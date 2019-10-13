Происшествия
RT на русскомВ Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой
В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.
Читать в источнике
Оценить227
Подробнее о событии
Показать все источники
Саратовские власти помогут в организации похорон убитой девятилетней девочки
Общественное телевидение России11 октября в 14:06
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 08:50, Ашберн
Армия и оружие
Путин ответил на вопрос о новой холодной войне
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что второй холодной войны не будет.
Известия 06:17
Музыка
Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»
В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Газета.Ru 04:59
Происшествия
Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице
В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Политика
МИД РФ обвинил США в попытке подорвать работу ООН
Министерство иностранных дел России обвинило США в использовании "финансовых рычагов" для того, чтобы помешать нормальной работе Организации объединенных наций (ООН).
Газета.Ru 07:29
Происшествия
Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
РИА Новости 02:37
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa вчера в 16:33
Музыка
Группа «Кино» даст концерт в Санкт-Петербурге спустя 30 лет
Вчера, 11 октября, на концерте "Симфоническое кино" в клубе А2 в Петербурге было объявлено, что группа "Кино" даст два концерта в грядущем 2020 году.
Ivbg.ru вчера в 03:37
Единоборства
Усик победил американца в первом бою в супертяжелом весе
Украинский боксер Александр Усик одержал победу над американцем Чезом Уизерспуном в поединке супертяжеловесов в Чикаго.
Lenta.ru 00:59
Политика
Песков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России
По словам представителя Кремля, задачей президента является на своём примере популяризировать те места, «о существовании которых большинство граждан, может, и не знают».
RT на русском 07:49
Кино
Фильм «Джокер» заработал в России более 1 млрд рублей за девять дней
Говорит Москва вчера в 05:19
Политика
Поклонская и Бальбек ответили на угрозы Киева из-за их визита в Турцию
Депутаты Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская и Руслан Бальбек прокомментировали угрозы украинской прокуратуры дать оценку их визиту в Турцию, назвав это заявление абсурдом и бумаготворчеством.
РИА Новости 08:33
Происшествия
Пять человек стали жертвами ДТП в Подмосковье
В ДТП погибло пять человек, среди которых ребенок.
SMINEWS в Подольске 03:30
Происшествия
В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»
В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".
Российская газета вчера в 09:06
Теннис
Медведев выиграл «Мастерс» в Шанхае
Россиянин Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
РИА Новости 06:09
Музыка
Комментарий Эвермана под клипом Айлиш собрал миллион лайков
Эверман прокомментировал клип так: «I’m the bald guy» («Я лысый парень»).
Культуромания 05:14
Футбол
Манчини повторил рекордную серию побед во главе сборной Италии
Сборная Италии победила Грецию в матче отборочного турнира Евро-2020 — 2:0. Команда под руководством Роберто Манчини одержала седьмую победу в официальных играх подряд.
Спорт-Экспресс вчера в 16:51
Армия и оружие
CNN узнал об идее сирийских курдов просить защиты от Турции у России
Абди в разговоре с Робаком настаивал, чтобы США либо остановили операцию Турции, либо позволили курдам заключить сделку с правительством Сирии и Россией, позволив российским военным самолетам установить бесполетную зону над северо-восточной Сирией, что помешает Турции наносить удары по сирийской территории.
РБК вчера в 14:28
Футбол
Дмитрий Селюк: За 40 миллионов обыграю «Зенит». А может, и за 20
Игрок приходит туда на зарплату один миллион евро, а в Бордо ему могут дать только 500 тысяч.
Советский спорт 11 октября в 09:00
Спорт
Российский гимнаст Нагорный завоевал золото в опорном прыжке на ЧМ
RT на русском 07:48
Гаджеты
Xiaomi придумала новые варианты размещения селфи-камеры
Xiaomi же не перестаёт предлагать новые идеи. В новом патенте компании описаны несколько вариантов размещения селфи-камеры в смартфоне.
Ferra вчера в 13:17
Авто
В Сети вспомнили о модели УАЗ-31512 для американского рынка
Отечественный автопроизводитель УАЗ решил напомнить автомобилистам о своей необычной модели УАЗ-31512, предназначавшейся для рынка Соединенных Штатов.
Discover24 03:06
Шоу-бизнес
Жену Николаева из-за платья заподозрили во второй беременности
Телепрограмма вчера в 08:17
Шоу-бизнес
Актриса Бочкарева отправилась на гастроли после скандала с наркотиками
Актриса Наталья Бочкарева отправилась на гастроли. Об этом она сообщила в Instagram.
РИА Новости 07:25
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве школьницы в Саратове рассказала о сыне
Журналисты пообщались с матерью подозреваемого в убийстве 9-летней девочки в Саратове.
iReactor 11 октября в 16:09
Шоу-бизнес
Нюша решила избавиться от родинки над губой
Отечественная исполнительница Нюша выявила желание удалить родинку, имеющуюся у нее над губой.
Дни24 07:52
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос возвращения смертной казни
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность возвращения смертной казни.
ТК Звезда вчера в 08:21
Происшествия
Машину пропавшей в Екатеринбурге девушки могли продать цыгане
Автомобиль пропавшей 10 октября жительницы Екатеринбурга Ксении К. могли продать цыгане.
REGNUM 00:27
Шоу-бизнес
Стали известны причины ухода Юлии Михалковой из «Уральских пельменей»
ТК Звезда вчера в 11:50