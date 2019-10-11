Происшествия

RT на русскомRT на русскомПодозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове признал вину

Подозреваемый в убийстве девятилетней Лизы Киселёвой в Саратове дал признательные показания. Он был ранее судим за разбой и изнасилование. Девочка пропала утром 9 октября по дороге в школу.
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с чего всё началось
Позже информацию о смерти ребенка подтвердили
 в Следственном комитете, в Саратов отправили криминалистов Центрального аппарата для помощи в расследовании.
Телеканал 360°02:16

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Убийство девятилетней девочки в Саратове. Главное

ТАСС05:15

Пропавшую в Саратове 9-летнюю девочку нашли мертвой

РЕН ТВвчера в 16:58

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Регион 64вчера в 19:22

В гаражах, где обнаружен труп 9-летней Елизаветы Киселевой, собрался стихийный митинг. Люди требуют выдать им убийцу

Версия-Саратоввчера в 18:22

Саратовцы требуют отдать им подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой

Саратов 24вчера в 17:44

Жители Саратова пытались устроить самосуд над убийцей Лизы Киселевой

Взгляд-инфо00:25
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Общество

Путин выразил соболезнования в связи с кончиной космонавта Леонова

iReactor 09:21
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В ДР Конго разбился грузовой Ан-72 с россиянами на борту

Российская газета 08:30
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Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
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ТАСС 08:17
Космос

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Происшествия

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Происшествия

Госдума спросила россиян о возвращении смертной казни

Россиянам предложили ответить на вопрос о целесообразности возвращения смертной казни.
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об аллергии на слово «капитуляция», заверив, что национальные интересы страны в ходе урегулирования конфликта в Донбассе не будут сданы.
RT на русском 09:04
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Официальный курс доллара понизился на 52 копейки, евро — на 57

Курс евро снизился на 57,03 копейки, до 70,7296 рубля (71,2999 рубля на 11 октября).
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