Происшествия
ИзвестияВ Саратове мужчина с двумя детьми выпал из окна
В Саратове 30-летний мужчина выпал из окна девятого этажа. На руках у него были двое детей: девочка четырех лет и годовалый мальчик, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Инцидент произошел 1 октября на улице Белоглинской.
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Падение мужчины и детей из окна на Белоглинской произошло после ссоры в семье
СаратовБизнесКонсалтинг11:27
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Политика
Трамп назвал переворотом запуск процедуры импичмента
В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.
ТАСС 19:58
Политика
Песков прокомментировал назначение экс-главы ДНР главой Элисты
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал назначение руководителем Элисты Дмитрия Трапезникова, который ранее возглавлял самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР).
Газета.Ru вчера в 09:56
Общество
В Москве начался митинг в защиту фигурантов дел о протестах
В Москве, на проспекте Академика Сахарова, начался согласованный с властями митинг в поддержку фигурантов «московского дела», передает корреспондент РБК.
РБК 29 сентября в 08:09
Политика
Глава ФСИН Геннадий Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Геннадий Корниенко был назначен директором ФСИН по указу президента России.
Газета.Ru 17:27
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП в Якутии
В результате ДТП пострадали девять человек, их госпитализировали.
REGNUM 19:14
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала нового возлюбленного
Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
Wday.ru 09:25
Экономика
В России уволенным чиновникам выплатят 5 млрд рублей
Ранее Министерство финансов анонсировало сокращение государственных служащих, связанное с реформой госаппарата.
RuNews24.ru 03:09
Культура
Малахов в «Прямом эфире» извинился перед кыргызстанцами
Российский телеведущий Андрей Малахов в вечерней программе «Прямой эфир», вышедшей 1 октября на канале «Россия-1», извинился за свои высказывания, которые показались оскорбительными гражданам Киргизии и вызвали международный скандал.
Фергана 16:21
Единоборства
Озвучены гонорары Александра Емельяненко и Михаила Кокляева за бой
По неофициальной информации, Михаил Кокляев за бой с Александром Емельяненко получит 80 тысяч долларов, а гонорар его соперника составит в два раза большую сумму.
FightTime.ru вчера в 16:56
Экономика
Деловая активность в России упала до десятилетнего минимума
Индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающих отраслях России в сентябре опустился до 46,3 п. – против 49,1 п. в августе, сообщила IHS Markit, компания, которая публикует эти индексы на основе опроса специалистов по закупкам в компаниях.
Ведомости 09:45
Общество
Гороскоп на 1 октября: Раки, есть шанс неплохо подзаработать
День обещает быть насыщенным, постарайтесь сосредоточиться на своем выборе, пусть это и будет нелегко: слишком много дел, за которые можно взяться.
Primpress.ru вчера в 23:36
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Авто
Объявлены цены на Toyota RAV4 нового поколения для России
Начался прием в российских дилерских центрах на пятое поколение кроссовера Toyota RAV4, выпуск которого начался на Петербургском заводе.
32CARS.ru 02:50
Здоровье
В Забайкалье откроют 9 гериатрических кабинетов
Как сообщает ведомство, сегодня в Забайкалье уже работают четыре гериатрических кабинета. До конца года появится еще девять.
RuNews24.ru 16:49
Общество
Бразильянку признали обладательницей самых красивых ягодиц в мире
Бразильская модель Playboy Сьюзи Кортез в рамках конкурса Miss BumBum 2019 была признана обладательницей самых красивых ягодиц, пишет Daily Mail.
Известия 16:07
Шоу-бизнес
Игорь Николаев показал на видео велопрогулку с младшей дочерью
Популярный российский певец и композитор Игорь Николаев показал на видео велопрогулку с младшей дочерью Вероникой.
Актуальные Новости 15:04
Армия и оружие
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:22
Общество
Закон о запрете курения на балконах вступил в силу
Который курит именно на балконе, если он есть, потому что на лестничной клетке уже давно запретили.
Газета.Ru 05:02
Армия и оружие
Одна из двух запущенных КНДР ракет достигла экономической зоны Японии
КНДР запустила две ракеты, одна из которых достигла экономической зоны Японии.
Известия 19:50
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Шоу-бизнес
СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева
Возлюбленной российского певца Сергея Лазарева, который на днях сообщил, что у него год назад появилась на свет дочь, может оказаться некая Анна Белодедова, пишет «СтарХит».
Московский Комсомолец 03:59
Политика
Зеленский отказался проводить расследование по требованию США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна является независимой и правоохранительные органы не будут расследовать дела по чужой команде.
ТК Звезда вчера в 19:08
Футбол
Дзюба заявил, что вызвал бы Карпина на дуэль
Форвард «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопрос, кого из мира российского футбола он вызвал бы на дуэль.
Спорт-Экспресс 04:29
Политика
Разведение сил в Золотом и Петровском назначено на 7 октября
Спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по Украине Мартин Сайдик сообщил детали о достигнутой договоренности по началу разведения сил в Донбассе.
Московский Комсомолец 13:25
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости 06:18
Авто
Компания Great Wall представила Haval H9 для экстремального бездорожья
Недавно компания Great Wall представила новую модель Haval H9.
Дни24 10:56
Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости 05:30