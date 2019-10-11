Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой

В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
Читать в источнике
Комментировать455

Подробнее о событии

Тысячи саратовцев пришли проститься с Лизой Киселевой

Взгляд-инфо06:05

В Саратове простились с погибшей Лизой Киселевой. Девочку похоронят на Сторожевском кладбище

Версия-Саратов05:54

Сотни жителей Саратова пришли проститься с убитой 9-летней Лизой

Life.ru04:22

Руководство Саратовской области простилось с убитой школьницей

News.ru06:50

Лизу Киселеву похоронят на кладбище в Сторожевке

Регион 6405:32

В Саратове сотни человек простились с убитой девочкой

РИА Новости06:02

В Саратове отпевают убитую Лизу Киселеву

Радио Комсомольская правда04:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 10:25, Ашберн
Общество

Синоптики предупредили о предзимье в Москве

RT на русском 02:05
Общество

В США нашли рыбу, способную выжить без воды

В штате Джорджия в США нашли популяцию северного змееголова – нетипичной для этого региона рыбы, которая отличается крайней живучестью, пишет «Мир 24».
Ореанда-Новости 11 октября в 11:51
Общество

Гитарист Queen опубликовал фото космонавта Леонова с Нилом Армстронгом

Гитарист группы Queen Брайан Мэй нашел редкие снимки советского космонавта Алексея Леонова, на которых тот изображен вместе с американским астронавтом Нилом Армстронгом.
Lenta.ru 04:10
Экономика

Новое решение по Усть-Луге грозит Прибалтике потерями

Политическая Экспертиза 03:57
Футбол

ЦСКА интересуется полузащитником «Бешикташа» Ляичем

ЦСКА проявляет интерес к полузащитнику «Бешикташа» Адему Ляичу. Об этом сообщает турецкая пресса.
Евро-футбол.ру 07:46
Футбол

Неймар получил травму в товарищеском матче

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар получил травму в товарищеском матче против команды Нигерии.
Газета.Ru 09:17
Происшествия

В МГУ на дне открытых дверей задержали четырех активистов

На дне открытых дверей в МГУ задержали четырех активистов, которые пытались спросить у ректора университета Виктора Садовничего о деле Азата Мифтахова.
Газета.Ru 09:02
Футбол

Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка мира по регби

Определились все участники четвертьфинальных матчей Кубка мира по регби, который проходит в Японии.
РИА Новости 09:31
Политика

Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку

Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Политика

Первый президент Украины сообщил об отношении Путина к Зеленскому

Президент России Владимир Путин относится к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому лучше, чем к его предшественнику Петру Порошенко.
РБК 00:47
Происшествия

Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 18

Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 18 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на японское телевидение.
Газета.Ru 02:18
Армия и оружие

В США заявили о готовности моментально ввести санкции против Турции

Соединенные Штаты готовы ввести против Турции экономические санкции в случае нарушения Анкарой обязательств по Сирии, заявил глава Минфина США Стивен Мнучин в эфире телеканала ABC.
REGNUM 10:15
Общество

Российские туристы назвали самые скучные города Европы

Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
REGNUM 10:00
Происшествия

Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований

В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Российская газета 09:54
Киберспорт

Blitzchung поблагодарил Blizzard за смягчение наказания

Нг Blitzchung Вай Чунг прокомментировал сокращение срока блокировки за политическое высказывание на GrandMasters 2019 по Hearthstone.
CyberSport.ru 08:53
Политика

Из-за Поклонской и Бальбека турецкого посла вызвали в МИД Украины

Внешнеполитическое ведомство Украины направило ноту протеста Турции и вызвало турецкого посла, поскольку турецкий лидер Реджеп Эрдоган встретился с депутатами Госдумы из Крыма Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком.
Вести.Ru 09:55
Армия и оружие

Меркель призвала Эрдогана немедленно прекратить операцию в Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту Турции Реджепу Эрдогану, что Анкара должна немедленно прекратить военную операцию в Сирии.
News.ru 09:30
Спорт

Гимнастка Мельникова взяла бронзу в вольных упражнениях на ЧМ

Газета.Ru 10:11
Происшествия

В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате

В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Происшествия

В российских регионах сократят сотрудников ГИБДД

Штат сотрудников Госавтоинспекции сократят в некоторых российских регионах.
Lenta.ru вчера в 20:26
Общество

В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины

Коммерсантъ 03:56
Политика

Москва предложит Эр-Рияду ракеты и хлеб

Эр-Рияд был озабочен тем, что Москва строила АЭС в Бушере, поставляла оборонительное вооружение Ирану и оказывала ему политико-дипломатическую поддержку.
Независимая газета 09:22
Здоровье

Медики назвали продукты, которые помогут очистить кровеносные сосуды

Специалисты установили, что некоторые продукты помогут избежать засорения кровеносных сосудов.
Подмосковье Сегодня 11 октября в 13:42
Наука

Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака

Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Единоборства

Боксер Усик выиграл первый бой в тяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик выиграл свой первый бой в тяжелом весе. В Чикаго он победил американца Чазза Уизерспуна.
Профиль 05:06
Футбол

Тедеско будет представлен тренером «Спартака» в понедельник

Немецкий специалист Доменико Тедеско урегулировал вопрос расторжения контракта с "Шальке-04" и в воскресенье, 13-го октября, прибудет в Москву для подписания договора с московским "Спартаком".
Вести.Ru вчера в 15:49
Политика

Сын Байдена уволится из инвестиционного фонда в Китае

Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер решил уволиться в конце октября из управляющей компании фонда прямых инвестиций, который в ноябре 2013 года учредил в Китае вместе с местным банкиром Джонатаном Ли.
Телеканал 360° 09:15
Политика

Представители украинской диаспоры из восьми стран приезжают в Крым

«В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира», — цитирует РИА Новости главу украинской общины региона Анастасию Гридчину.
RT на русском вчера в 17:37
Армия и оружие

NYT сообщила о российском авиаударе по четырем больницам в Сирии

Российские военные в мае 2019 года нанесли удары по четырем больницам, расположенным на северо-западе Сирии.
РБК 08:41
Авто

Составили топ-7 самых надёжных подержанных кроссоверов из Японии

Эксперты портала NJCAR.RU провели исследование, в ходе которого был составлен ТОП-7 самых безотказных паркетников японского производства с пробегом.
Новые автомобили 11 октября в 22:34
ещё по теме
Главное