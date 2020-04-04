Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Саратове пациент с коронавирусом умер от инфаркта

В Саратове скончался второй пациент, заразившийся коронавирусом в стационаре, сообщила глава регионального минздрава Наталья Мазина. По ее словам, причиной смерти стал инфаркт миокарда.
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Коронавирус в Саратове, последние новости на 5 апреля 2020: умер второй пациент с COVID-19

КП - Саратов17:00

В Саратове пациент с коронавирусом умер от инфаркта

РИА Новости13:08

У еще одного скончавшегося пациента в Саратове нашли коронавирус

СаратовБизнесКонсалтинг12:24

В российском городе умер еще один пациент с коронавирусом

Lenta.ru12:38

В Саратове скончался второй пациент с коронавирусом

Версия-Саратов12:18

Короновирус. От инфаркта скончался второй пациент с подтвержденным заражением

Новости Саратова12:12

В Саратове скончался еще один пациент с коронавирусом

Взгляд-инфо12:11
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Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

РИА Новости 16:24
Общество

Китай доставит в Россию 80 млн медицинских масок

Россия заключила договор с Китаем на поставку еще 80 млн медицинских масок и более 1 млн защитных костюмов в апреле-начале мая.
Aobe.ru 12:42
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru 09:36
Общество

В Ульяновской области у 13 человек предварительно выявили коронавирус

Число жителей Ульяновской области, первичные тесты которых показали положительный результат на коронавирус, выросло с двух до 15, сообщил в субботу губернатор региона Сергей Морозов.
РИА Новости 13:32
Происшествия

Жителя Омской области оштрафовали на 15 тысяч за нарушение карантина

Житель Азовского района Омской области был оштрафован на 15 тысяч рублей из-за нарушения карантина.
Газета.Ru 15:41
Общество

Число зараженных коронавирусом на Украине выросло до 1225

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на Украине увеличилось до 1225, сообщает "Интерфакс"со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Украины.
Газета.Ru 15:23
Игры

Вышла игра Resident Evil 3 Remake

Sibnet Новости 11:28
Шоу-бизнес

Кэти Перри и Орландо Блум объявили пол будущего ребенка

Американская певица Кэти Перри и голливудский актер Орландо Блум раскрыли секрет пола будущего ребенка.
Известия 16:38
Политика

Трамп ожидает большое количество смертей из-за коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает большого количества смертей в стране из-за коронавируса нового типа в ближайшее время.
Газета.Ru 16:39
Происшествия

От взрыва в пятиэтажке в Орехово-Зуеве есть погибший и пострадавшие

Один человек погиб, четыре пострадали в результате взрыва в пятиэтажке в Орехово-Зуеве, сообщает МЧС.
BFM.ru 07:36
Общество

Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса

Коронавирус в 96% случаев передаётся капельным путём, в 4% - это воздушный путь, при этом сохраняется на поверхности 72 часа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 12:47
Авто

Спецверсию УАЗ «Хантер» оценили немецкие журналисты

Тарантас Ньюс 02 апреля в 04:57
Экономика

Татьяна Бакальчук перестала быть самой богатой россиянкой

Российская газета 11:57
Киберспорт

Fallout 76 раздадут бесплатно в Steam владельцам игры в Bethesda.net

Cyber.sports.ru вчера в 07:12
Экономика

Центробанк разъяснил порядок начисления процентов в кредитные каникулы

Проценты по кредитным картам, которые накопились за время «кредитных каникул», заемщик должен будет погасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет.
РБК 17:38
Общество

Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

Основатель и управляющий сети закусочных «Теремок», рестораны которой работают в Москве, Петербурге и Краснодаре, допустил, что из-за ситуации с коронавирусом та может полностью прекратить работу.
РБК 12:01
Происшествия

Суд арестовал экс-директора петербургского «Метростроя»

Фрунзенский районный суд Петербурга постановил заключить под стражу бывшего директора ОАО "Метрострой" Николая Александрова, которому вменяется третий эпизод растраты денег компании.
Интерфакс 17:19
Общество

Беременная невеста Джонсона сообщила о своих симптомах коронавируса

О своем заражении коронавирусом Джонсон сообщил 27 марта.
РБК 16:30
Общество

Красовский выпустил фильм о врачах больницы в Коммунарке

Лента повествует о работе врачей больницы в Коммунарке, где сейчас проходят лечение зараженные коронавирусом, сообщает RT.
Live24 15:50
Общество

Правительство утвердило порядок помощи россиянам за рубежом

Правительство утвердило порядок оказания помощи россиянам, оставшимся за рубежом и не имеющим возможности вернуться обратно.
РИА Новости 11:27
Кино

Disney объявила даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов

МИР 24 вчера в 16:03
Шоу-бизнес

Гуф признался в любви Айзе из больничной палаты

SM News 12:47
Общество

Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Газета.Ru 11:50
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru 06:05
Гаджеты

AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам марта

В лидерах в очередной раз оказался OPPO Find X2 Pro, который набрал в бенчмарке 606 389 баллов.
Astera вчера в 16:48
Общество

Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.
Lenta.ru 15:59
Происшествия

В Уфе оштрафовали мужчину за нарушение режима самоизоляции

Уфа, 3 апреля 2020, 10:43 — REGNUM Мужчину оштрафовали за нарушение режима самоизоляции в Уфе.
REGNUM вчера в 03:43
Происшествия

В США пропали внучка сенатора Роберта Кеннеди и ее сын

РИА Новости вчера в 20:37
Общество

Жителей Мурманской области начнут наказывать за нарушение самоизоляции

С 6 апреля в Мурманской области ужесточаются правила самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.
Би-порт 17:25
Футбол

Клубы АПЛ могут потерять более 1 млрд фунтов из-за коронавируса

Специально для игроков была подготовлена презентация, в которой показано, что лишь на одних трансляциях клубы потеряют около 760 миллионов фунтов, если сезон в АПЛ не будет доигран.
Metaratings 15:51
Главное