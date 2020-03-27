Коронавирус
Коммерсантъ СаратовВ Саратове зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом
В Саратовской области подтвердился второй случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
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В Саратове официально зарегистрирован второй случай заболевания коронавирусной инфекцией
Версия-Саратоввчера в 15:25
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Сотрудники Управления по борьбе с распространением наркотиков (DEA) США взяли под стражу в Колумбии отставного генерал-майора Вооруженных сил Венесуэлы Кливера Антонио Алькала Кордонеса, которому американские органы правопорядка инкриминируют причастность к обороту наркотиков и терроризму.
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В Италии число погибших с коронавирусом побило суточный рекорд
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Цена на нефть Brent упала ниже 25 долларов за баррель
Цена нефти Brent упала ниже 25 долларов за баррель, сообщило ТАСС, которое ссылается на данные торгов.
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Сёмин отреагировал на слухи о переходе Кокорина в «Локомотив»
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Президент России Владимир Путин 25 марта подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.
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Роспотребнадзор: 20% заболевших коронавирусом заразились в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 20% от общего числа заболевших коронавирусом в России — это не приехавшие из-за границы люди, они заразились внутри страны.
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Российские военные продезинфицировали вторую больницу в Италии
Российские военные прибыли в Италию для помощи в борьбе с COVID-19 по итогам переговоров президента Владимира Путина и премьера Джузеппе Конте.
Политика
Россия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом
Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
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WSJ сообщила об острой нехватке золота в США
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В Екатеринбурге более 90 человек эвакуировали из-за пожара на вокзале
Более 90 человек эвакуированы с железнодорожного вокзала в Екатеринбурге из-за пожара, сообщает ГУМЧС по Свердловской области.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Политика
Лукашенко рассказал о борьбе с коронавирусом «без шума и пыли»
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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил обложить налогом 13% доходы по банковским вкладам и инвестициям общим объемом свыше 1 млн руб. По его словам, налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с вложений.
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В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
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Деньги, которые Украина получит от МВФ за принятие закона о продаже земли, даст жителям страны лишь "глоток воздуха перед смертью", заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne.
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ФАС добавила голосовые помощники в список ПО для предустановки
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Полина Гагарина обнажилась в честь дня рождения Полина Гагарина празднует день рождения.
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В Башкирии профилактические мероприятия по коронавирусу не затронут деятельность поликлиник. Они будут принимать жителей в прежнем режиме.
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Ночные заведения на Думской закрыли под надзором полиции
С первых минут субботы, среди прочих, закрылись все ночные заведения на Думской улице. За этим наблюдали прибывшие сотрудники полиции.
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Компания OneWeb подала заявление о банкротстве
Британская компания OneWeb подала заявку о банкротстве в суд штата Нью-Йорк, говорится в пресс-релизе на её сайте.