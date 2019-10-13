Происшествия
RT на русскомВ Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
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Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru 11 октября в 03:22
Наука
Продолжительное рукопожатие может вызвать ощущение тревоги
Радио Маяк 11 октября в 16:08
Футбол
Черчесов: «Главная задача сборной России — выиграть чемпионат Европы»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после гостевой победы над национальной командой Кипра (5:0), гарантировавшей российским футболистам выход на Евро-2020, рассказал о задаче выиграть чемпионат Европы.
Sport24.ru 14:40
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Шоу-бизнес
Дарья Мороз поздравила свою мачеху Викторию Исакову с 43-летием
Вчера свой 43-й день рождения отпраздновала Виктория Исакова. С самого утра актрису в соцсетях стали поздравлять родные и друзья.
Вокруг ТВ 06:30
Армия и оружие
США эвакуируют военных из Сирии
Капитал страны 13:49
Единоборства
Боксер Усик выиграл первый бой в тяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик выиграл свой первый бой в тяжелом весе. В Чикаго он победил американца Чазза Уизерспуна.
Профиль 05:06
Происшествия
В Киеве на улице застрелили человека
В Киеве в результате стрельбы на улице убит мужчина, проводится спецоперация по задержанию подозреваемых, сообщается на странице в Facebook полиции Киева.
РБК 14:26
Армия и оружие
Назван виновник утечки данных о российском супероружии
В западных СМИ заявляют о том, что Генри Фрезе, работник американской разведслужбы, виновен в утечке данных о тестировании китайского и российского «супероружия».
Discover24 02:42
Политика
Президент Израиля попросил Путина помиловать осуждённую израильтянку
RT на русском 09:39
Армия и оружие
Эрдоган опроверг заявления о бегстве боевиков ИГ из тюрьмы в Сирии
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал дезинформацией сообщения о том, что из тюрьмы в Сирии во время турецкой операции «Источник мира» сбежали боевики «Исламского государства» (ИГ)*.
RT на русском 13:31
Кино
Фильм «Джокер» собрал в российском прокате больше миллиарда рублей
Красная весна вчера в 06:03
Музыка
На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»
Piter.tv 11 октября в 04:26
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков о Татьяне Навке: «Моя жена хорошеет год от года»
Знаменитая фигуристка Татьяна Навка и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков живут в официальном браке с 2015 года.
Суть событий 03:30
Политика
МИД Латвии выступил против салюта в честь освобождения Риги в Москве
МИД Латвии высказал негативное отношение к проведению в Москве салюта в честь 75-летия освобождения Риги совтскими войсками, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11 октября в 18:37
Фигурное катание
Туктамышева чисто исполнила два акселя на турнире Finlandia Trophy
Спорт-Экспресс 11:24
Армия и оружие
Путин сообщил об уникальности гиперзвукового оружия России
RT на русском 10:21
Армия и оружие
Иностранные журналисты погибли при авиаударе ВВС Турции в Сирии
9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира», которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований.
Говорит Москва 12:26
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM вчера в 00:10
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
REGNUM 08:44
Политика
Песков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России
Глава России Владимир Путин любит отдыхать в России по нескольким причинам, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Газета.Ru 13:19
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 11 октября в 08:04
Единоборства
Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161
Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.
REGNUM 05:01
Общество
Варламов включил Мурманск в десятку худших городов России
Мурманский вестник 11:00
Происшествия
На борту разбившегося в ДР Конго самолета находились двое россиян
Два гражданина России находились на борту самолета Ан-72, который в минувший четверг потерпел крушение в Демократической республике Конго, сообщает в субботу посольство РФ в ДРК.
Интерфакс вчера в 05:11
Происшествия
В МВД опровергли информацию о нападении на полицейских в Зеленограде
В МВД опровергли информацию о нападении на сотрудников ГИБДД в Зеленограде.
RT на русском 12:13
Недвижимость
В Казани зафиксировано падение стоимости арендного жилья
В трех городах — миллионниках зафиксировано заметное падение цен на рынке арендного жилья.
Казань24 09:02
Культура
Босфорский университет (Boğaziçi Üniversitesi)
Вестник Кавказа 10 октября в 15:06