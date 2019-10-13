Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой

В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
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Жестоко убитую 9-летнюю девочку из Саратова похоронили

Life.ru11:21

В Саратове простились с погибшей Лизой Киселевой. Девочку похоронят на Сторожевском кладбище

Версия-Саратов05:54

Убитую в Саратове девятилетнюю девочку похоронили на Сторожевском кладбище

ТАСС06:57

Тысячи саратовцев пришли проститься с Лизой Киселевой

Взгляд-инфо06:05

В Саратове сотни человек простились с убитой девочкой

РИА Новости06:02

Руководство Саратовской области простилось с убитой школьницей

News.ru06:50

Лизу Киселеву похоронят на кладбище в Сторожевке

Регион 6405:32
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Общество

Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком

"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 11 октября в 03:22
Наука

Продолжительное рукопожатие может вызвать ощущение тревоги

Радио Маяк 11 октября в 16:08
Футбол

Черчесов: «Главная задача сборной России — выиграть чемпионат Европы»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после гостевой победы над национальной командой Кипра (5:0), гарантировавшей российским футболистам выход на Евро-2020, рассказал о задаче выиграть чемпионат Европы.
Sport24.ru 14:40
Происшествия

В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате

В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Шоу-бизнес

Дарья Мороз поздравила свою мачеху Викторию Исакову с 43-летием

Вчера свой 43-й день рождения отпраздновала Виктория Исакова. С самого утра актрису в соцсетях стали поздравлять родные и друзья.
Вокруг ТВ 06:30
Армия и оружие

США эвакуируют военных из Сирии

Капитал страны 13:49
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Боксер Усик выиграл первый бой в тяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик выиграл свой первый бой в тяжелом весе. В Чикаго он победил американца Чазза Уизерспуна.
Профиль 05:06
Происшествия

В Киеве на улице застрелили человека

В Киеве в результате стрельбы на улице убит мужчина, проводится спецоперация по задержанию подозреваемых, сообщается на странице в Facebook полиции Киева.
РБК 14:26
Армия и оружие

Назван виновник утечки данных о российском супероружии

В западных СМИ заявляют о том, что Генри Фрезе, работник американской разведслужбы, виновен в утечке данных о тестировании китайского и российского «супероружия».
Discover24 02:42
Политика

Президент Израиля попросил Путина помиловать осуждённую израильтянку

RT на русском 09:39
Армия и оружие

Эрдоган опроверг заявления о бегстве боевиков ИГ из тюрьмы в Сирии

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал дезинформацией сообщения о том, что из тюрьмы в Сирии во время турецкой операции «Источник мира» сбежали боевики «Исламского государства» (ИГ)*.
RT на русском 13:31
Кино

Фильм «Джокер» собрал в российском прокате больше миллиарда рублей

Красная весна вчера в 06:03
Музыка

На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»

Piter.tv 11 октября в 04:26
Шоу-бизнес

Дмитрий Песков о Татьяне Навке: «Моя жена хорошеет год от года»

Знаменитая фигуристка Татьяна Навка и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков живут в официальном браке с 2015 года.
Суть событий 03:30
Политика

МИД Латвии выступил против салюта в честь освобождения Риги в Москве

МИД Латвии высказал негативное отношение к проведению в Москве салюта в честь 75-летия освобождения Риги совтскими войсками, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11 октября в 18:37
Общество

В Екатеринбурге подводят итоги опроса по выбору места для храма

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Фигурное катание

Туктамышева чисто исполнила два акселя на турнире Finlandia Trophy

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Армия и оружие

Путин сообщил об уникальности гиперзвукового оружия России

RT на русском 10:21
Армия и оружие

Иностранные журналисты погибли при авиаударе ВВС Турции в Сирии

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира», которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований.
Говорит Москва 12:26
Происшествия

В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала

В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM вчера в 00:10
Наука

Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака

Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
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Политика

Песков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России

Глава России Владимир Путин любит отдыхать в России по нескольким причинам, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Газета.Ru 13:19
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Единоборства

Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161

Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
REGNUM 05:01
Общество

Варламов включил Мурманск в десятку худших городов России

Мурманский вестник 11:00
Происшествия

На борту разбившегося в ДР Конго самолета находились двое россиян

Два гражданина России находились на борту самолета Ан-72, который в минувший четверг потерпел крушение в Демократической республике Конго, сообщает в субботу посольство РФ в ДРК.
Интерфакс вчера в 05:11
Происшествия

В МВД опровергли информацию о нападении на полицейских в Зеленограде

В МВД опровергли информацию о нападении на сотрудников ГИБДД в Зеленограде.
RT на русском 12:13
Армия и оружие

Россия усадила сирийцев и курдов за стол переговоров

Lenta.ru 14:39
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В Казани зафиксировано падение стоимости арендного жилья

В трех городах — миллионниках зафиксировано заметное падение цен на рынке арендного жилья.
Казань24 09:02
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Босфорский университет (Boğaziçi Üniversitesi)

Вестник Кавказа 10 октября в 15:06
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