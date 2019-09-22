Происшествия

Газета.RuГазета.RuСМИ опубликовали переписку зарезанной в Саратове девушки

РЕН ТВ опубликовал переписку зарезанной в Саратове девушки, которая незадолго до убийства получила несколько сообщений с угрозами от друга детства. По словам подозреваемого, подруга украла у него 2300 рублей. После этого он просил ее вернуть ему деньги, однако та проигнорировала его просьбу.
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с чего всё началось
В региональном управлении Следственного комитета сообщили
, что обвиняемый и убитая им девушка были знакомы с детства, проживали в одном доме, в соседних подъездах.
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