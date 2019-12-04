Начался прием заявлений от дольщиков проблемных домов на компенсации, решение о выплате которых было принято в ноябре на заседании Наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Первым регионом, где стартовал прием заявлений, стала Саратовская область.

с чего всё началось

В Саратове впервые в стране начались выплаты компенсаций обманутым дольщикам семи долгостроев. Как ранее сообщала "РГ", с 3 декабря Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства начал прием заявлений на выплату возмещения.

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