Экономика

Российская газетаРоссийская газетаВ Саратове выплачены компенсации первым десяти обманутым дольщикам

В Саратове впервые в стране начались выплаты компенсаций обманутым дольщикам семи долгостроев. Как ранее сообщала "РГ", с 3 декабря Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства начал прием заявлений на выплату возмещения.
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с чего всё началось

Стартовал прием заявлений от дольщиков на получение компенсаций

Начался прием заявлений от дольщиков проблемных домов на компенсации, решение о выплате которых было принято в ноябре на заседании Наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Первым регионом, где стартовал прием заявлений, стала Саратовская область.
Российская газета04 декабря в 04:47

Подробнее о событии

Новый механизм восстановления прав дольщиков заработал в России

Интерфаксвчера в 10:31

В Саратове выплачены компенсации первым десяти обманутым дольщикам

Российская газетавчера в 13:44

Фонд защиты прав дольщиков выплатил в Саратове первые компенсации

FreeNews-Volgaвчера в 11:23

Обманутым дольщикам в России впервые выплатили компенсации

ТАССвчера в 11:05

Участие Вячеслава Володина в помощи дольщикам. Мнение Леонида Писного

Взгляд-инфо04 декабря в 00:55

В Саратове стартовал прием заявлений от дольщиков на получение компенсаций

Саратов 2404 декабря в 06:18

У обманутых дольщиков в регионе начали принимать заявки на получение денег. Но подать их смогут не все

Версия-Саратов04 декабря в 09:31
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В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

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Общество

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Медведев заявил, что отдельно правительство уделяет внимание наиболее уязвимым категориям граждан: инвалидам, пожилым людям, а также россиянам с низким доходом.
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Общество

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести прямые переговоры с представителями народных республик Донбасса.
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