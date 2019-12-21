Происшествия
РБКВ Саратове полицейский умер от огнестрельного ранения
В Саратове погиб сотрудник полиции в результате огнестрельного ранения. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону. Согласно данным полиции, вечером 21 декабря сотрудник патрульно-постовой службы МВД остановил двух мужчин, один из которых выстрелил в полицейского.
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Получивший огнестрельное ранение в Саратове полицейский скончался от потери крови
Московский Комсомолец17:28
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