с чего всё началось

В Саратове 13 октября хоронят убитую девятилетнюю девочку. Проститься с ней пришли сотни человек. Желающих побывать на панихиде отвезли бесплатными автобусами к храму Петра и Павла.

В Саратове сотни людей пришли проститься с убитой девочкой

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