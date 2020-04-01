Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Саратове за спецпропусками выстроились огромные очереди

Саратов, 1 апреля 2020, 17:41 — REGNUM Из-за объявленного ранее введения пропускного режима саратовцы выстроились в длинные очереди за пропусками во все районные администрации города. Фотографии огромных очередей жители публикуют в сообществе «Типичный Саратов» в социальных сетях.
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Очереди за спецпропусками в Саратове. Фоторепортаж

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Очереди растянулись на километр: Как предприниматели в разгар пандемии в Саратове получают спецпропуска для сотрудников

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Спецпропуска. Сотни людей толпятся у дверей администрации Ленинского района

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В Саратове собрались очереди за пропусками у районных администраций

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У администраций в Саратове скопились очереди за пропусками

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Саратовцы выстроились у районных администраций в огромные очереди за спецпропусками

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Ажиотаж из-за пропусков породил огромные очереди у районных администраций Саратова. К одной из них прибыли сотрудники полиции

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Посол РФ Антонов: Россия протягивает руку помощи американскому народу

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российский самолет ВКС с гумпомощью приземлится в Нью-Йорке около 20.30 мск, передает РИА "Новости".
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Въезд в Череповец начнут контролировать

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Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ вчера в 05:18
Общество

В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с коронавирусом в России

Главный государственный санитарный врач РФ, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что взрывного роста заболеваемости COVID-19 в стране нет.
News.ru 11:33
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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико заявил, что Россия подходит к пику заболевания коронавирусом, но количество заболевших еще какие-то время будет увеличиваться.
АБН вчера в 06:44
Общество

Уволен министр здравоохранения Омской области

Об увольнении Вьюшкова рассказал «Город55» со ссылкой на собственные источники в правительстве региона.
Тайга.инфо 03:11
Общество

В Минкомсвязи рассказали о системе отслеживания нарушений карантина

Минкомсвязь создает систему отслеживания нарушений условий карантина и изоляции на основе данных операторов, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.
РИА Новости 09:31
Здоровье

В России вступают в силу очередные меры борьбы с коронавирусом

С 1 апреля в Минкомсвязи и рабочую группу Госсовета РФ по борьбе с коронавирусом должна предоставляться информация о гражданах, у которых выявлен данный диагноз, а также лицах, контактировавших с ними, и гражданах на карантине.
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Экономика

Госдума одобрила право на кредитные «каникулы» из-за коронавируса

Госдума одобрила закон о кредитных каникулах для граждан и малого бизнеса из-за коронавируса.
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Шоу-бизнес

Подольская рассказала про будущего ребенка от Преснякова

Выпускница шоу Фабрика звезд Наталья Подольская посетила программу Секрет на миллион, где рассказала об отношениях с Владимиром Пресняковым и о возможном пополнении в семье.
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Общество

Как жизнь россиян изменится с 1 апреля

В силу вступают несколько законов, которые коснуться всех россиян. С 1 апреля будет проведена индексация социальных пенсий.
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Воробьев заявил о нежелании блокировать Москву и Подмосковье

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Шоу-бизнес

В Испании госпитализировали Татьяну Лазареву

Ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании, где ее застал карантин, введенный из-за пандемии коронавируса.
Пятый канал вчера в 10:50
Экономика

Инфляция в России с 24 по 30 марта замедлилась до 0,2%

Потребительские цены в России в период с 24 марта по 30 марта 2020 года выросли на 0,2% против 0,3% неделей ранее, свидетельствуют данные Росстата.
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В парламенте Италии демонстративно избавились от флага Евросоюза

Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял в своем кабинете флаг Евросоюза и заснял это на видео.
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Уимблдон отменили впервые со Второй мировой войны

Теннисный турнир Уимблдон отменили в связи с угрозой распространения коронавируса.
Lenta.ru 11:39
Игры

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Разработчики War Thunder на 1 апреля добавили в свою игру режим с космическими боями — в Space Thunder игроки сражаются между собой на орбите Земли за контроль над ближайшими станциями.
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Общество

В Оренбургской области ввели режим полной самоизоляции

В Оренбургской области вводятся новые меры против распространения коронавируса.
Orenday.ru 06:17
Экономика

Сбербанк и ВТБ начали выдавать кредиты бизнесу для выплаты зарплат

Кредитная организация начала выдавать беспроцентные кредиты для выплаты зарплат.
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Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

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RT на русском 30 марта в 12:21
Общество

Правила техосмотра автомобилей в России изменили

Государственная Дума приняла закон, изменяющий правила обязательного техосмотра автомобилей в России.
РИА Оренбуржье 01:11
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Заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в РФ за сутки на 18,8%

Заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в РФ за сутки на 18,8% - Голикова.
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Госдума утвердила введение налога с доходов по вкладам

Законопроект о введении налогообложения доходов по вкладам свыше 1 млн рублей одобрен депутатами Государственной Думы в третьем чтении на пленарном заседании во вторник, 31 марта.
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Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом, всего за последние сутки зарегистрировано 440 случаев новой коронавирусной инфекции в 35 регионах страны.
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Повседневная жизнь в Ухане: карантин сняли, вирус не ликвидировали

Ожидается, что карантин в Ухане, введенный 23 января, будет полностью снят уже 8 апреля.
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