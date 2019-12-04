Экономика

FreeNews-VolgaFreeNews-VolgaФонд защиты прав дольщиков выплатил в Саратове первые компенсации

Банк «Дом.РФ» начал принимать заявления от дольщиков на выплату возмещений по проблемным домам, по которым не принято решение о восстановлении прав через денежные компенсации, 3 декабря. Область стала первым регионом, где началась работа по оформлению денежных компенсаций.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Стартовал прием заявлений от дольщиков на получение компенсаций

Начался прием заявлений от дольщиков проблемных домов на компенсации, решение о выплате которых было принято в ноябре на заседании Наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Первым регионом, где стартовал прием заявлений, стала Саратовская область.
Российская газета04 декабря в 04:47

Подробнее о событии

Новый механизм восстановления прав дольщиков заработал в России

Интерфакс10:31

В Саратове выплачены компенсации первым десяти обманутым дольщикам

Российская газета13:44

Фонд защиты прав дольщиков выплатил в Саратове первые компенсации

FreeNews-Volga11:23

Названа дата окончательного решения проблемы обманутых дольщиков в Саратовской области

Версия-Саратов07:46

Обманутым дольщикам в России впервые выплатили компенсации

ТАСС11:05

Участие Вячеслава Володина в помощи дольщикам. Мнение Леонида Писного

Взгляд-инфо04 декабря в 00:55

В Саратове стартовал прием заявлений от дольщиков на получение компенсаций

Саратов 2404 декабря в 06:18
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:35, Ашберн
Фигурное катание

Российская фигуристка побила свой мировой рекорд в финале Гран-при

Lenta.ru 14:50
Происшествия

В Москве росгвардейцы задержали проникшего в детский сад мужчину

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находящегося в состоянии наркотического опьянения, который проник в детский сад в Москве.
Известия 11:58
Общество

«ВТБ Лизинг» ответил на расследование ФБК о бизнес-джетах

2 декабря Навальный опубликовал расследование, где утверждал, что ведущая телеканала «Россия 1» Наиля Аскер-заде, вероятно, использовала для перелетов зарегистрированный на не раскрывающий владельцев офшор IF COMPANY LIMITED в Белизе борт Bombardier Global 6000 с номером T7-KLT, которым ранее через дочернюю компанию владел ВТБ.
РБК 14:20
Шоу-бизнес

Сосо Павлиашвили посоветовал Паулсу поблагодарить Бога за фанатов

«Если человек приходит и высказывает тебе свою любовь, свое уважение, за это нужно благодарить Бога», — сказал Павлиашвили.
Телеканал 360° 04:34
Здоровье

Медведев прокомментировал резонансные увольнения врачей

В России произошло несколько нашумевших историй с увольнением врачей в разных регионах и по различным причинам.
Севастополь.ру вчера в 05:54
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака за задержку закона о счетчиках

Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
РИА Новости 09:20
Игры

Kotaku: некоторые игры из стартовой линейки PlayStation 5 не будут доступны на PS4

Sony не собирается выпускать всю стартовую линейку игр для PlayStation 5 на консолях предыдущего поколения, включая PS4 Pro.
CyberSport.ru 17:02
Происшествия

Под Омском нашли кровавое озеро

По словам пользователя, окружность кровавого озера составляет порядка 30−40 метров, вокруг водоёма из крови распространяется неприятный запах.
REGNUM 08:39
Политика

Москва не исключила включения «Кинжала» и «Посейдона» в ДСНВ

Российские новейшие системы «Кинжал» и «Посейдон» могут быть включены в будущий Договор о сокращении наступательных вооружений.
REGNUM 04:26
Общество

В США умер бежавший из СССР экс-майор КГБ Виктор Шеймов

Бежавший из СССР с помощью американских спецслужб бывший майор КГБ Виктор Шеймов скончался в США.
Регион online вчера в 20:44
Гаджеты

Специалисты Роскачества составили рейтинг наушников

В Роскачестве провели исследования и составили новый рейтинг наушников. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомство.
Мой Брянск вчера в 23:27
Политика

В Совфеде назвали провокацией сообщения о подготовке «марша на Крым»

Сообщения об организации шествия с территории Украины в Крым являются «очередной провокацией» и ни к чему не приведут, заявил РБК заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
РБК 19:28
Политика

Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на конкретные результаты встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Париже.
RT на русском 15:32
Шоу-бизнес

Певцов переключился с Познера на Урганта

Вести Подмосковья 10:59
Общество

Грета Тунберг заявила об отсутствии реальных результатов экоактивизма

Реальных действий не было и нет.
ТАСС 12:25
Экономика

«Нафтогаз» заявил о реальном взыскании с «Газпрома» $2 млрд

«Нафтогазу» удалось реально взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд, рассказал в интервью изданию LIGA.net предправления украинской компании Андрей Коболев.
Ведомости вчера в 17:57
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
ТАСС 10:11
Политика

Лавров оценил обвинения в причастности РФ к убийству в Берлине

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Берлин может ввести санкции против Москвы из-за убийства в центре столицы Германии гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, который в 2002 году был объявлен в России в розыск по подозрению в терроризме.
Вечерняя Москва вчера в 09:40
Игры

Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия

Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
Gmbox.ru 07:42
Общество

Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"

Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
РИА Новости 07:50
Единоборства

Руис и Джошуа прошли процедуру взвешивания перед поединком

Американец Энди Руиси британец Энтони Джошуа прошли процедуру взвешивания перед титульным поединком, который пройдет завтра в Эр-Рияде.
ProstoProSport 09:18
Спорт

Российская гимнастка получила тяжелые травмы после падения с 8 метров

Российская воздушная гимнастка Евгения Асонова получила тяжелые травмы после падения с восьмиметровой высоты во время выступления на международном турнире в Риге.
РИА Новости 04 декабря в 12:26
Политика

Порошенко предложил властям Украины строить стену на границе с Россией

Украине следует строить стену на границе с Россией, а не Донбассом.
Lenta.ru 19:11
Космос

Аппарат NASA оказался максимально близко к Солнцу

Космический аппарат NASA Parker подлетел к Солнцу на максимально близкое расстояние.
Телеканал 360° вчера в 07:59
Происшествия

Умер избитый подростками за украинский язык волонтер

На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.
Lenta.ru 12:16
Происшествия

Экс-жена хоккеиста НХЛ опубликовала видео похищения своих детей

Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
РИА Новости 06:48
Авто

Подушки Takata стали причиной отзыва еще 1,4 млн автомобилей

Дефектные подушки безопасности японской компании Takata стали причиной еще одного масштабного отзыва автомобилей.
AutoNews 09:57
Футбол

«Шахтер» разгромил донецкий «Олимпик» в 17-м туре чемпионата Украины

Футболисты донецкого "Шахтера" нанесли поражение другому клубу из Донецка "Олимпику" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Украины.
РИА Новости 16:37
Футбол

Зенит — Динамо 3:0

RT на русском 13:12
Политика

На Украине заявили о срыве переговоров по газу с Россией

Ранее глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявлял, что следующий этап консультаций об условиях транзита и поставок газа из России на Украину может состояться именно 5 декабря.
Газета.Ru вчера в 13:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное