В Саратове скончался второй пациент, заразившийся коронавирусом в стационаре, сообщила глава регионального минздрава Наталья Мазина. По ее словам, причиной смерти стал инфаркт миокарда.

В Саратове пациент с коронавирусом умер от инфаркта

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