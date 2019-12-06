Сумма возмещения, как правило, больше, чем стоимость договора долевого участия, так как расчет производится, исходя из рыночной цены за квадратный метр равнозначного жилья на первичном рынке. В Саратове компенсация в среднем на 35% выше стоимости ДДУ.

В Саратове впервые в стране начались выплаты компенсаций обманутым дольщикам семи долгостроев. Как ранее сообщала "РГ", с 3 декабря Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства начал прием заявлений на выплату возмещения.

Общество Мосгорсуд отменил арест активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей Московский городской суд в понедельник отменил решение об аресте свыше €13 млн, ценных бумаг и недвижимости по делу бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.

Политика Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже Встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пройдет после завершения саммита в «нормандском формате», ее длительность будет зависеть от лидеров, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Общество Опрос: четверть компаний повысят зарплаты в 2020 году Как сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру», таких предприятий становится больше: год назад повысить зарплату планировали только 18%.

Общество Чайка анонсировал новые методы борьбы с коррупцией В 2020 году в России будет разработан комплекс дополнительных мер по борьбе с коррупцией, в частности с «откатами».

Происшествия Конвоиры банды ГТА получили условные сроки Заместитель командира взвода и замначальника смены конвоиров Алексей Маханьков получил два года условно, старший полицейский конвоя Елизавета Лукьянова — 1,5 года условно.

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске Наталия обвинила Шепелева в присвоении денег Сестра умершей в 2015 году российской певицы Жанны Фриске Наталья обвинила гражданского мужа артистки Дмитрия Шепелева в присвоении денег бывшей солистки группы «Блестящие».

Общество Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.

Экономика В России подорожает мобильная связь Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.

Политика В Париже забросали яйцами украинских активистов Митинг, который в Париже проводили члены украинской диаспоры и активисты "Движения ветеранов Украины", забросали куриными яйцами.

Технологии В WhatsApp появилась функция напоминаний Новая функция, с помощью которой пользователи смогут создавать напоминания, появилась в мессенджере WhatsApp, сообщается на сайте whatsapp.any.do.