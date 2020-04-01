Саратов, 1 апреля 2020, 17:41 — REGNUM Из-за объявленного ранее введения пропускного режима саратовцы выстроились в длинные очереди за пропусками во все районные администрации города. Фотографии огромных очередей жители публикуют в сообществе «Типичный Саратов» в социальных сетях.

В Саратове за спецпропусками выстроились огромные очереди

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