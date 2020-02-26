Происшествия

RuNews24.ruRuNews24.ruВ Саратове задержаны готовившие массовое убийство подростки

По информации ФСБ, юноши 2005 года рождения состояли в «интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида». Их задержали в заброшенном бомбоубежище, где они хранили обрез охотничьего ружья.
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с чего всё началось

ФСБ задержала двух подростков, готовивших нападение в Саратове

В ФСБ уточнили, что оба несовершеннолетних — граждане России 2005 года рождения, состоявшие в интернет-сообществах, которые пропагандируют идеологию массовых убийств. Их задержали на территории заброшенного бомбоубежища, там они хранили обрез охотничьего ружья.
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