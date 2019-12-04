Экономика
Российская газетаВ Саратове выплачены компенсации первым десяти обманутым дольщикам
В Саратове впервые в стране начались выплаты компенсаций обманутым дольщикам семи долгостроев. Как ранее сообщала "РГ", с 3 декабря Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства начал прием заявлений на выплату возмещения.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Начался прием заявлений от дольщиков проблемных домов на компенсации, решение о выплате которых было принято в ноябре на заседании Наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Первым регионом, где стартовал прием заявлений, стала Саратовская область.Российская газета04 декабря в 04:47
Подробнее о событии
Показать все источники
В Саратове стартовал прием заявлений от дольщиков на получение компенсаций
Саратов 2404 декабря в 06:18
У обманутых дольщиков в регионе начали принимать заявки на получение денег. Но подать их смогут не все
Версия-Саратов04 декабря в 09:31
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:39, Ашберн
Политика
Пресс-секретарь прокомментировал «расследование» про жену Медведева
Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов назвал "расследования" про супругу главы правительства Дмитрия Медведева "очередным манипулированием неподтвержденной информацией".
Энергетика
«Нафтогаз» выставил «Газпрому» условия по газовым спорам
В сообщении «Газпрома», поступившем в РБК, говорится, что глава компании Алексей Миллер заявил, что ожидает от украинской стороны конструктивной позиции по комплексу вопросов взаимодействия в газовой сфере, «включая экономически обоснованные условия транзита российского газа через территорию Украины с 2020 года».
Энергетика
На юге Мексики обнаружили месторождение нефти объемом 500 млн баррелей
Мексиканская государственная нефтегазовая компания Pemex обнаружила крупное месторождение нефти, получившее название "Кески", на суше в штате Табаско на юго-востоке страны.
Экономика
Сергей Морозов выступил с ежегодным инвестиционным посланием
Традиционно в конце года губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обращается к бизнес-сообществу и зарубежным партнерам с инвестиционным посланием.
Экономика
Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Общество
Медведев заявил о росте реальных доходов россиян
Медведев заявил, что отдельно правительство уделяет внимание наиболее уязвимым категориям граждан: инвалидам, пожилым людям, а также россиянам с низким доходом.
Общество
Эксперты: смертность от отравлений алкоголем в России выросла на 11,9%
Смертность от случайных отравлений алкоголем в России за девять месяцев 2019 года выросла на 11,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, - умерло более 5 тыс. человек.
Шоу-бизнес
Особняк Анастасии Волочковой за 2,5 млрд пытаются продать мошенники
На сайтах недвижимости появилось объявление о продаже роскошного особняка Анастасии Волочковой.
Происшествия
В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы
Политика
Зеленский отказался от прямых переговоров с республиками Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести прямые переговоры с представителями народных республик Донбасса.
Спорт
Сборная России начала матч со Швецией на чемпионате мира по гандболу
Культура
Сериал «Содержанки» покажут на Amazon Prime Video
Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».
Музыка
Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
Общество
В России появится новый документ на автомобиль
В России изменится состав сопроводительной документации на автомобили.
Футбол
«Шахтер» разгромил донецкий «Олимпик» в 17-м туре чемпионата Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" нанесли поражение другому клубу из Донецка "Олимпику" в домашнем матче 17-го тура чемпионата Украины.
Политика
Трамп призвал Всемирный банк прекратить выдавать кредиты Китаю
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Всемирный банк должен перестать выдавать Китаю кредиты.
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Футбол
Карлос Тевез: Руни пришел и подарил мне Ламборджини
Происшествия
Число погибших при пожаре в Одессе увеличилось до четырех
Хоккей
Орлов и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Анахайм» в матче НХЛ
"Вашингтон Кэпиталз" в гостях нанес поражение "Анахайм Дакс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Армия и оружие
Атомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» прошла пролив Гибралтар и вошла в акваторию Средиземного моря в четверг, 5 декабря.
Фигурное катание
Фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Россиянка Алена Косторная побила свой же мировой рекорд в короткой программе во время финала Гран-при в Турине.
Общество
Раймонд Паулс объяснил слова о «навязчивой» российской публике
Композитор Раймонд Паулс заявил РБК, что российская публика отзывчивее, чем латышская.
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео года в России
Компания «Google Россия» представила рейтинг самых популярных видео на русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube в 2019 году.
Общество
Грета Тунберг заявила об отсутствии реальных результатов экоактивизма
Реальных действий не было и нет.
Футбол