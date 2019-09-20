Происшествия
Коммерсантъ СаратовВ Саратове вынесен приговор шестерым участникам «Свидетелей Иеговы»
Ленинский районный суд Саратова вынес приговор шестерым членам запрещенной в РФ экстремистской организации «Свидетели Иеговы». Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, они признаны виновными в участии в экстремистском сообществе (ст. 282 УК РФ).
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с чего всё началось
Ленинский районный суд Саратова 19 сентября приговорил к срокам от двух до трех с половиной лет колонии шестерых местных «Свидетелей Иеговы» за организацию деятельности экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 УК), сообщается на сайте движения.Медиазона20 сентября в 06:32
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Известный телеведущий Савик Шустер сообщил, что обратится в суд с иском о защите чести и достоинства к украинскому олигарху Игорю Коломойскому.
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