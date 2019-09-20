с чего всё началось

Ленинский районный суд Саратова вынес приговор шестерым членам запрещенной в РФ экстремистской организации «Свидетели Иеговы». Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, они признаны виновными в участии в экстремистском сообществе (ст. 282 УК РФ).

Политика Глава МИД Японии заявил о планах обсудить с Лавровым мирный договор Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги на предстоящей встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым рассчитывает провести обмен мнениями по мирному договору.

Авто Россияне стали реже пользоваться автомобилем из-за дорогого бензина Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование и выяснили, почему россияне стали реже пользоваться личными автомобилями.

Происшествия Пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке полностью потушили Спасатели полностью ликвидировали пожар во владивостокском торговом центре «Максим», сообщает главк МЧС России по Приморскому краю в воскресенье, 22 сентября.

Космос Робот «Федор» предложил заселить планеты Солнечной системы роботами Робот "Федор" предложил создать колонии роботов-аватаров на планетах Солнечной системы для их покорения.

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Армия и оружие WSJ: Иран готовится к повторным атакам на Саудовскую Аравию Йеменские повстанцы-хуситы сообщили США и Саудовской Аравии, что иранская сторона планирует нанести новые ракетные удары по территориям страны на Среднем Востоке.

Общество Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.

Происшествия Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).

Политика Порошенко в тюрьму не собирается На фоне претензий Генпрокуратуры бывший президент Украины Петр Порошенко дал интервью, в котором рассказал о своем отношении к расследованиям, в которых фигурирует его имя.

Армия и оружие Иран назвал «позерством» планы США направить войска на Ближний Восток Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал решение США отправить дополнительные войска и вооружение в Саудовскую Аравию в ответ на нападение на нефтяные месторождения.

Армия и оружие Российские истребители заблокировали новую атаку Израиля в Сирии По сообщению портала «Avia.pro», накануне ночью российские ВКС в Сирии сорвали очередную атаку израильских ВВС, которые планировали удар по пригороду Дамаска.

Политика Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы» Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме.

Фигурное катание Александра Трусова побила два мировых рекорда Российская фигуристка Александра Трусова на турнире Nepela Memorial побила два мировых рекорда - в произвольной программе и по сумме двух программ.

Единоборства Американского бойца забросали мусором после боя с мексиканцем Поединок американского бойца смешанных единоборств (ММА) Джереми Стивенса прервали из-за состояния его здоровья, после чего болельщики забросали его мусором.

Культура Рэпер Гуф может стать героем нового сезона шоу «Холостяк» В Сети появились слухи о том, что героем нового сезона популярного реалити-шоу «Холостяк», которое выходит в эфире телеканала «ТНТ» может стать Алексей Долматов, более известный как Гуф.

Недвижимость Количество новых ипотечных кредитов в августе снизилось на 20% Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были перечислены на счета заемщиков, в августе 2019 года уменьшилось по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 20%, до 96,5 тыс. Объем выданных кредитов снизился на 15%, до 211,7 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Политика В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей ЕС и Украины У Украины есть собственные ценности, которые необходимо беречь и которые в Европе уже давно размыты, убеждена Верещук.

Культура Актер Микки Рурк попросил похоронить его на Украине Американский актер и боксер Микки Рурк попросил, чтобы после смерти его похоронили в украинском селе Загорцы Хмельницкой области.

Религия Православная церковь отмечает Рождество Пресвятой Богородицы Православные христиане 21 сентября отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Происшествия Шаману из Якутии провели психолого-психиатрическую экспертизу Якутскому шаману Александру Габышеву провели комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, пока он находился в диспансере, сообщил координатор правозащитной организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников.

Армия и оружие В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.

Экономика Правительство одобрило законопроект о повышении МРОТ Правительство России одобрило законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% - до 12 130 рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минтруда.

Политика Эрдоган назвал актуальным вопрос покупки у США комплексов Patriot Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что вопрос покупки у США противоракетных комплексов Patriot еще не снят с повестки.