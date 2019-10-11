Происшествия
ИзвестияВ Саратове задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, которая пропала в Саратове ранним утром 9 октября. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что мужчину доставили в отдел полиции.
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Политика
Зеленский рассказал о дружбе с российскими артистами
Футбол
Артем Дзюба – болельщикам: «Без вас не получилось бы такой игры»
Без вас не получилось бы такой игры. Спасибо за все смс и звонки, не могу всем ответить, безумно дорожу вашим вниманием.
Здоровье
Водителей проверят на хронический алкоголизм
Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Политика
Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии
Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил, какой должна быть температура в квартире
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ИА IrkutskMedia, в жилых комнатах должен соблюдаться следующий температурный режим: в холодное время года 18—24 градуса; в теплый период года 20—28 градусов.
Политика
Зеленский призвал украинцев отказаться от поездок на работу в Россию
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцам лучше отказаться от поездок на заработки в Россию, поскольку их часто арестовывают без причины, тем самым пополняя обменный фонд.
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Происшествия
В Саратове арестовали одного из полицейских по делу о пытках утюгом
Армия и оружие
ВС Турции уничтожили «174 террориста» в ходе операции в Сирии
Гаджеты
AMD впервые за 12 лет заняла более 30% процессорного рынка
Проще говоря, стоит ожидать, что и реальные поставки процессоров AMD в третьем квартале существенно выросли — стоит лишь дождаться данных от надёжных источников.
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу
МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Наука
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Здоровье
Девочка-бэтмен перенесла первую из восьми запланированных операций
Общество
Почти половина россиян экономит на отдыхе из-за нехватки денег
По словам руководителя направления социально-экономических исследований центра Елены Никишовой, доля россиян, которые экономят, отказываясь от поездок на отдых или к родственникам, продолжает расти.
Происшествия
Экс-президент Киргизии отказался ехать в суд
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался приезжать в суд на рассмотрение дела, фигурантом которого он является, сообщил его адвокат Сергей Слесарев.
Гаджеты
Компания Oppo представила смартфон Oppo Reno Ace
Компания Oppo провела презентацию нового смартфона, получившего название Reno Ace.
Политика
Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ
Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Наука
Недосыпание приводит к потреблению вредной и жирной пищи
Американские ученые выяснили, почему людей с хронической нехваткой сна так тянет к жирной пище. Все дело в работе мозга человека.
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
Шоу-бизнес
На лечение паралича Заворотнюк было всего 48 часов
Шоу-бизнес
Фото Селены Гомес без макияжа собрало 8 млн лайков
Менее чем за сутки публикация звезды набрала свыше 8,3 млн лайков.
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Нэшвиллу» в НХЛ, несмотря на дубль Овечкина
«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гаджеты
Веб-портал DxOMark собирается проверять не только камеры смартфонов
DxOMark известен как французский информационный портал, который занимается тестированием камер смартфонов.
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Единоборства
Александр Усик нокаутировал маскота «Чикаго Буллс»
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик накануне посетил тренировку команды НБА «Чикаго Буллс», которая продолжает подготовку к старту сезона в НБА.
Политика
Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них разная позиция по Украине, а журналистку ВГТРК Ольгу Скабееву он считает "очень опасной".
Политика
Владимир Зеленский: Порошенко ответит за все свои дела
Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Петр Порошенко ответит за все, что он сделал.