В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 24 мая выявлено 97 новых пациентов с коронавирусом. В регионе общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составляет 2418 человек.

В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 97 человек

Общество NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи. 16

Единоборства Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Макгрегора Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал рейтинг лучших бойцов ММА, составленный бывшим чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором.

Наука У пожилых обнаружено больше всего антител к коронавирусу Как определили китайские ученые в ходе многочисленных исследований, плазма, которую получили от молодых людей, у которых наблюдались умеренные симптомы инфекции, содержит гораздо меньше защитных белков, необходимых для того, чтобы блокировать вирус. 37

Шоу-бизнес Потап отмечает первую годовщину свадьбы с Настей Каменских Музыкант нежно поздравил супругу в соцсетях, прикрепив к посту редкое фото со свадьбы.

Религия Путин поздравил мусульман с Ураза-байрамом Москва, 24 мая 2020, 09:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, сообщили 24 мая в пресс-службе российского лидера. 17

Общество Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов. 1,4K

Происшествия Администрация Орла задолжала предпринимателям 870 млн рублей Уголовное дело в связи с невыплатой предпринимателям долга по муниципальным контрактам на 870 млн рублей возбуждено в Орле по материалам прокурорской проверки. 1

Политика Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер. 4,6K

Общество В Росгидромете объяснили причины резкой смены погоды летом Изменения регионального климата в летний период могут привести к шквалистым ветрам и резкой смене погоды.

Гаджеты AMD готовит восьмиядерники Ryzen 7 3850X и 3750X Независимые эксперты поделились в социальных сетях информацией, согласно которой компания AMD готовит к выпуску новые процессоры Ryzen 7 3850X и 3750X.

Футбол Экс-футболист харьковского «Металлиста» покончил с собой Бывший футболист харьковского "Металлиста" сербский форвард Милян Мрдакович покончил с собой, сообщается на официальном сайте футбольного клуба "Войводина".

Армия и оружие «Российские» МиГ-29 в Ливии признали белорусскими Замеченные на спутниковых снимках в Ливии истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства могли быть куплены ОАЭ у Белоруссии, пишет The Drive, ссылаясь на распространяемые в соцсетях материалы. 136

Политика МИД: Обвинения США против РФ по «открытому небу» вызывают хохот Обвинения США в адрес Москвы, что российская сторона использовала полеты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений "вызывают хохот", заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в эфире на "Первом канале". 198