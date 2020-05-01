Коронавирус
Аргументы и ФактыВ Саратовской области 30 человек заболели коронавирусом в интернате
Оперштаб по Саратовской области сообщил, что в Черкасском психоневрологическом интернате в Вольском районе коронавирусом заболели 30 человек. Одного из них госпитализировали, у остальных симптомы не проявляются. Кроме того, в разных районах области обнаружены еще 19 новых заболевших.
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В психоневрологическом интернате под Саратовом 30 человек заразились COVID-19
Газета.Ru01 мая в 03:09
В психоневрологическом интернате под Саратовом COVID-19 заразились 30 человек
Интерфакс01 мая в 02:58
В интернате в Вольском районе выявлено 30 новых случаев COVID-19
СаратовБизнесКонсалтинг01 мая в 02:12
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 07:47, Ашберн
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Бактерии кишечника могут улучшать память
Ученые разобрались, как бактерии кишечника влияют на память, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 02:05
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Вучич анонсировал отмену режима ЧП в Сербии
Сербский лидер Александр Вучич в интервью телеканалу Pink заявил, что 6 мая может быть принято решение об отмене режима чрезвычайного положения, введённого в Сербии из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Футбол
Шалимов заявил, что его слова о «россиянах-дармоедах» были шуткой
Ранее бывший футболист сборной России, главный тренер грозненского клуба "Ахмат" Игорь Шалимов раскритиковал людей, которые требуют от государства денег в условиях ограничений и режима самоизоляции, назвав их "дармоедами" и заявив, что те, кто "ноет", "живут лучше бомжей".
РИА Новости 05:14
Политика
Путин проведет совещание по борьбе с коронавирусом
В среду, 6 мая, президент России Владимир Путин проведет совещание по реализации ранее принятых решений по борьбе с коронавирусом.
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Общество
Попова не исключает продления ограничений до июня
03.05.2020 От дисциплинированности россиян во время майских праздников зависит как в стране будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекций.
Портал Поиск вчера в 10:43
Политика
Посол Украины в Германии предложил Шрёдеру пари на «возвращение» Крыма
Посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью агентству «Укринформ» назвал бесстыдным высказывание бывшего канцлера Германии и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера о том, что ни один российский президент никогда не отдаст Украине Крым.
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Политика
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Коммерсантъ 07:09
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:12
Общество
В Минздраве раскрыли пути распространения коронавируса в России
Сегодня коронавирус распространяется уже внутри России и городов, заявил академик РАН, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико.
Газета.Ru 06:38
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Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Выделить в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 2 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий за счёт средств федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации», — говорится в документе.
RT на русском 07:06
Общество
На Украине продлили карантин до 22 мая
Кабинет министров Украины продлил карантин из-за коронавируса до 22 мая, с 11 мая снял ряд ограничений, в том числе разрешил прогулки в парках, торговлю непродовольственными товарами и работу летних площадок кафе и ресторанов, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
РИА Новости 07:45
Общество
Эксперты рассказали, как распознать телефонных мошенников
В первую очередь специалисты советуют не принимать телефонные звонки из банка.
Мир новостей 07:06
Общество
Попова: В России снижаются темпы прироста заболеваемости коронавирусом
Можно только надеяться, что карантинные меры могут быть сняты 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Павлу Зарубину на телеканале "Россия 24".
Российская газета 07:28
Экономика
Эксперт назвал главные признаки финансовых авантюр
О главных признаках мошеннических схем рассказал РИА Новости эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин.
REGNUM вчера в 02:11
Общество
Более 600 тысяч заявок подано в «Бессмертный полк онлайн»
За прошедшую неделю на официальном сайте акции появилось свыше 600 тысяч заявок на участие.
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В Латвии потеряли крупный беспилотник
Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
Национальная служба новостей вчера в 05:44
Здоровье
До конца мая в Армении могут выявить до 10 тысяч случаев заражения коронавирусом – министр
В Армении до конца мая может быть выявлено до десяти тысяч случаев заражения коронавирусом.
Sputnik Армения 06:34
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
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Интерфакс 06:45
Шоу-бизнес
В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина
В Сети появились фото постаревшего Андрея Губина Андрей отметил день рождения в кругу друзей.
Экспресс газета вчера в 06:38
Армия и оружие
Северный флот взял на сопровождение корабли НАТО в Баренцевом море
"Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО) Porter, Donald Cook, Franklin D. Roosevelt ВМС США и фрегата УРО Kent ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая в акваторию Баренцева моря", - сказали в НЦУО.
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Шоу-бизнес
Ольга Бузова опровергла слухи о расставании с Давой
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WomanHit.ru 03:35
Общество
Аэрофлот назвал сроки восстановления международного авиасообщения
Возобновить международное авиасообщение "Аэрофлот" планирует в середине лета.
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Хоккей
«Автомобилист» подписал призера ОИ-2018
Защитник Чарльз Геноуэй подписал контракт с «Автомобилистом». Соглашение с 33-летним канадцем заключено на один год.
Матч ТВ 07:04
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Дочь маршала Конева рассказала, почему его фронт не штурмовал Рейхстаг
РИА Новости 02 мая в 11:36
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru 06:36
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Тодоренко выпустила фильм о домашнем насилии
Телеведущая и блогер Регина Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии в России после скандала, разразившемся из-за ее высказывания о женщинах, которые столкнулись с данной проблемой.
Газета.Ru вчера в 15:47
Происшествия
Уволенный грузчик разгромил продуктовый магазин
В Кемеровской области грузчик, услышав о своем увольнении, разгромил продуктовый магазин, где работал.
Вести.Ru 04:21