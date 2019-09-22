с чего всё началось

РЕН ТВ опубликовал переписку зарезанной в Саратове девушки, которая незадолго до убийства получила несколько сообщений с угрозами от друга детства. По словам подозреваемого, подруга украла у него 2300 рублей. После этого он просил ее вернуть ему деньги, однако та проигнорировала его просьбу.

Армия и оружие В США собираются атаковать Калининград в случае конфликта с РФ Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что у Пентагона есть средства для преодоления системы воздушной обороны в Калининграде.

Шоу-бизнес Мария Максакова запрещает сыну видеться с бабушкой По словам Марии, которая пообщалась с журналистами из издания «СтарХит», мать Вороненкова не имеет права постоянно ходить на телевизионные шоу, в которых она поливает сына грязью и после этого требует встречи с внуком.

Здоровье В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками В индийском городе Тонка на свет появилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками, пишет The Mirror.

Теннис Медведев выиграл турнир в Санкт-Петербурге Четвертая ракетка мира Медведев завоевал шестой титул в карьере и третий в текущем сезоне: ранее он выиграл турниры в Софии и Цинциннати (США), а также дошел до финала Открытого чемпионата США.

Происшествия Пострадавшему от «Новичка» британцу предложили лечиться в России Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему от нервно-паралитического вещества «Новичок», пройти лечение в России.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла еще одну операцию Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.

Происшествия В Иркутске задержали четырех сторонников шамана Габышева В Иркутске полицейские на съемной квартире задержали четырех сторонников шамана Александра Габышева, который хотел дойти до Москвы, чтобы «изгнать Путина».

Политика WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.

Армия и оружие Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Автоспорт Джовинацци наказан 10-секундным штрафом Стюарды Гран При Сингапура наказали Антонио Джовинацци 10-секундным штрафом.

Политика Пушков прокомментировал слова Порошенко о тюрьме Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова Петра Порошенко, который выразил уверенность, что его не посадят в тюрьму.

Общество Со вторника москвичей ждет ясная погода Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.

Происшествия Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске арестован В Брянской области арестован сотрудник спецсвязи, подозреваемый в убийстве двоих коллег. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Спорт WADA потребовало от России объяснить манипуляции с данными о допинге Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выделило России три недели на то, чтобы предоставить объяснения из-за возможных манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории.

ЖКХ МОЭК начала подавать тепло на объекты социальной сферы Москвы ПАО "МОЭК" 20 сентября приступило к подаче тепла на объекты социальной сферы Москвы (детские сады, школы и больницы) по их заявкам, говорится в сообщении компании.

Политика МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа.

Политика Как Трамп и Байден обвинили друг друга в давлении на Киев Дональд Трамп и кандидат в президенты США Джо Байден обвинили друг друга в давлении на Киев в личных целях.

Происшествия Под Саратовом егеря устроили погоню за пьяным чиновником Минприроды В ночь на воскресенье, 22 сентября, сотрудники охотничьего хозяйства «Маяк» устроили погоню за чиновником Минприроды Саратовской области, находившимся в состоянии алкогольного опьянения.

Кино В кинотеатрах Великобритании вышел мультфильм «Маша и Медведь» В пятницу, 20 сентября, в 89 кинотеатрах Великобритании вышел российский мультсериал "Маша и Медведь".

Экономика В России предлагают ввести «индекс самогона» Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ».

Общество Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.

Экономика Банки начнут оценивать клиентов по кредитам их родственников Российские банки могут начать оценивать заемщиков по кредитной истории их родственников.

Шоу-бизнес Дарья Пынзарь показала новую квартиру в Турции Специально для подписчиков Дарья подробно рассказала на странице в социальной сети, каким образом ей удалось стать обладательницей ключей от престижного жилища и показала его изнутри.

Футбол Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0. На компенсированных минутах встречи форвард оформил несколько голов, однако они не были засчитаны из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR), зафиксировавшей оффсайд.