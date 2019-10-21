Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Саратове предъявили обвинение подозреваемому в убийстве школьницы

В Саратове следователи предъявили обвинение 35-летнему местному жителю, задержанному по подозрению в резонансном убийстве школьницы.
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Михаилу Туватину предъявлено обвинение в убийстве 9-летней Лизы

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Михаил Туватин на следственном эксперименте: «Я зажал ей рот и завел сюда»

Взгляд-инфо05:52

СК предъявил обвинение задержанному за убийство девочки в Саратове

РИА Новости03:22

«Зажал ей рот и завел её сюда». Туватин на видео рассказал следователям, как убивал девятилетнюю девочку

FreeNews-Volga06:02

Михаил Туватин рассказал следователям, как убивал Лизу Киселеву

Регион 6403:06

Задержанному за убийство 9-летней Лизы предъявили обвинение: он полностью признал вину

Версия-Саратов02:55

Михаилу Туватину предъявлено обвинение в убийстве Лизы Киселёвой

КП - Саратов02:50
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Происшествия

Завершено расследование гибели 36 человек на шахте «Северная»

Следственный комитет России заявил о завершении расследования обстоятельств гибели 36 человек на шахте "Северная" под Воркутой.
Российская газета 05:45
Общество

Директор хора имени Веревки раскрыл, сколько ему заплатили за песню про дом Гонтаревой

Генеральный директор и худрук украинского хора имени Веревки Зиновий Коринец в комментарии "24 каналу" рассказал, кому принадлежала идея исполнить скандальную композицию про поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и сколько денег коллектив получил за это Коринец сказал, что идея номера принадлежала режиссерам "Квартала 95".
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Происшествия

В Москве задержан преступник, который вывел из России 750 млн рублей

Лидер преступной группировки, которая незаконно вывела из России 750 миллионов рублей, задержан в столице.
Российская газета 04:03
Армия и оружие

Стало известно о сбое с ракетой на учениях ядерной триады России

В рамках стратегических командно-штабных учений «Гром-2019» планировалось провести 16 пусков межконтинентальных баллистических и крылатых ракет, в том числе «Ярса» и «Синевы».
Lenta.ru вчера в 18:58
Общество

Медведев назвал способ убедить иностранцев инвестировать в Россию

В преддверии очередного заседания КСИИ, которое пройдет в Москве 21 октября, РБК попросил участников совета рассказать о ситуации в российской экономике.
РБК 03:39
Экономика

Сбербанк снизит ставку по ипотеке для жилья с эскроу

Сбербанк планирует в ближайшее время снизить ставку по ипотеке для жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
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Общество

Жаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировки

Наказанием за нарушения в интернете для компаний вместо блокировки могут стать штрафы, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе 6-й Всемирной конференции по управлению интернетом в китайском Учжэне.
Коммерсантъ 03:04
Здоровье

Прятки с гипертонией. Как понять нормальное значение своего давления?

Еще одна проблема заключается в том, что многие люди с гипертонией, которые регулярно пользуются тонометром, считают свое давление нормальным.
Аргументы и Факты вчера в 17:09
Общество

В Гидрометцентре объяснили тёплую осень

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Российской газете» объяснил тёплую погоду на европейской части России наличием антициклона, в котором «почти нет ветра».
RT на русском 19 октября в 23:51
Происшествия

Экс-главу ОФК-банка обвинили в выводе вкладов мурманских моряков

Мосгорсуд перевел из-под домашнего ареста под стражу бывшего президента и совладельца ОФК-банк Николая Гордеева.
Би-порт 05:58
Происшествия

Число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 27

По последним данным Министерства здравоохранения Красноярского края, после прорыва дамбы в Курагинском районе за медицинской помощью обратились 27 человек.
Российская газета 02:14
Кино

«Малефисента: Владычица тьмы» возглавила российский прокат

Картина "Малефисента: Владычица тьмы" заняла лидирующие позиции в российском прокате. Лента заработала 713,5 млн руб. за минувший уик-энд.
Накануне.Ru вчера в 20:08
Фигурное катание

Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием

Газета.Ru вчера в 22:35
Политика

Хиллари Клинтон написала письмо Хрущеву в стиле Трампа

Вести.Ru 02:30
Игры

10 игр-долгожителей, которые до сих пор популярны

Сегодня Gmbox подготовил для вас список из 10 игр-долгожителей, некоторые из которых не теряют популярность у геймеров уже не первый десяток лет.
Gmbox.ru 18 октября в 07:47
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого по делу о прорыве дамб под Красноярском

Суд Железнодорожного района Красноярска постановил арестовать на два месяца Андрея Еганова — начальника участка компании «Сисим» в Красноярском крае, на предприятии которой произошёл прорыв дамб.
RT на русском 05:53
Общество

Австралийские газеты вышли с отцензурированными передовицами

В Австралии крупнейшие газеты вышли в понедельник с "отцензурированными" передовицами в знак протеста против давления со стороны государства.
Интерфакс 04:55
Общество

Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Экономика

Минтруд ответил на предупреждение HeadHunter о массовых сокращениях

О возможных сокращениях персонала в новом году заявили 9% респондентов. При этом 62% компаний спрогнозировало расширение штата сотрудников.
РБК 05:11
Технологии

В Роскачестве дали советы на случай кражи смартфона

Роскачество рекомендует шаги, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.
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Происшествия

Создатель приложения LinguaLeo, который убил сестру, избежит тюрьмы

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Авто

Mitsubishi Pajero покинет Россию

Внедорожник Mitsubishi Pajero четвёртого поколения уйдёт с российского рынка до конца 2019 года. Об этом пишет «Российская газета».
Журнал Авто.ру 18 октября в 06:59
Общество

Мэрия Саратова обнародовала повышение расценок на тепло

На продолжающемся внеочередном заседании постоянной комиссии Саратовской гордумы по градостроительству, ЖКХ, архитектуре и земельным ресурсам выступил замглавы администрации по городскому хозяйству Максим Сиденко.
Взгляд-инфо 05:38
Экономика

Банки попросили ЦБ отменить «антиотмывочные» нормы

Российские банки, пенсионные фонды, страховые компании и другие представители платежного рынка направили Банку России предложение об отмене 27 норм законодательства, направленных на борьбу с отмыванием денег.
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Кино

Джареда Лето не позвали на съемки «Джокера»

RuNews24.ru вчера в 03:57
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Американский сенатор предложил наказать Россию из-за решения Трампа

Американский сенатор-демократ Боб Менендес предложил ввести санкции против России и Турции после решения президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии.
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Кино

Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем

Студия Sony Pictures опубликовала трейлер фильма "Бладшот". Главную роль в экранизации одноименного комикса сыграл Вин Дизель.
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Землетрясение в США активизировало древнейший тектонический разлом

После землетрясения 4 июля 2019 года стороны разлома разошлись по вертикали на два сантиметра, пишет Science.
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Принц Гарри впервые прокомментировал конфликт с братом

Говорилось, что отношения между братьями дали трещину с приходом в семью Меган Маркл.
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Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
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