В Саратове следователи предъявили обвинение 35-летнему местному жителю, задержанному по подозрению в резонансном убийстве школьницы.

В Саратове предъявили обвинение подозреваемому в убийстве школьницы

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