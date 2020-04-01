Коронавирус
REGNUMВ Саратове за спецпропусками выстроились огромные очереди
Саратов, 1 апреля 2020, 17:41 — REGNUM Из-за объявленного ранее введения пропускного режима саратовцы выстроились в длинные очереди за пропусками во все районные администрации города. Фотографии огромных очередей жители публикуют в сообществе «Типичный Саратов» в социальных сетях.
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Саратовцы выстроились у районных администраций в огромные очереди за спецпропусками
Четвертая Власть08:18
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