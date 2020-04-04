Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ российском городе умер еще один пациент с коронавирусом

По словам Мазиной, умершему пациенту было 76 лет, он поступил в больницу с повторным инфарктом миокарда и был в тяжелом состоянии. В процессе лечения выяснилось, что он лежал перед этим в другой больнице, где контактировал с зараженным коронавирусом.
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В Саратове скончался второй пациент с коронавирусом

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В Саратове от инфаркта скончался пациент с коронавирусом

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В российском городе умер еще один пациент с коронавирусом

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В Саратове пациент с коронавирусом умер от инфаркта

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Короновирус. От инфаркта скончался второй пациент с подтвержденным заражением

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В Саратове скончался еще один пациент с коронавирусом

Взгляд-инфо12:11
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Общество

Салоны оптики в Москве продолжат работу

Согласно п. 3.2.2 указа, в список организаций, которые смогут продолжить работать в указанный период, попали специализированные объекты розничной торговли, которые продают медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), а также салоны, СПА-центры и прочие объекты, оказывающие услуги на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.
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Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

Предположительно новый «бюджетный» смартфон будет носить название iPhone SE, а не iPhone SE2 или iPhone 9. Скорее всего «яблочная» компания новый смартфон назовет iPhone SE 2020.
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Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
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Происшествия

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Общество

Еще два пациента с коронавирусом скончались в Москве

Известия 14:26
Общество

Обсуждены вопросы эпидемиологической ситуации в Дагестане

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Лезги газет 11:15
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Глава Роспотребнадзора назвала два способа передачи коронавируса

Коронавирус в 96% случаев передается капельным путем, в 4% — это воздушный путь, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Disney объявила даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов

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Число погибших при взрыве в Орехово-Зуево увеличилось до трех

Число погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в Орехово-Зуево увеличилось до трех человек, сообщил РИА Новости представитель МЧС.
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В Центробанке рассказали о процентах на время кредитных каникул

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Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля

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Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
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Елена Батурина вновь стала богатейшей женщиной России по версии Forbes

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