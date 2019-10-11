Происшествия

ИзвестияИзвестияВ Саратове задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, которая пропала в Саратове ранним утром 9 октября. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что мужчину доставили в отдел полиции.
Читать в источнике
Комментировать180

Подробнее о событии

К дому убитой Лизы Киселевой начали нести мягкие игрушки. Показываем путь в школу через гаражи

Версия-Саратов01:33

Более 700 человек ищут пропавшую 9-летнюю девочку в Саратове

РЕН ТВвчера в 06:26

Подозреваемый в убийстве девочки саратовец доставлен в отделение полиции

Вести.Ru00:17

В Саратове задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки

РИА Новости01:26

В Саратове нашли тело пропавшей девятилетней девочки

ТАССвчера в 20:09

Саратовцы отказываются покидать гаражи, где нашли тело Лизы Киселевой

Регион 64вчера в 19:22

Жители Саратова пытались устроить самосуд над убийцей Лизы Киселевой

Взгляд-инфо00:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 01:47, Ашберн
Политика

Зеленский рассказал о дружбе с российскими артистами

Известия вчера в 08:17
Футбол

Артем Дзюба – болельщикам: «Без вас не получилось бы такой игры»

Без вас не получилось бы такой игры. Спасибо за все смс и звонки, не могу всем ответить, безумно дорожу вашим вниманием.
Матч ТВ 01:13
Здоровье

Водителей проверят на хронический алкоголизм

Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Политика

Генерал Шаманов заявил о тотальном игнорировании потребностей армии

Очереди на жилье Во вторник, 8 октября, министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году на строительство инфраструктуры и жилья для военных выделено более 168 млрд руб. По словам министра, в текущем году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей.
РБК 09 октября в 17:00
Здоровье

Роспотребнадзор сообщил, какой должна быть температура в квартире

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ИА IrkutskMedia, в жилых комнатах должен соблюдаться следующий температурный режим: в холодное время года 18—24 градуса; в теплый период года 20—28 градусов.
ToDay News Ufa 09 октября в 18:25
Политика

Зеленский призвал украинцев отказаться от поездок на работу в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцам лучше отказаться от поездок на заработки в Россию, поскольку их часто арестовывают без причины, тем самым пополняя обменный фонд.
REGNUM вчера в 15:47
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru 09 октября в 16:31
Происшествия

В Саратове арестовали одного из полицейских по делу о пытках утюгом

РИА Новости вчера в 10:28
Армия и оружие

ВС Турции уничтожили «174 террориста» в ходе операции в Сирии

Взгляд.ру вчера в 14:29
Гаджеты

AMD впервые за 12 лет заняла более 30% процессорного рынка

Проще говоря, стоит ожидать, что и реальные поставки процессоров AMD в третьем квартале существенно выросли — стоит лишь дождаться данных от надёжных источников.
iXBT.com вчера в 13:03
Экономика

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости вчера в 11:33
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу

МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
Наука

В Китае создали боевую летающую тарелку

Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru вчера в 19:35
Шоу-бизнес

Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме

Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Здоровье

Девочка-бэтмен перенесла первую из восьми запланированных операций

Красная весна 08 октября в 15:34
Общество

Почти половина россиян экономит на отдыхе из-за нехватки денег

По словам руководителя направления социально-экономических исследований центра Елены Никишовой, доля россиян, которые экономят, отказываясь от поездок на отдых или к родственникам, продолжает расти.
Интерфакс вчера в 04:42
Происшествия

Экс-президент Киргизии отказался ехать в суд

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался приезжать в суд на рассмотрение дела, фигурантом которого он является, сообщил его адвокат Сергей Слесарев.
Взгляд.ру 01:35
Гаджеты

Компания Oppo представила смартфон Oppo Reno Ace

Компания Oppo провела презентацию нового смартфона, получившего название Reno Ace.
ITZine.ru вчера в 06:02
Политика

Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ

Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
РИА Новости вчера в 16:16
Политика

Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву

Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru вчера в 11:18
Наука

Недосыпание приводит к потреблению вредной и жирной пищи

Американские ученые выяснили, почему людей с хронической нехваткой сна так тянет к жирной пище. Все дело в работе мозга человека.
Волга-Медиа 09 октября в 13:52
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM 09 октября в 07:00
Шоу-бизнес

На лечение паралича Заворотнюк было всего 48 часов

Ugpressa.ru 09 октября в 11:18
Шоу-бизнес

Фото Селены Гомес без макияжа собрало 8 млн лайков

Менее чем за сутки публикация звезды набрала свыше 8,3 млн лайков.
RuNews24.ru 09 октября в 11:16
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Нэшвиллу» в НХЛ, несмотря на дубль Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 01:36
Гаджеты

Веб-портал DxOMark собирается проверять не только камеры смартфонов

DxOMark известен как французский информационный портал, который занимается тестированием камер смартфонов.
Дни24 вчера в 01:54
Происшествия

Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия вчера в 05:09
Единоборства

Александр Усик нокаутировал маскота «Чикаго Буллс»

Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик накануне посетил тренировку команды НБА «Чикаго Буллс», которая продолжает подготовку к старту сезона в НБА.
Sports.ru вчера в 03:14
Политика

Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них разная позиция по Украине, а журналистку ВГТРК Ольгу Скабееву он считает "очень опасной".
РИА Новости вчера в 11:22
Политика

Владимир Зеленский: Порошенко ответит за все свои дела

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Петр Порошенко ответит за все, что он сделал.
АБН вчера в 12:26
ещё по теме
Главное