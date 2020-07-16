Общество
Время Н83 участника ЕГЭ в Нижегородской области получили 100 баллов
Стали известны первые результаты ЕГЭ по Нижегородской области, об этом в Instagram написал министр образования, науки и молодежной политики Сергей Злобин. По его словам, традиционно по информатике, географии и литературе дети показали результаты выше среднероссийских.
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Рособрандзор: увеличилось число высокобалльников на ЕГЭ по географии и литературе
Интерфакс14 июля в 06:25
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Общество
С Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете на ветерана
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что после допроса по уголовному делу о клевете с него взяли подписку о невыезде.
Интерфакс 04:52
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Путин поздравил композитора Рыбникова с юбилеем
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Политика
Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда — Василия Нечаева и Олега Свириденко.
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За замечание. На Южном Урале жестоко избили беременную женщину
В Магнитогорске жестоко избили беременную женщину.
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СМИ КНР: Польша ухудшает отношения с РФ из-за войск США
По данным СМИ США, Дональд Трамп поручил до начала сентября вывести 9,5 тысячи военных страны из Германии, ограничив количество американских частей до 25 000 с прежних 52 тысяч.
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Футбол
«Челси» получит €20 млн за Азара после победы «Реала» в Примере
Лондонский "Челси" получит от мадридского "Реала" €20 млн за полузащитника Эдена Азара, сообщает Mirror.
Газета.Ru 04:52
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Зеленский: Украина заинтересована в установлении истины по делу MH17
Украина заинтересована в установлении истины и справедливости по делу о крушении рейса MH17, заявил президент страны Владимир Зеленский в годовщину катастрофы.
Политическая Экспертиза 04:33
Авто
Производство легковых автомобилей в России в июне снизилось на 24%
Производство легковых автомобилей в России за шесть месяцев 2020 года сократилось на 34,9% до 510 тыс. единиц.
Автоновости дня 02:40
Здоровье
На Среднем Урале коронавирусом заразились 820 медиков
Екатеринбург, 17 июля 2020, 11:01 — REGNUM В Свердловской области 820 медиков заразились коронавирусом.
REGNUM 04:01
Происшествия
На оранжевой ветке метро Москвы человек упал на пути
«На Калужско-Рижской линии (6) увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — говорилось в сообщении.
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Лионель Месси отреагировал на чемпионство «Реала»
Bookmaker-ratings.ru 03:19
Политика
Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии
16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
Известия 04:43
Шоу-бизнес
Ради новой роли в кино 57-летняя Деми Мур стала блондинкой
RuNews24.ru 03:31
Происшествия
На Кубани подтверждено 66 новых случаев заражения коронавирусом
66 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили 17 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:44
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
Армия и оружие
Шойгу объявил о внезапной проверке войск по поручению Путина
Началась внезапная проверка войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, сообщил 17 июля министр обороны России Сергей Шойгу во время совещания с руководящим составом военного ведомства в Национальном центре управления обороной.
Известия 03:41
Армия и оружие
Украина не может полностью отказаться от призыва на срочную службу — Таран
Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что из-за несовершенства подготовки военного резерва на Украине в ближайшие годы не планируют отказываться от призыва на срочную службу.
Украина.ру 04:40
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском вчера в 15:16
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
Известия вчера в 16:07
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Моя Москва.онлайн 00:22
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Общество
NYT: в США за сутки коронавирусом заразились рекордные 75 тыс. человек
Количество заразившихся коронавирусом за прошедшие сутки в США достигло 75 тыс. человек, что примерно на 7 тыс. (примерно 10%) выше предыдущего рекордного показателя, зафиксированного всего неделю назад.
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Экономика
ЦБ аннулировал лицензии у двух московских банков
Центральный банк России принял решение аннулировать лицензии на осуществление банковских операций у московских кредитных организаций «Кузнецкий мост» и АКБ «Проминвестбанк».
RT на русском 04:15
Политика
В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу
REGNUM вчера в 18:49
Экономика
В Геленджике местный житель рассказал о ценах для туристов
Житель Геленджика рассказал о ценах для туристов, например, стоимость аренды номера с удобствами в гостевом доме на пике сезона составляет 1500–2000 рублей в сутки, сообщает TourDom.ru.
РИА Новости 04:43
Экономика
Минсельхоз: Россия увеличит производство молока до 32 миллионов тонн
Вести.Ru вчера в 17:50
Политика
Пушков полагает, что существование Украины без России невозможно
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков полагает, что существование Украины без России невозможно.
Деловое.ТВ 03:54
Здоровье
В Кировской области умерла 84-летняя пациентка с коронавирусом
В Кирове скончалась 84-летняя пенсионерка, лечившая коронавирус в госпитале. Женщина была госпитализирован из Зуевского район.
ГТРК Вятка 04:57