Происшествия
FreeNews-VolgaВ Саратове вынесен приговор шестерым «Свидетелям Иеговы»
Вчера, 19 сентября, судья Ленинского районного суда Саратова Дмитрий Ларин приговорил к срокам от двух до трех с половиной лет колонии общего режима шестерых «Свидетелей Иеговы». Об этом корреспонденту ИА «Свободные новости» сообщили в пресс-службе суда.
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с чего всё началось
Ленинский районный суд Саратова 19 сентября приговорил к срокам от двух до трех с половиной лет колонии шестерых местных «Свидетелей Иеговы» за организацию деятельности экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 УК), сообщается на сайте движения.Медиазона20 сентября в 06:32
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