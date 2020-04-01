Коронавирус

РБКРБКВ Саратове возникли очереди из-за выдачи спецпропусков

После введения в Саратове режима выхода на работу по спецпропускам около зданий районных администраций города начали собираться очереди из людей, ожидающих выдачи документов. Фотографии публикуют пользователи социальных сетей.
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Очереди растянулись на километр: Как предприниматели в разгар пандемии в Саратове получают спецпропуска для сотрудников

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Спецпропуска. Сотни людей толпятся у дверей администрации Ленинского района

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Саратовцы выстроились у районных администраций в огромные очереди за спецпропусками

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В Саратове собрались очереди за пропусками у районных администраций

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У администраций в Саратове скопились очереди за пропусками

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Очереди за спецпропусками у администраций районов в Саратове растут

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Ажиотаж из-за пропусков породил огромные очереди у районных администраций Саратова. К одной из них прибыли сотрудники полиции

Версия-Саратов07:02
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Политика

СБУ наведалась с обысками к депутату Гео Леросу – Мосийчук

Служба безопасности Украины проводит обыски дома у депутата Рады от «Слуги народа» Гео Лероса, который ранее опубликовал видео с якобы братом главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, который ведет переговоры о назначении на должности определенных людей за деньги.
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Чечня с 5 апреля закрывается на въезд и выезд

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Экономика

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса

В России ввели кредитные каникулы из-за коронавируса, соответствующий закон приняла Госдума, передает РИА Новости.
Lenta.ru 07:59
Здоровье

Минздрав Италии назвал причину высокой смертности от коронавируса

Отмечается, что в северных регионах страны смертность была ниже среднего на 6%, а в центре и на юге — на 3%. Как следствие, пожилые люди, бывшие в группе риска в период эпидемии гриппа, показали более высокую смертность во время пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:18
Политика

Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей для противодействия коронавирусу

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Минфин зарезервировал 1,4 трлн рублей на реализацию мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:17
Политика

Путин подписал закон о праве ФСО использовать боевую технику

Согласно закону, сотрудники ФСО "имеют право на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники" лично или в составе подразделения, а командиры имеют право отдавать приказы об их применении в определенных законодательством случаях и порядке.
ТАСС 09:32
Общество

Шмыгаль попросил Раду разрешить выплату пособия пенсионерам во время эпидемии

К полудню 1 апреля на Украине количество зараженных составило 669 человек, 17 из которых погибли, а 10 вылечились.
Украина.ру 07:01
Технологии

Раскрыты редкие симптомы коронавируса

Издание Business Insider раскрыло самые распространенные и редкие симптомы коронавирусного заболевания.
Lenta.ru 10:08
Здоровье

Врачи Тульской области получат материальное поощрение

Врачи Тульской области получат материальное поощрение.
Первый Тульский 07:44
Здоровье

В Коми более 50 пациентов одной больницы заразились коронавирусом

Более 50 человек в Эжвинской больнице Сыктывкара Республики Коми заразилась коронавирусом.
Известия 09:35
Общество

Центральный парк Нью-Йорка отдали под строительство госпиталя

Уралинформбюро 30 марта в 09:26
Общество

Минкомсвязи запустило систему слежения за носителями коронавируса

Минкомсвязи подготовило систему слежения за гражданами, которые контактировали с больными коронавирусом.
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Общество

Уволен министр здравоохранения Омской области

Об увольнении Вьюшкова рассказал «Город55» со ссылкой на собственные источники в правительстве региона.
Тайга.инфо 03:11
Политика

Песков назвал некорректным интервью «Эха Москвы» с Ходорковским

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что негативно оценивает то, что радиостанция «Эхо Москвы» взяла интервью у бизнесмена Михаила Ходорковского, передает корреспондент РБК.
РБК 07:50
Энергетика

США названы победителем в нефтяной войне с Россией

Индустрия сланцевой нефти в США больше всего пострадала от ценовой войны Саудовской Аравии и России.
ToDay News Ufa 09:21
Общество

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

Ранее оперштаб заявил, что, «согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля».
RT на русском 30 марта в 12:21
Политика

Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru 03:55
Общество

Жившей с рождения в частной клинике девочке нашли новую семью

Для пятилетней девочки, которая с рождения жила в перинатальном центре «Мать и дитя», нашли новую семью.
РБК 09:31
Общество

25 тысяч россиян хотят вернуться домой

Около 25 тыс. россиян, находящихся за границей, желают вернуться домой, пишет РИА "Новости" со ссылкой на директора консульского департамента МИД России Ивана Волынкина.
Газета.Ru 09:26
Здоровье

Врач объявила альтернативу чесноку и имбирю для укрепления иммунитета

Секрет успеха заключается в цинке и витаминах А и С. Как сообщает МедиаПоток, чеснок и имбирь, конечно, хорошо способствуют укреплению иммунитета, однако защитить собственный организм можно и другими продуктами.
МедиаПоток 02:45
Футбол

Футболисты «Спартака» согласились на сокращение зарплаты на 40%

Футболисты «Спартака» согласились на 40%-ное сокращение зарплат из-за приостановки сезона, сообщается на сайте клуба.
Ведомости 08:28
Здоровье

Минздрав оценил готовность российских регионов к коронавирусу

Минздрав России сообщил, что готовность системы здравоохранения страны к распространению коронавирусной инфекции оценивается как удовлетворительная.
RT на русском 09:59
Происшествия

В Краснодаре оштрафуют мужчину, нарушившего режим карантина

В Краснодаре полиция задержала и составила административный протокол на 61-летнего мужчину, который нарушил режим карантина и поехал на своей машине в соседний регион.
Российская газета 09:57
Политика

В Кремле не принимали решения о переносе Парада Победы 9 мая

Пятый канал 09:40
Общество

В Татарстане жители жалуются на пропускной режим самоизоляции

Пытавшийся получить разрешение на поход к врачу житель заявил, что ответ пришел спустя два часа, когда время записи на прием уже прошло, как и время, на которое было получено разрешение.
Inkazan 05:01
Политика

Путин утвердил наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовной ответственности вплоть до 4 лет лишения свободы за нарушения на общероссийском голосовании по поправке в Конституцию РФ.
РИА Новости 09:06
Авто

Появилась информация о конкуренте «ГАЗели» от КамАЗа

Самая легкая версия подойдет водителям с «легковой» категорией B, для остальных же потребуются права с «грузовой» категорией C. Первые две версии будут конкурировать с «ГАЗелями Next» (обычной и усиленной), а более тяжелые станут соперниками стандартного и усиленного «ГАЗонов Next».
Автоновости дня 08:23
Общество

440 человек заболели коронавирусом в России за сутки

Шесть человек умерли от коронавиурса в России на 28 марта За последние сутки в России подтверждено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах, зафиксировано семь летальных исходов.
Курьер. Среда. Бердск 04:04
Общество

Изменился срок предоставления налоговой отчетности

Указанным федеральным законом предусмотрено, в частности, внесение изменения в п.7 ст.6 НК РФ, в соответствии с которыми в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с указом Президента РФ нерабочим днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Молодежная газета (Уфа) 01:52
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

В Москве ужесточили меры по борьбе с коронавирусом, передвижение жителей будет ограничено.
Росбалт 29 марта в 13:14
Как работают Яндекс.Новости?
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