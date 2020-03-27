В Саратовской области подтвердился второй случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

В Саратове зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом

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