Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Саратове нашли тело 18-летней девушки с 50 ножевыми ранениями

В Саратове в подъезде жилого дома жестоко убили 18-летнюю девушку, сообщает областное управление СК. Отмечается, что погибшую нашли в одном из зданий на Вишневой улице. По данным РЕН ТВ, на теле девушки насчитали 50 ножевых ранений.
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