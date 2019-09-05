Следователи возбудили уголовное дело, после того как неизвестный изнасиловал врача в Саратове. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

СК возбудил дело после изнасилования врача поликлиники в Саратове

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