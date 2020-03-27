Коронавирус

Коммерсантъ СаратовКоммерсантъ СаратовВ Саратове зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом

В Саратовской области подтвердился второй случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
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В Саратове подтвердился второй случай заражения коронавирусом

СаратовБизнесКонсалтингвчера в 15:41

В Саратове зафиксирован второй случай коронавируса

FreeNews-Volgaвчера в 15:34

В Саратовской области выявлен второй случай заболевания коронавирусом

Четвертая Властьвчера в 15:22

В Саратове официально зарегистрирован второй случай заболевания коронавирусной инфекцией

Версия-Саратоввчера в 15:25

В Саратове подтвержден второй случай заболевания коронавирусом

Регион 64вчера в 15:23

Коронавирус в Саратове: подтвержден второй случай

КП - Саратоввчера в 15:26

Еще одна жительница Саратовской области заболела коронавирусом

Взгляд-инфовчера в 15:20
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Общество

Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников

Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 04:28
Политика

Reuters: в Колумбии задержан отставной венесуэльский генерал

Сотрудники Управления по борьбе с распространением наркотиков (DEA) США взяли под стражу в Колумбии отставного генерал-майора Вооруженных сил Венесуэлы Кливера Антонио Алькала Кордонеса, которому американские органы правопорядка инкриминируют причастность к обороту наркотиков и терроризму.
ТАСС вчера в 20:27
Общество

В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд

В Италии за сутки погибли 969 человек с подтвержденным коронавирусом Об этом сообщает La Reppublica со ссылкой на пресс-конференцию комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури.
РБК вчера в 15:07
Энергетика

Цена на нефть Brent упала ниже 25 долларов за баррель

Цена нефти Brent упала ниже 25 долларов за баррель, сообщило ТАСС, которое ссылается на данные торгов.
Деловое.ТВ вчера в 10:08
Футбол

Сёмин отреагировал на слухи о переходе Кокорина в «Локомотив»

72-летний наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал слухи о том, что "железнодорожники" достигли соглашения с форвардом "Зенита" Александром Кокориным .
Sport.ru вчера в 03:58
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество

В Москве напомнили о наказании для нарушивших самоизоляцию пенсионеров

Нарушившие режим самоизоляции из-за распространения нового коронавируса пенсионеры лишатся второй части материальной помощи в размере двух тысяч рублей, рассказали РБК в московском департаменте соцзащиты.
РИА Новости 02:31
Происшествия

Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду

Воспитанница одного из детских садов Петербурга умерла в результате травмы, полученной во время прогулки, сообщила пресс-служба городского управления Следственного комитета.
Lenta.ru вчера в 12:48
Общество

На Кубани главного фтизиатра уволили за сокрытие поездки в Доминикану

Главного фтизиатра Краснодарского края Наталью Шевченко уволили после того, как она, вернувшись из поездки в Доминикану 15 марта, не рассказала о ней своему руководству и 17 марта вышла на работу.
Daily Storm вчера в 16:12
Общество

Из России попытались вывести 11 тонн антисептика

Около 11 тонн дезинфицирующих средств перевозились в полимерных емкостях объемом 500 и 5 000 миллилитров.
Lenta.ru 02:25
Общество

Министерство труда разъяснило условия оплаты в нерабочую неделю

Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
RT на русском вчера в 00:10
Общество

Роспотребнадзор: 20% заболевших коронавирусом заразились в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 20% от общего числа заболевших коронавирусом в России — это не приехавшие из-за границы люди, они заразились внутри страны.
НТВ вчера в 05:42
Политика

Российские военные продезинфицировали вторую больницу в Италии

Российские военные прибыли в Италию для помощи в борьбе с COVID-19 по итогам переговоров президента Владимира Путина и премьера Джузеппе Конте.
РИА Новости вчера в 22:15
Политика

Россия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом

Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 16:33
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 26 марта в 08:42
Общество

WSJ сообщила об острой нехватке золота в США

РИА Новости вчера в 20:39
Происшествия

В Екатеринбурге более 90 человек эвакуировали из-за пожара на вокзале

Более 90 человек эвакуированы с железнодорожного вокзала в Екатеринбурге из-за пожара, сообщает ГУМЧС по Свердловской области.
РИА Новости 01:48
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Политика

Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом «без шума и пыли»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в пятницу, 27 марта, о борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в республике.
Известия вчера в 06:06
Финансы

Эксперт дал советы гражданам с вкладами свыше 1 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил обложить налогом 13% доходы по банковским вкладам и инвестициям общим объемом свыше 1 млн руб. По его словам, налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с вложений.
REGNUM 26 марта в 07:03
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия 26 марта в 05:13
Политика

В администрации Кремля выявили случаи заражения коронавирусом

В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 06:32
Политика

Савченко рассказала о «глотке воздуха перед смертью» для украинцев

Деньги, которые Украина получит от МВФ за принятие закона о продаже земли, даст жителям страны лишь "глоток воздуха перед смертью", заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:31
Шоу-бизнес

Жена Льва Лещенко рассказала о его состоянии

РИА Новости вчера в 18:29
Технологии

ФАС добавила голосовые помощники в список ПО для предустановки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) расширила список российского программного обеспечения, необходимого для предустановки на гаджеты в России.
RuNews24.ru 26 марта в 16:30
Шоу-бизнес

Полина Гагарина обнажилась в честь дня рождения

Полина Гагарина обнажилась в честь дня рождения Полина Гагарина празднует день рождения.
Экспресс газета вчера в 07:14
Здоровье

Минздрав Башкирии озвучил график работы поликлиник

В Башкирии профилактические мероприятия по коронавирусу не затронут деятельность поликлиник. Они будут принимать жителей в прежнем режиме.
РБК Уфа вчера в 06:32
Общество

Ночные заведения на Думской закрыли под надзором полиции

С первых минут субботы, среди прочих, закрылись все ночные заведения на Думской улице. За этим наблюдали прибывшие сотрудники полиции.
78.ru вчера в 20:36
Общество

Компания OneWeb подала заявление о банкротстве

Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.
RT на русском 00:19
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