СаратовБизнесКонсалтинг11:27

Трагедия на Белоглинской: Девочка скончалась в больнице

КП - Саратов12:26

В Саратове скончалась выпавшая из окна с отцом и братом девочка

Регион 6411:50

Трагедия на Белоглинской. Соседи заявили о семейной размолвке

Взгляд-инфо10:28
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Политика

Трамп назвал переворотом запуск процедуры импичмента

В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
ТАСС 19:58
Политика

Песков прокомментировал назначение экс-главы ДНР главой Элисты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал назначение руководителем Элисты Дмитрия Трапезникова, который ранее возглавлял самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР).
Газета.Ru вчера в 09:56
Общество

В Москве начался митинг в защиту фигурантов дел о протестах

В Москве, на проспекте Академика Сахарова, начался согласованный с властями митинг в поддержку фигурантов «московского дела», передает корреспондент РБК.
РБК 29 сентября в 08:09
Политика

Глава ФСИН Геннадий Корниенко ушел в отставку

25 июня 2012 года Геннадий Корниенко был назначен директором ФСИН по указу президента России.
Газета.Ru 17:27
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП в Якутии

В результате ДТП пострадали девять человек, их госпитализировали.
REGNUM 19:14
Шоу-бизнес

Кети Топурия показала нового возлюбленного

Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
Wday.ru 09:25
Экономика

В России уволенным чиновникам выплатят 5 млрд рублей

Ранее Министерство финансов анонсировало сокращение государственных служащих, связанное с реформой госаппарата.
RuNews24.ru 03:09
Культура

Малахов в «Прямом эфире» извинился перед кыргызстанцами

Российский телеведущий Андрей Малахов в вечерней программе «Прямой эфир», вышедшей 1 октября на канале «Россия-1», извинился за свои высказывания, которые показались оскорбительными гражданам Киргизии и вызвали международный скандал.
Фергана 16:21
Единоборства

Озвучены гонорары Александра Емельяненко и Михаила Кокляева за бой

По неофициальной информации, Михаил Кокляев за бой с Александром Емельяненко получит 80 тысяч долларов, а гонорар его соперника составит в два раза большую сумму.
FightTime.ru вчера в 16:56
Экономика

Деловая активность в России упала до десятилетнего минимума

Индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающих отраслях России в сентябре опустился до 46,3 п. – против 49,1 п. в августе, сообщила IHS Markit, компания, которая публикует эти индексы на основе опроса специалистов по закупкам в компаниях.
Ведомости 09:45
Общество

Гороскоп на 1 октября: Раки, есть шанс неплохо подзаработать

День обещает быть насыщенным, постарайтесь сосредоточиться на своем выборе, пусть это и будет нелегко: слишком много дел, за которые можно взяться.
Primpress.ru вчера в 23:36
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Авто

Объявлены цены на Toyota RAV4 нового поколения для России

Начался прием в российских дилерских центрах на пятое поколение кроссовера Toyota RAV4, выпуск которого начался на Петербургском заводе.
32CARS.ru 02:50
Здоровье

В Забайкалье откроют 9 гериатрических кабинетов

Как сообщает ведомство, сегодня в Забайкалье уже работают четыре гериатрических кабинета. До конца года появится еще девять.
RuNews24.ru 16:49
Общество

Бразильянку признали обладательницей самых красивых ягодиц в мире

Бразильская модель Playboy Сьюзи Кортез в рамках конкурса Miss BumBum 2019 была признана обладательницей самых красивых ягодиц, пишет Daily Mail.
Известия 16:07
Происшествия

В Стерлитамаке школьники взорвали петардами 11 щенков

Вести.Ru 03:42
Шоу-бизнес

Игорь Николаев показал на видео велопрогулку с младшей дочерью

Популярный российский певец и композитор Игорь Николаев показал на видео велопрогулку с младшей дочерью Вероникой.
Актуальные Новости 15:04
Армия и оружие

В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:22
Общество

Закон о запрете курения на балконах вступил в силу

Который курит именно на балконе, если он есть, потому что на лестничной клетке уже давно запретили.
Газета.Ru 05:02
Армия и оружие

Одна из двух запущенных КНДР ракет достигла экономической зоны Японии

КНДР запустила две ракеты, одна из которых достигла экономической зоны Японии.
Известия 19:50
Шоу-бизнес

Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами

Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Происшествия

Следователи работают на месте обнаружения тела Натальи Устиновой

Сиб.фм 08:00
Шоу-бизнес

СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева

Возлюбленной российского певца Сергея Лазарева, который на днях сообщил, что у него год назад появилась на свет дочь, может оказаться некая Анна Белодедова, пишет «СтарХит».
Московский Комсомолец 03:59
Политика

Зеленский отказался проводить расследование по требованию США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна является независимой и правоохранительные органы не будут расследовать дела по чужой команде.
ТК Звезда вчера в 19:08
Футбол

Дзюба заявил, что вызвал бы Карпина на дуэль

Форвард «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопрос, кого из мира российского футбола он вызвал бы на дуэль.
Спорт-Экспресс 04:29
Политика

Разведение сил в Золотом и Петровском назначено на 7 октября

Спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартин Сайдик сообщил детали о достигнутой договоренности по началу разведения сил в Донбассе.
Московский Комсомолец 13:25
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости 06:18
Хоккей

«Салават Юлаев» – «Торпедо». Умарк и Ларсен набрали по 4 очка

Sports.ru 12:28
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Компания Great Wall представила Haval H9 для экстремального бездорожья

Недавно компания Great Wall представила новую модель Haval H9.
Дни24 10:56
Общество

Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30
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