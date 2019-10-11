с чего всё началось

Подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы Киселёвой в Саратове дал признательные показания. Он был ранее судим за разбой и изнасилование. Девочка пропала утром 9 октября по дороге в школу.

Подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове признал вину

Политика Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.

Космос Запуск станции «Луна-25» может быть вновь отложен Запуск первой из трех лунных миссий, запланированных в рамках Федеральной космической программы (2016-2025 годы), может вновь быть перенесен на год.

Кино Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов» В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.

Происшествия В Архангельске экс-следователь получил 18 лет за взятки и нападение В Архангельске бывший следователь регионального УМВД осужден на 18 лет колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере и посягательство на жизнь сотрудников РУФСБ.

Здоровье Выявлена связь между раком и питанием вне дома Специалисты пришли к выводу, что готовая еда и фастфуд могут стать причиной развития рака из-за содержания в такой еде перфтороктансульфоновой кислоты (ПФАС).

Политика Зеленский заявил об аллергии на слово «капитуляция» Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об аллергии на слово «капитуляция», заверив, что национальные интересы страны в ходе урегулирования конфликта в Донбассе не будут сданы.

Авто Появилась информация о кроссовере Kia Seltos для России Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, приедет к нам в пяти комплектациях с двумя бензиновыми двигателями и двумя коробками передач.

Происшествия В Подмосковье найдены тела двоих стюардов Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.

Происшествия В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.

Экономика Исполнение бюджета России оказалось самым низким за 11 лет Хотя на конец сентября 2019 года Минфин израсходовал на 5% больше денег, чем на ту же дату прошлого года, процент исполнения исторически низкий из-за общего плана по расходам в 2019 году, увеличившегося почти на 15% в номинальном выражении к 2018 году.

Экономика В ЦБ назвали преимущества наличных денег Набиуллина назвала две причины, по которой люди пользуются наличными деньгами и хранят сбережения в наличных.