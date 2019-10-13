Происшествия

RT на русскомRT на русскомВ Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой

В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
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Тысячи саратовцев пришли проститься с Лизой Киселевой

Взгляд-инфо06:05

В Саратове простились с погибшей Лизой Киселевой. Девочку похоронят на Сторожевском кладбище

Версия-Саратов05:54

В Саратове отпевают убитую Лизу Киселеву

Радио Комсомольская правда04:16

Руководство Саратовской области простилось с убитой школьницей

News.ru06:50

Лизу Киселеву похоронят на кладбище в Сторожевке

Регион 6405:32

В Саратове сотни человек простились с убитой девочкой

РИА Новости06:02

Саратовские власти помогут в организации похорон убитой девятилетней девочки

Общественное телевидение России11 октября в 14:06
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Общество

В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины

Коммерсантъ 03:56
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Путин ответил на вопрос о новой холодной войне

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что второй холодной войны не будет.
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Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»

В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Газета.Ru 04:59
Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Политика

МИД РФ обвинил США в попытке подорвать работу ООН

Министерство иностранных дел России обвинило США в использовании "финансовых рычагов" для того, чтобы помешать нормальной работе Организации объединенных наций (ООН).
Газета.Ru 07:29
Происшествия

Участницу «Дома-2» избили на корпоративе

Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото

В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
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Группа «Кино» даст концерт в Санкт-Петербурге спустя 30 лет

Вчера, 11 октября, на концерте "Симфоническое кино" в клубе А2 в Петербурге было объявлено, что группа "Кино" даст два концерта в грядущем 2020 году.
Ivbg.ru вчера в 03:37
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Усик победил американца в первом бою в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик одержал победу над американцем Чезом Уизерспуном в поединке супертяжеловесов в Чикаго.
Lenta.ru 00:59
Политика

Песков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России

По словам представителя Кремля, задачей президента является на своём примере популяризировать те места, «о существовании которых большинство граждан, может, и не знают».
RT на русском 07:49
Кино

Фильм «Джокер» заработал в России более 1 млрд рублей за девять дней

Говорит Москва вчера в 05:19
Политика

Поклонская и Бальбек ответили на угрозы Киева из-за их визита в Турцию

Депутаты Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская и Руслан Бальбек прокомментировали угрозы украинской прокуратуры дать оценку их визиту в Турцию, назвав это заявление абсурдом и бумаготворчеством.
РИА Новости 08:33
Происшествия

Пять человек стали жертвами ДТП в Подмосковье

В ДТП погибло пять человек, среди которых ребенок.
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Происшествия

В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»

В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".
Российская газета вчера в 09:06
Теннис

Медведев выиграл «Мастерс» в Шанхае

Россиянин Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
РИА Новости 06:09
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Комментарий Эвермана под клипом Айлиш собрал миллион лайков

Эверман прокомментировал клип так: «I’m the bald guy» («Я лысый парень»).
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Футбол

Манчини повторил рекордную серию побед во главе сборной Италии

Сборная Италии победила Грецию в матче отборочного турнира Евро-2020 — 2:0. Команда под руководством Роберто Манчини одержала седьмую победу в официальных играх подряд.
Спорт-Экспресс вчера в 16:51
Армия и оружие

CNN узнал об идее сирийских курдов просить защиты от Турции у России

Абди в разговоре с Робаком настаивал, чтобы США либо остановили операцию Турции, либо позволили курдам заключить сделку с правительством Сирии и Россией, позволив российским военным самолетам установить бесполетную зону над северо-восточной Сирией, что помешает Турции наносить удары по сирийской территории.
РБК вчера в 14:28
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Дмитрий Селюк: За 40 миллионов обыграю «Зенит». А может, и за 20

Игрок приходит туда на зарплату один миллион евро, а в Бордо ему могут дать только 500 тысяч.
Советский спорт 11 октября в 09:00
Спорт

Российский гимнаст Нагорный завоевал золото в опорном прыжке на ЧМ

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Xiaomi придумала новые варианты размещения селфи-камеры

Xiaomi же не перестаёт предлагать новые идеи. В новом патенте компании описаны несколько вариантов размещения селфи-камеры в смартфоне.
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В Сети вспомнили о модели УАЗ-31512 для американского рынка

Отечественный автопроизводитель УАЗ решил напомнить автомобилистам о своей необычной модели УАЗ-31512, предназначавшейся для рынка Соединенных Штатов.
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Шоу-бизнес

Жену Николаева из-за платья заподозрили во второй беременности

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Шоу-бизнес

Актриса Бочкарева отправилась на гастроли после скандала с наркотиками

Актриса Наталья Бочкарева отправилась на гастроли. Об этом она сообщила в Instagram.
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Мать подозреваемого в убийстве школьницы в Саратове рассказала о сыне

Журналисты пообщались с матерью подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Саратове.
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Отечественная исполнительница Нюша выявила желание удалить родинку, имеющуюся у нее над губой.
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В Кремле прокомментировали вопрос возвращения смертной казни

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность возвращения смертной казни.
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В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку

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Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»

ТК Звезда вчера в 11:50
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