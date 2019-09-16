Происшествия
РИА НовостиВ Саратове возбудили дело после изнасилования врача поликлиники
В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая шла к пациенту, сообщает следственное управление Следственного комитета по Саратовской области. Так, вечером 16 сентября медик шла по вызову в поселке Завокзальный. Она попросила незнакомого мужчину помочь найти адрес пациента.
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В Саратове мужчина изнасиловал врача поликлиники, когда та шла на вызов к пациенту – СК
Московский Комсомолецвчера в 16:56
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Футбол
Кокорин и Мамаев вышли на свободу
17 сентября Мамаев и братья Кокорины были освобождены из-под стражи. Теперь футболисты могут возобновить свои карьеры.
Российская газета 02:28
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 20:50
Шоу-бизнес
Муж Жанны Фриске Дмитрий Шепелев обратился к семье Заворотнюк
Отец покойной Жанны Фриске обращался к семье Заворотнюк, а сейчас настала очередь мужа Жанны - Дмитрия Шепелева.
ЛигаNews.net 00:32
Общество
В России на продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство России концептуально поддержало законопроект о запрете продажи алкоголя расположенных в жилых домах барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на копию отзыва за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.
REGNUM 00:22
Происшествия
Неизвестные сожгли под Киевом дом экс-главы Нацбанка Украины
Неизвестные сожгли под Киевом дом экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
ТАСС 01:36
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400
Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.
ТАСС вчера в 14:02
Экономика
В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии
Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru вчера в 08:33
Политика
В Белоруссии раскрыли схему поставок оружия в Россию из Украины
Коммерсантъ вчера в 23:12
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
RT на русском вчера в 12:12
Здоровье
Онколог рассказал о статистике заболеваемости раком мозга в России
Эксперт Российского общества клинических онкологов Григорий Кобяков в беседе с RT рассказал об уровне заболеваемости злокачественными опухолями головного мозга в России и об основных признаках этого заболевания.
RT на русском вчера в 23:03
Политика
Джонсон покинул брифинг в Люксембурге из-за толпы демонстрантов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул пресс-брифинг, на котором присутствовал его коллега из Люксембурга Ксавье Беттелем.
Газета.Ru вчера в 16:28
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Общество
В Саратов прибыл заместитель генпрокурора Сергей Зайцев
Сегодня в Саратов прилетел заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев.
Взгляд-инфо вчера в 11:19
Политика
Трамп заявил о желании «избежать войны» с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что за нападением беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии стоит Иран, но при этом добавил, что хотел бы «избежать войны», сообщает Al Jazeera.
RT на русском вчера в 16:57
Шоу-бизнес
На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Кино
Ушел из жизни актер сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
На 50-м году жизни скончался американский актер Брайан Терк. Он был известен своей ролью в сериале «Беверли-Хиллз, 90210».
Вечерняя Москва вчера в 10:12
Транспорт
Как меняется транспорт Петербурга
Всего же к 2023 году в Санкт-Петербурге появится 29 новых станций, три электродепо, а длина эксплуатируемых линий достигнет 178,1 км. В 2022 году планируется объявить конкурс на строительство вестибюля станции "Театральная", а также по строительству вторых вестибюлей существующих станций — "Василеостровская" и "Балтийская".
RT на русском вчера в 09:10
Происшествия
ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах России
Сотрудники ФСБ и МВД России в 2019 году выявили законспирированные террористические ячейки в 17 регионах страны.
Известия 02:33
Политика
Трамп рассказал о дефиците боеприпасов в США в начале своего срока
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у США был дефицит боеприпасов в начале его президентства.
RT на русском 00:57
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru вчера в 04:53
Происшествия
Генерала Воронина проверят в рамках дела банковского отдела ФСБ
Следственный комитет России поручил проверить информацию о противоправных действиях бывшего начальника управления «К» ФСБ генерала Виктора Воронина следственной группе по делу его бывшего подчиненного — арестованного начальника банковского отдела ФСБ Кирилла Черкалина.
РБК 01:00
Политика
Повторные парламентские выборы начались в Израиле
В Израиле начались повторные парламентские выборы, по итогам которых станет известен новый состав Кнессета 22-го созыва.
Газета.Ru 00:59
Общество
В России могут измениться правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru вчера в 10:48
Армия и оружие
Стратегические учения «Центр-2019» начались в Оренбуржье
МИР 24 вчера в 02:32
Здоровье
5 продуктов, которые наша печень очень любит
На печень очень плохо влияют сладости и сдобная выпечка.
Pressa40 вчера в 13:00