с чего всё началось

Вчера, 19 сентября, судья Ленинского районного суда Саратова Дмитрий Ларин приговорил к срокам от двух до трех с половиной лет колонии общего режима шестерых «Свидетелей Иеговы». Об этом корреспонденту ИА «Свободные новости» сообщили в пресс-службе суда.

Армия и оружие Эр-Рияд расценит нападение Ирана на нефтяные объекты как «акт войны» Госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в связи с атаками на саудовские нефтяные объекты заявил, что если нападение на них было произведено с территории Ирана, королевство расценит его как "акт войны".

Происшествия В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).

Политика В МИД Украины пообещали возобновить выплату пенсий в Донбассе Украина может восстановить выплату пенсий жителям ДНР и ЛНР, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 20 сентября в интервью изданию «Украинская правда».

Космос Активность ядер галактик возросла за несколько месяцев Ученые обнаружили относительно быстрое изменение состояния сразу у шести галактик: за несколько месяцев их ядра резко нарастили активность.

Политика Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.

Общество В РПЦ рассказали способ избавления от привычки ругаться матом Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов поделился секретом, как, по его мнению, можно быстро и надолго отучить человека от привычки употреблять нецензурную лексику.

Единоборства Дэна Уайт раскритиковал организаторов боя Ковалёв — Альварес Президент UFC Дэна Уайт выразил недоумение тем фактом, что организаторы боя чемпиона мира по боксу в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва и чемпиона мира в среднем весе Сауля Альвареса приняли решение провести этот поединок в тот же вечер, когда состоится турнир UFC 244.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов рассказал, почему изменял Ольге Бузовой Напоминаем, что Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова развелись три года назад, после того, как артистка уличила своего мужа в изменах.

Армия и оружие Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Происшествия Пилот севшего в кукурузном поле самолета вернулся к полетам Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который в августе посадил самолет Airbus А321 в кукурузном поле и спас более 230 человек, вернулся к полетам.

Шоу-бизнес Раскрыт размер пенсии Аллы Пугачевой "Примадона российской эстрады" Алла Пугачева ежемесячно получает от государства пенсию в 47 тысяч рублей.

Здоровье В России могут начать бесплатно выдавать назначенные врачом лекарства Минздрав готовит проект, согласно которому пациенты смогут бесплатно или со скидкой получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом.

Армия и оружие Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.

Общество Со вторника москвичей ждет ясная погода Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.

Спорт ОКР считает слухами информацию о возможном отстранении России от ОИ Олимпийский комитет России называет слухами информацию о том, что отечественную сборную могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря организации.

Армия и оружие Шойгу рассказал о главной угрозе для России и мира Вера Вашингтона в силовое превосходство может привести к неразумному решению и создать угрозу как для России, так и для других стран.

Фигурное катание Фигуристка Трусова побила два мировых рекорда 21 сентября на предсезонном турнире в Словакии российская фигуристка Александра Трусова на первом для себя международном турнире установила два мировых рекорда.

Здоровье Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату Врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе объяснил решение перевести Анастасию Заворотнюк в общую палату.

Происшествия Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.

Политика Порошенко оценил последствия нового Майдана на Украине Бывший президент Украины Петр Порошенко высказал мнение, к чему может привести новый Майдан.

Здоровье ВОЗ предупредила о способном убить десятки миллионов вирусе От 50 до 80 миллионов человек по всему миру могут заразиться всего за 36 часов.

Здоровье В Индии родился ребенок с четырьмя ногами и тремя руками В индийском городе Тонке 24-летняя женщина родила ребенка с семью конечностями. У новорожденной девочки оказалось четыре руки и три ноги.