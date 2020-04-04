Коронавирус
Lenta.ruВ российском городе умер еще один пациент с коронавирусом
По словам Мазиной, умершему пациенту было 76 лет, он поступил в больницу с повторным инфарктом миокарда и был в тяжелом состоянии. В процессе лечения выяснилось, что он лежал перед этим в другой больнице, где контактировал с зараженным коронавирусом.
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Общество
Салоны оптики в Москве продолжат работу
Согласно п. 3.2.2 указа, в список организаций, которые смогут продолжить работать в указанный период, попали специализированные объекты розничной торговли, которые продают медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), а также салоны, СПА-центры и прочие объекты, оказывающие услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.
Гаджеты
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Происшествия
Полиция задержала выгуливавшего собаку на Патриарших прудах мужчину
Сотрудники полиции задержали в сквере у Патриарших прудов в Москве местного жителя Иисуса Воробьева во время прогулки с собакой.
Здоровье
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Финансы
Несколько банков из топ-10 подняли ставки по вкладам
На последней неделе марта несколько российских банков повысили доходность вкладов, заметили «Ведомости».
Происшествия
Житель Заволжска получил 5 суток за нарушение режима самоизоляции
Заволжский районный суд дал пять суток ареста жителю райцентра, которого 2 апреля задержали полицейские за то, что в нарушение режима самоизоляции он самовольно покинул свой дом и не выполнил требование стражей порядка туда вернуться.
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Сценарий развития коронавируса в России сочли оптимистичным
Глава Роспотребнадзора сообщила о том, что Россия идет по оптимистичному сценарию по коронавирусу.
Футбол
УЕФА хочет завершить Лигу чемпионов не позднее 3 августа
УЕФА намерен завершить соревнования в Лиге чемпионов сезона-2019/20 не позднее 3 августа. Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин.
Общество
Обсуждены вопросы эпидемиологической ситуации в Дагестане
В рамках заседания были обсуждены меры по обеспечению реализации в РД Указа Президента РФ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала два способа передачи коронавируса
Коронавирус в 96% случаев передается капельным путем, в 4% — это воздушный путь, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Кино
Disney объявила даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов
Общество
Беременная невеста Джонсона пожаловалась на симптомы коронавируса
Сам британский премьер уже на протяжении недели находится в самоизоляции в связи с заражением коронавирусной инфекцией.
Здоровье
Ивановская областная больница закрылась на карантин из-за коронавируса
Больница в Иваново закрылась для приема больных на двухнедельный карантин, сообщает Shraibikus News.
Происшествия
Число погибших при взрыве в Орехово-Зуево увеличилось до трех
Число погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в Орехово-Зуево увеличилось до трех человек, сообщил РИА Новости представитель МЧС.
Экономика
В Центробанке рассказали о процентах на время кредитных каникул
Во время кредитных каникул проценты продолжают начисляться, однако по льготной процентной ставке, заявляет Центральный банк России.
Политика
Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля
Владимир Путин отметил, что режим самоизоляции и нерабочая неделя помогли выиграть время для наращивания ресурсов системы здравоохранения.
Общество
Собянин оценил отношение предприятий Москвы к мерам против COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил то, как предприятия столицы отнеслись к ограничительным мерам, принятым из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
Врач перечислил проблемы после окончания карантина
Обо всем сообщает доктор Евгений Комаровский, пишут РИА Новости.
Общество
Салют в честь 75-летия освобождения Братиславы
4 апреля 1945 года войска Красной армии освободили Братиславу от нацистской оккупации.
Общество
В Китае 4 апреля объявили днем траура по жертвам коронавируса
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Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Экономика
Елена Батурина вновь стала богатейшей женщиной России по версии Forbes
Киберспорт
Новый патч к Mount & Blade 2 исправил ошибки и добавил новую функцию
Космос
«Хаббл» подтвердил начало разрушения кометы Борисова
Футбол
У Валерия Карпина родилась пятая дочь
У Валерия Карпина родилась дочь 👶 В семье главного тренера «Ростова» Валерия Карпина произошло пополнение.
Экономика
Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса
Министр отметил, что эта мера «очень дорогая», но уже разработанных мер поддержки экономики недостаточно.
Происшествия
В США пропали внучка Роберта Кеннеди и ее малолетний сын
В американском штате Мэриленд во время плавания на каноэ в Чесапикском заливе пропали внучка брата 35-го президента США Джона Кеннеди сенатора Роберта Кеннеди, и ее восьмилетний сын.
Шоу-бизнес
Виктория Боня при поддержке дочери извинилась перед Алёной Шишковой
Виктория не стала вступать в оскорбительную перепалку с Алёной, решив извиниться перед ней.
Здоровье
Врачи рассказали о своей работе во время эпидемии COVID-19 в Нью-Йорке
Телеканал NBC News выпустил репортаж, в котором врачи рассказывают о том, с чем пришлось столкнуться во время эпидемии коронавируса в Нью-Йорке.