Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Саратове выплачены компенсации первым десяти обманутым дольщикам

В Саратове впервые в стране начались выплаты компенсаций обманутым дольщикам семи долгостроев. Как ранее сообщала "РГ", с 3 декабря Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства начал прием заявлений на выплату возмещения.
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Олег Говорун
Сумма возмещения, как правило, больше, чем стоимость договора долевого участия, так как расчет производится, исходя из рыночной цены за квадратный метр равнозначного жилья на первичном рынке. В Саратове компенсация в среднем на 35% выше стоимости ДДУ.
— Олег Говорун, российский политикРоссийская газета 06 декабря в 13:03

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