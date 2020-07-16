Саратов, 16 июля 2020, 17:51 — REGNUM В Саратовской области первые результаты единых государственных экзаменов по литературе, информатике и географии утверждены сегодня, 16 июля. Выпускники сдавали ЕГЭ по этим предметам 3 июля.

Общество В США школьницу отправили в тюрьму за невыполнение домашнего задания Исполнительные власти и законодатели штата Мичиган борются за освобождение 15-летней школьницы, которую отправили в места лишения свободы для несовершеннолетних за невыполнение домашнего задания, пишет Detroit Metro Times. 2

Футбол Слуцкий назвал издевательским штраф РФС за неправильное ношение маски Наставник футбольного клуба "Рубин" Леонид Слуцкий недавно получил штраф от КДК РФС.

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Происшествия Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России. 15

Общество Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу. 7

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Здоровье Эксперт объяснила, как побороть сонливость на работе Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова объяснила, что, если человек не может толком проснуться на рабочем месте, то, как правило, это значит, что его организм не успел нормально отдохнуть. 2

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Авто Купе AMG GT Black Series станет самым мощным серийным Mercedes-Benz Новая версия модели получит бензиновый турбомотор V8, который, судя по опубликованному на официальной странице немецкого автопроизводителя тизеру, получит плоский коленвал (все кривошипы лежат в одной плоскости, тогда как у обычного они расположены под прямым углом друг к другу) и измененный порядок работы цилиндров. 3

Политика В Армении заявили, что власти Азербайджана готовили население к войне Посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил, что заявления, которые делали в Баку перед обострением конфликта на границе между двумя странами, "готовили общественное мнение в Азербайджане к войне". 4

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Авто Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России В начале недели появилась информация о том, что на территории Российской Федерации планируется ввести запрет на использование подержанных запчастей при ремонте автомобилей. 362