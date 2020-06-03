Здоровье
Московский КомсомолецВ Саратовской области коронавирус подтвердился у 94 человек за сутки
Число заболевших коронавирусом в Саратовской области за сутки не снижается уже несколько дней. Так, по данным на 3 июня, в регионе зарегистрировано 94 лабораторно подтвержденных новых случая инфицирования. А общее количество заболевших COVID-19 составляет 3363 человек.
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Общество
В МЧС нашли решение по ликвидации ЧП в Норильске
В МЧС нашли решение по ликвидации ЧП в Норильске, где произошёл разлив нефтепродуктов из-за аварии на ТЭЦ-3.
RT на русском 02:07
Футбол
«Айнтрахт» обыграл «Вердер» в матче Бундеслиги
В матче 24-го тура немецкой Бундеслиги франкфуртский «Айнтрахт» одержал выездную победу над бременским «Вердером».
RT на русском вчера в 16:50
Общество
Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма
Российская газета вчера в 08:25
Происшествия
Трехлетняя девочка выпала из окна 12 этажа на улице Вавиловых
Инцидент произошел около 22:30. Трехлетняя девочка выпала из окна 12 этажа.
Невские Новости 02:16
Экономика
«Тинькофф» заключил крупнейшую в России сделку по аренде офисов
В прошлом году крупнейшую сделку по аренде офисов заключил «Ростелеком».
РБК 02:51
Политика
ЦИК объяснил, почему за поправки в Конституцию невозможно агитировать
Закон о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предусматривает агитацию, только информирование граждан, заявила в разговоре с РБК член Центризбиркома Майя Гришина.
ЗакC.Ру вчера в 03:15
Общество
Коронавирусная инфекция не подтвердилась у губернатора Курской области
Старовойт перешел на удаленный режим работы и сдал тест на коронавирусную инфекцию в среду, после подтверждения заражения у первого заместителя губернатора Станислава Набоко.
ТАСС 02:52
Армия и оружие
Четвертый спутник включился в космическую систему «Купол»
Отмечается, что единая космическая система «Купол» доведена до минимального штатного состава после запуска четвертого комического аппарата 22 мая.
REGNUM 02:21
Шоу-бизнес
Дэниел Рэдклифф рассказал об отношениях с коллегами по «Гарри Поттеру»
Исполнитель роли Гарри Поттера в киносаге о школе волшебства Хогвартс Дэниел Рэдклифф рассказал об отношениях с Рупертом Гринтом и Эммой Уотсон - своими коллегами по съемочной площадке.
Газета.Ru вчера в 03:39
Армия и оружие
Россия определила четыре случая применения ядерного оружия
При необходимости президент России может проинформировать военно-политическое руководство других стран и международные организации о готовности применить ядерное оружие, о решении его использовать или о факте его применения.
РБК 02 июня в 10:11
Общество
Россиян ждут две короткие рабочие недели в июне
Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях в июне — в связи с празднованием Дня России и проведением парада Победы.
РИА Новости 02:53
Общество
Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса
Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
Технологии
Названы основные признаки прослушки смартфонов
Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
REGNUM 02:01
Политика
Свердловские депутаты отказали в доверии Путину
Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
Космос
Российская деталь обеспечила успешную состыковку Crew Dragon с МКС
Эксперт в области космонавтики Вадим Лукашевич заявил, что компания Илона Маска SpaceX применила в своем корабле Crew Dragon российские детали.
Газета.Ru 01:13
Происшествия
В Оренбуржье после изъятия детей из семьи возбудили дело
Следователи Оренбургской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ по факту изъятия четырех детей из многодетной семьи.
Российская газета 02:45
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Введение карантина в Швеции могло бы не допустить такого высокого уровня смертности в стране, заявил в среду, 3 июня, главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл.
Известия вчера в 12:20
Культура
Цекало заявил, что компании Netflix невыгоден бизнес в России
Российский шоумен и продюсер Александр Цекало заявил, что стриминговый сервис Netflix не видит выгоды в работе на российском рынке.
News.ru вчера в 07:43
Происшествия
В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников
В городе Учжоу на юге Китая около 20 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на группу школьников.
Российская газета 00:09
Политика
Лондон: полиция на коленях и отступает под натиском толпы
Rusvesna.su 01:25
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Авто
Обновленный Hyundai Santa Fe презентовала компания
Hyundai Motor Company представила дизайн своего нового Santa Fe, демонстрируя харизматический стиль и дополнительные функции, которые делают автомобиль идеальным для семейных приключений.
Тарантас Ньюс 02 июня в 23:51
Общество
В Швеции предлагают «пожизненную» вакансию без рабочих обязанностей
В Швеции появилась вакансия, на которую можно устроиться до конца жизни и не работать. Об этом сообщает Шведское радио.
Газета.Ru вчера в 12:06
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
Здоровье
В Киеве за сутки зафиксировали 77 случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев коронавируса в Киеве за сутки выросло на 77, до 3210, еще 93 человека выздоровели, всего выздоровели уже 849 человек, сообщил в четверг мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 02:09
Происшествия
В Красноярске обнаружили автомобиль напавших на инкассаторов
В управления МВД по региону заявили, что сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, в котором передвигались злоумышленники, совершившие нападение на инкассаторов.
Газета.Ru вчера в 23:46
Общество
Ещё 3061 пациент выздоровел в Москве после коронавируса
Ещё 3061 пациент выздоровел в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 94 715, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
RT на русском 02:27
Гаджеты
Apple заблокировала iPhone, украденные во время погромов в США
В США на фоне беспорядков мародеры продолжают грабить малые и крупные компании по всей стране.
Pravda.Ru 02 июня в 09:45