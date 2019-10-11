Происшествия
RT на русскомПодозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове признал вину
Подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы Киселёвой в Саратове дал признательные показания. Он был ранее судим за разбой и изнасилование. Девочка пропала утром 9 октября по дороге в школу.
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с чего всё началось
Позже информацию о смерти ребенка подтвердили в Следственном комитете, в Саратов отправили криминалистов Центрального аппарата для помощи в расследовании.Телеканал 360°02:16
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Происшествия
В ДР Конго разбился грузовой Ан-72 с россиянами на борту
Политика
Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
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Запуск станции «Луна-25» может быть вновь отложен
Запуск первой из трех лунных миссий, запланированных в рамках Федеральной космической программы (2016-2025 годы), может вновь быть перенесен на год.
Кино
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В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
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Происшествия
В Архангельске экс-следователь получил 18 лет за взятки и нападение
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Происшествия
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Здоровье
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Специалисты пришли к выводу, что готовая еда и фастфуд могут стать причиной развития рака из-за содержания в такой еде перфтороктансульфоновой кислоты (ПФАС).
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Зеленский заявил об аллергии на слово «капитуляция»
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об аллергии на слово «капитуляция», заверив, что национальные интересы страны в ходе урегулирования конфликта в Донбассе не будут сданы.
Здоровье
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Боль в суставах при перемене погоды может быть вызвана разными причинами, об этом специалист рассказал изданию «Аргументы Недели».
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Украинского бизнесмена Павла Фукса заочно арестовали в Москве
Таганский суд Москвы санкционировал заочный арест основателя девелоперской компании MosCity Group Павла Фукса.
Авто
Появилась информация о кроссовере Kia Seltos для России
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, приедет к нам в пяти комплектациях с двумя бензиновыми двигателями и двумя коробками передач.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с официальным заявлением
Вчера группа неравнодушных людей создала официальный аккаунт в Инстаграме в поддержку Анастасии.
Происшествия
Ан-12 совершил аварийную посадку в Екатеринбурге
Военный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.
Происшествия
В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ
Происшествия
В Саратове состоится панихида по убитой Лизе Киселевой
Панихида по убитой в Саратове Лизе Киселевой состоится сегодня, 11 октября.
Финансы
Официальный курс доллара понизился на 52 копейки, евро — на 57
Курс евро снизился на 57,03 копейки, до 70,7296 рубля (71,2999 рубля на 11 октября).
Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.
Религия
В Екатеринбурге опасаются протестного «голосования» в опросе о храме
Протестное голосование может усилиться из-за излишне ретивых руководителей, которые мобилизуют своих работников на голосование за площадку в центре города.
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
Экономика
Исполнение бюджета России оказалось самым низким за 11 лет
Хотя на конец сентября 2019 года Минфин израсходовал на 5% больше денег, чем на ту же дату прошлого года, процент исполнения исторически низкий из-за общего плана по расходам в 2019 году, увеличившегося почти на 15% в номинальном выражении к 2018 году.
Теннис
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев преодолел барьер третьего раунда турнира в Шанхае, обыграв канадца Вашека Поспишила, - 7/6(7), 7/5.
Экономика
В ЦБ назвали преимущества наличных денег
Набиуллина назвала две причины, по которой люди пользуются наличными деньгами и хранят сбережения в наличных.
Политика
Боевую летающую тарелку создали в Китае
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект.
Экономика
Медведев ускорил отмену комиссии Сбербанка за внутренние переводы
Сбербанк планирует в 2020 году отменить комиссию за переводы денег между регионами внутри банка, заявил 11 октября председатель правления кредитного учреждения Герман Греф.