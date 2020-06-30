Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксВТБ увеличил сумму кредита ипотеки со ставкой 6,5%

Банк ВТБ с 30 июня увеличил размер максимально возможной суммы кредита по льготной программе ипотеки со ставкой 6,5% годовых до 12 млн рублей, сообщили во вторник в пресс-службе банка.
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