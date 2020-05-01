Оперштаб по Саратовской области сообщил, что в Черкасском психоневрологическом интернате в Вольском районе коронавирусом заболели 30 человек. Одного из них госпитализировали, у остальных симптомы не проявляются. Кроме того, в разных районах области обнаружены еще 19 новых заболевших.

В Саратовской области 30 человек заболели коронавирусом в интернате

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