Число заболевших коронавирусом в Саратовской области за сутки не снижается уже несколько дней. Так, по данным на 3 июня, в регионе зарегистрировано 94 лабораторно подтвержденных новых случая инфицирования. А общее количество заболевших COVID-19 составляет 3363 человек.

В Саратовской области коронавирус подтвердился у 94 человек за сутки

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