В ФСБ уточнили, что оба несовершеннолетних — граждане России 2005 года рождения, состоявшие в интернет-сообществах, которые пропагандируют идеологию массовых убийств. Их задержали на территории заброшенного бомбоубежища, там они хранили обрез охотничьего ружья.

с чего всё началось

По информации ФСБ, юноши 2005 года рождения состояли в «интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида». Их задержали в заброшенном бомбоубежище, где они хранили обрез охотничьего ружья.

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