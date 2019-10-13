Происшествия
RT на русскомВ Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
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Армия и оружие
Иностранные журналисты погибли при авиаударе ВВС Турции в Сирии
9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира», которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований.
Говорит Москва 12:26
Политика
Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН
Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД России.
РИА Новости 03:47
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM вчера в 00:10
Единоборства
Боксер Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA
Российский боксер Дмитрий Бивол выиграл бой с доминиканцем Ленином Кастильо за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой Super в полутяжелом весе, передает RT.
Аргументы и Факты 04:18
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о симптомах раковых заболеваний
Известный врач Александр Мясников сообщил, что боли в какой-либо области тела не являются показателем развития онкологического заболевания.
ФАН 11:07
Армия и оружие
Пентагон решил эвакуировать 1 тыс. военных из северной Сирии
США готовятся эвакуировать около 1 тыс. американских военнослужащих из Сирии в максимально кратчайшие сроки.
РБК 09:42
Политика
РПЦ оценит решение Элладской церкви об автокефалии ПЦУ
Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) оценит последствия решения Элладской православной церкви признать правомерность присвоения автономии Православной церкви Украины (ПЦУ).
Lenta.ru вчера в 11:46
Армия и оружие
Подсчитано время уничтожения городов искусственным интеллектом
Оружие с искусственным интеллектом сможет уничтожить города мира за считанные секунды.
Lenta.ru вчера в 23:03
Шоу-бизнес
Суд определил, кому достанется наследство певицы Юлии Началовой
Никулинский суд Москвы постановил, что наследство Началовой достанется ее родителями и дочери.
WMJ.ru 09:03
Экономика
МТС зафиксировала падение продаж смартфонов в России
МТС зафиксировала падение продаж смартфонов в России Результаты рынка смартфонов в июле — сентябре 2019 года подтвердили негативные ожидания бизнеса, следует из данных МТС.
Коммерсантъ 12:23
Происшествия
В Балашихе пропала девятилетняя девочка
РИА Новости 12:19
Происшествия
Умер отдыхавший в «Артеке» российский школьник
По факту смерти 12-летнего мальчика из Петербурга, отдыхавшего в международном детском центре «Артек», возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
Lenta.ru вчера в 07:08
Политика
Представители украинской диаспоры из восьми стран приезжают в Крым
«В воскресенье в Крым прибывают представители украинской диаспоры из различных стран мира», — цитирует РИА Новости главу украинской общины региона Анастасию Гридчину.
RT на русском вчера в 17:37
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Религия
Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме
Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
Чертаново Южное 11 октября в 01:30
Фигурное катание
Косторная одержала победу на турнире в Финляндии, Туктамышева — вторая
Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место на турнире серии "Челленджер" Finlandia Trophy в финском Эспоо.
РИА Новости 11:56
Футбол
Сборная России после гола Оздоева Кипру пошутила, что забил Азмун
На 23-й минуте матча отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 Кипр — Россия полузащитник российской команды Магомед Оздоев отметился голом.
Sport24.ru 12:44
Происшествия
На борту разбившегося в ДР Конго Ан-72 находились россияне
Посольство РФ в Киншасе уточняет число россиян, находившихся на борту военно-транспортного самолета Ан-72, потерпевшего катастрофу в восточной части Демократической Республики Конго (ДРК).
ТАСС 11 октября в 08:32
Хоккей
Уэйну Гретцки наложили 20 швов после падения в обморок
Выяснилось, что это следствие обезвоживания организма. Мне наложили двадцать швов только на подбородке, и ещё четыре или пять на глазу.
Metaratings 05:30
Общество
В Калифорнии запретят продажу меха и использование животных в цирках
РИА Новости вчера в 16:37
Политика
Зеленский обещал справедливого мира для ветеранов Донбасса
Украинский лидер пообещал, что мир в регионе будет достигнут не любой, а справедливый.
SM News 12:34
Авто
Новый Volkswagen Golf показан внутри и снаружи
Немецкий автопроизводитель Volkswagen опубликовал тизерные изображения серийного Volkswagen Golf восьмого поколения.
Автоновости дня 10 октября в 02:42
Экономика
Власти США приостановили ICO Telegram
По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения.
BFM.ru вчера в 15:58
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело 11 октября в 02:24
Шоу-бизнес
Нюша решила избавиться от знаменитой родинки над губой
Певица Нюша объявила в Instagram, что хочет удалить родинку на лице.
Пятый канал 10:58
Шоу-бизнес
Бывший муж Пугачевой вспомнил, как Примадонну преследовали фанаты
Второй муж Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Александр Стефанович в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказал, как его бывшую жену преследовали фанаты.
Телепрограмма 11:54
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
RT на русском 02:05
Армия и оружие
Эрдоган опроверг заявления о сбежавших из сирийской тюрьмы террористах
Напомним, ранее представитель курдских формирований из коалиции «Сил демократической Сирии» сообщил о побеге из сирийской тюрьмы пяти террористов.
Комсомольская правда 13:11