Происшествия
Газета.RuСМИ опубликовали переписку зарезанной в Саратове девушки
РЕН ТВ опубликовал переписку зарезанной в Саратове девушки, которая незадолго до убийства получила несколько сообщений с угрозами от друга детства. По словам подозреваемого, подруга украла у него 2300 рублей. После этого он просил ее вернуть ему деньги, однако та проигнорировала его просьбу.
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с чего всё началось
В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что обвиняемый и убитая им девушка были знакомы с детства, проживали в одном доме, в соседних подъездах.Lenta.ru10:40
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Суд арестовал студента, обвиняемого в жестоком убийстве девушки в Саратове
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