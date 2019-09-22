Происшествия
РИА НовостиВ Саратове нашли тело 18-летней девушки с 50 ножевыми ранениями
В Саратове в подъезде жилого дома жестоко убили 18-летнюю девушку, сообщает областное управление СК. Отмечается, что погибшую нашли в одном из зданий на Вишневой улице. По данным РЕН ТВ, на теле девушки насчитали 50 ножевых ранений.
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Суд арестовал студента, обвиняемого в жестоком убийстве девушки в Саратове
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