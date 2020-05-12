Ранее Бузовчук-Прозорова разместила в одной из групп в соцсети «ВКонтакте» резкий комментарий по поводу радости жителей из-за слов президента Владимира Путина о выплатах на детей в возрасте от 3 до 15 лет.

с чего всё началось

Исполняющая обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидия Бузовчук отстранена от должности после размещения в социальной сети комментария об оказании помощи семьям с детьми, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации района.

В Саратовской области чиновницу отстранили за неподобающий комментарий в соцсети

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