В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой. Прощание с ней состоялось в храме Первоверховных Апостолов Петра и Павла. После отпевания в церковь пустили желающих проститься с девочкой.

В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой

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