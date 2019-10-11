Происшествия
REGNUMВ Саратове сотни людей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове 13 октября хоронят убитую девятилетнюю девочку. Проститься с ней пришли сотни человек. Желающих побывать на панихиде отвезли бесплатными автобусами к храму Петра и Павла.
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с чего всё началось
Как сообщает городская администрация, прощание состоится 13 октября в 11.30 в храме Петра и Павла, по адресу: улица 50 лет Октября, 107 Д, район 3-ей Дачной.Российская газета11 октября в 07:49
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«Взгляд с экрана». Саратовская трагедия, форумные грезы и город без парковок
Взгляд-инфо11 октября в 10:59
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Происшествия
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