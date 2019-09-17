Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники

В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области. Так, вечером 16 сентября медик шла по вызову в поселке Завокзальный. Она попросила незнакомого мужчину помочь найти адрес пациента.
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Изнасилование врача в Саратове. Подозреваемый отсидел семь лет за убийство

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