Происшествия
RT на русскомВ Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой. Прощание с ней состоялось в храме Первоверховных Апостолов Петра и Павла. После отпевания в церковь пустили желающих проститься с девочкой.
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Политика
На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия
На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
REGNUM 16:02
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Происшествия
Учебный самолет ВВС Канады разбился в США
Учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor потерпел крушение недалеко от города Брукс в штате Джорджия на юго-востоке США, пилот успешно катапультировался, сообщает федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
РИА Новости 15:24
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осужденную израильтянку
Президент Израиля Реувен Ривлин написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, которая на этой неделе была приговорена российском судом к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.
Коммерсантъ 09:54
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в город Манбидж на севере Алеппо
Военнослужащие сирийской правительственной армии вошли в город Манбидж, находящийся в 85 км к северо-востоку от регионального центра Алеппо.
News.ru 14:39
Кино
Фильм «Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате
Газета.Ru вчера в 04:45
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Дни.ру вчера в 05:04
Теннис
Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае
Газета.Ru 06:05
Футбол
Дзюба побил собственный рекорд по количеству голов в отборочном цикле
Матч отборочного раунда чемпионата Европы прошел в воскресенье в Никосии и завершился победой россиян со счетом 5:0. Дзюба забил третий гол в матче, отличившись на 79-й минуте.
Sportbox.RU 15:06
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон уволила свою помощницу после ее свадьбы
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон уволила свою помощницу без объяснения причин.
Народные новости 09:12
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Происшествия
В полиции опровергли нападение на сотрудников ГИБДД в Зеленограде
"Информация о попытке проникнуть в ГИБДД с ножом и тяжелом ранении сотрудника полиции не соответствует действительности, она искажена", – рассказали Агентству "Москве" в пресс-службе МВД.
Москва 24 11:56
Футбол
Томаш Губочан: «Скучаю по России, по друзьям, по открытости и откровенности русских»
Словацкий защитник «Омонии» Томаш Губочан жалеет, что не поиграл на новых стадионах в России.
Матч ТВ 12:22
Футбол
«Чер, это моя территория». Дзюба прогнал Черышева из микст-зоны
После матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Кипра и России в микст-зоне случился забавный эпизод с участием Артёма Дзюбы и Дениса Черышева, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Чемпионат 15:57
Политика
В Тунисе пройдет второй тур президентских выборов
Уверенности Саиду во втором туре голосования придает тот факт, что умеренная исламистская партия Туниса "Возрождение", одержавшая победу на прошедших 6 октября парламентских выборах и обеспечившая себе 52 из 217 мест в законодательном органе, выступила в поддержку его кандидатуры.
ТАСС вчера в 17:05
Общество
Диетологи раскрыли секрет «вечной молодости»
РИА Новости 09:16
Армия и оружие
Центр по примирению в Сирии заявил об угрозе гуманитарной катастрофы
Международное сообщество должно оказать поддержку в восстановлении суверенитета Сирии на восточными регионами страны, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
Московский Комсомолец вчера в 15:40
Общество
Комментарий на YouTube впервые собрал миллион лайков
Газета.Ru 10:46
Футбол
Федун назвал нынешнюю сборную России лучшей на своей памяти
Из всех сборных России нынешняя национальная команда — самая лучшая, заявил РБК владелец «Спартака» Леонид Федун.
РБК 14:16
Общество
Российские туристы назвали самые скучные города Европы
Самым скучным городом российские туристы считают Хельсинки (30%).
REGNUM 10:00
Общество
Минздрав России сообщил о сокращении пассивного курения на 40%
По данным международных оценок, в РФ распространённость именно пассивного курения за время действия закона сократилась почти на 40%.
REGNUM 14:54
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Политика
В МИД России заявили о попытках США подорвать работу ООН
В Министерстве иностранных дел России заявили, что США на протяжении последнего времени являются главным неплательщиком в бюджет ООН и видны явные попытки Вашингтона подорвать работу организации.
RT на русском 04:06