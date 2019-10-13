Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой

В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
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Жестоко убитую 9-летнюю девочку из Саратова похоронили

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Руководство Саратовской области простилось с убитой школьницей

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В Саратове отпевают убитую Лизу Киселеву

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Происшествия

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