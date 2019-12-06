Экономика
Российская газетаВ Саратове выплачены компенсации первым десяти обманутым дольщикам
В Саратове впервые в стране начались выплаты компенсаций обманутым дольщикам семи долгостроев. Как ранее сообщала "РГ", с 3 декабря Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства начал прием заявлений на выплату возмещения.
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Сумма возмещения, как правило, больше, чем стоимость договора долевого участия, так как расчет производится, исходя из рыночной цены за квадратный метр равнозначного жилья на первичном рынке. В Саратове компенсация в среднем на 35% выше стоимости ДДУ.
— Олег Говорун, российский политикРоссийская газета 06 декабря в 13:03
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Саратовские обманутые дольщики первыми в России начали получать компенсации за брошенные застройщиками дома
Единый ресурс застройщиков04:50
Названа дата окончательного решения проблемы обманутых дольщиков в Саратовской области
Версия-Саратов06 декабря в 07:46
«ДОМ.РФ» готов выплатить компенсации 950 саратовским обманутым дольщикам
Четвертая Власть06 декабря в 07:36
Проблему саратовских обманутых дольщиков хотят решить в 2021 году
СаратовБизнесКонсалтинг06 декабря в 08:58
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