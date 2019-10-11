В Саратове полицией задержан мужчина, который подозревается в убийстве девятилетней девочки, сообщают СМИ. Как передает РЕН ТВ, задержан Михаил Тувакин, которого прежде уже судили за насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки задержан в Саратове

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