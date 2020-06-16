Коронавирус
АиФ СаратовВ Саратове режим самоизоляции продлен до 30 июня
Разрешено выходить на работу, выгуливать собак и посещать ближайшие магазины. С 22 июня разрешены прогулки в скверах и парках. Напомним, что ранее режим самоизоляции в Саратовском регионе был продлен до 21 июня.
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Чиновники разрешают жителям области гулять в парках и скверах. Другие ограничения продлили
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