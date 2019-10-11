Происшествия
Взгляд.руПодозреваемый в убийстве девятилетней девочки задержан в Саратове
В Саратове полицией задержан мужчина, который подозревается в убийстве девятилетней девочки, сообщают СМИ. Как передает РЕН ТВ, задержан Михаил Тувакин, которого прежде уже судили за насильственные действия сексуального характера.
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Происшествия
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Могилы родственников Заворотнюк начали усиленно охранять К последнее время к семейному захоронению на Анкудиновском кладбище зачастили посторонние люди.
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"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
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