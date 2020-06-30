Экономика
Новый Калининград.RuМишустин увеличил максимальную сумму льготной ипотеки
Максимальная сумма кредита для жителей регионов России увеличена с 3 млн до 6 млн рублей, для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — с 8 млн до 12 млн рублей. Ранее расширить программу льготной ипотеки предложил президент Владимир Путин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 10:45, Ашберн
Происшествия
На территории храма в Ленобласти нашли останки связанного человека
Российская газета 05:22
Общество
Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Москве превысила 48%
Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Москве на 16:00 мск составила 48,73%.
РБК 09:19
Политика
Комиссия Думы проверяет на соответствие закону публикацию «Медузы» о Ржевском мемориале
Пискарев добавил, что в настоящее время правоохранительные органы по инициативе комиссии проверяют более ранние публикации "Медузы" о распространении в России коронавирусной инфекции.
ТАСС 06:34
Общество
США ограничили доступ странам Европы к препарату от коронавируса
США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 10:34
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости вчера в 07:29
Политика
Бывший канцлер ФРГ прокомментировал санкции по «Северному потоку – 2»
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров «Роснефти» и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер заявил, что готовящиеся санкции США против «Северного потока – 2» являются намеренным расторжением трансатлантического партнерства.
Известия 00:10
Происшествия
Коронавирус вызвал у мужчины мучительную четырехчасовую эрекцию
По словам доктора Мириам Ламамри (Myriam Lamamri), заболевание COVID-19 вызвало у мужчины тромбоз, который, в свою очередь, заставил приапизм проявиться.
Lenta.ru 09:39
Шоу-бизнес
Скончался актер Виктор Проскурин
Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда.
Интерфакс 09:25
Общество
Россиянин открыл новую туманность при помощи самодельного телескопа
Астрономическим открытием Борисова стала переменная туманность в созвездии Цифея. Ранее науке новый космический объект известен не был.
Вести.Ru 09:58
Авто
Новый кроссовер Suzuki XL6 выходит на мировой рынок
Компания Suzuki выводит свой новый трехрядный вседорожник XL6 на глобальный рынок, и уже в нынешнем году он будет доступен в Китае, ЮАР и в большинстве стран АСЕАН.
Picsnews.net вчера в 02:24
Политика
Центризбирком начал публиковать предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции
Центризбирком начал публиковать предварительные итоги голосования по поправкам к Конституции.
Эхо Москвы 10:02
Происшествия
Истребитель F-16CM разбился на авиабазе в США
Истребитель F-16CM потерпел крушение на базе ВВС США в Южной Каролине. Пилот боевой машины погиб, сообщает Fox News.
Вести.Ru 09:24
Происшествия
По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках
Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru вчера в 06:34
Политика
У посольства РФ в Киеве сожгли российский флаг
Около посольства РФ в столице Украины сожгли российский флаг. Об этом сообщили в пресс-службе диппредставительства.
Русская Планета 07:02
Футбол
«Уфа» и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России
Футболисты "Уфы" и казанского "Рубина" сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата России. Матч в Уфе завершился со счетом 0:0.
РИА Новости 10:05
Музыка
Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube
Количество просмотров клипа южнокорейской группы Blackpink на песню How You Like That превысило предыдущий рекорд K-Pop-коллектива BTS по числу просмотров на YouTube.
Известия вчера в 19:38
Шоу-бизнес
Дана Борисова назвала звезд, страдающих от наркотической зависимости
Anatoly Lomokhov / Global Look Press Российская телеведущая Дана Борисова в интервью YouTube-шоу депутата Виталия Милонова назвала знаменитостей, которые якобы страдают от наркотической и алкогольной зависимости.
РЕН ТВ 07:09
Гаджеты
Смартфоны Redmi получили обновление до MIUI 12
Китайская компания Xiaomi начинает распространять стабильную версию MIUI 12 для своих первых смартфонов.
Evo-rus.com вчера в 09:39
Политика
Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией
В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru 09:44
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
ToDay News Ufa 07:40
Общество
Коронавирусу предложили противопоставить «три Т»
Стратегию "три Т" предложил реализовать директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
Вести.Ru 05:24
Политика
Депутат Европарламента назвал ритуалом протест Украины на визит в Крым
Глава делегации европейский политиков и экспертов, депутат Европарламента Тьерри Мариани в среду, 1 июля, заявил, что протест Украины на визит в Крым стал уже неким ритуалом.
Известия 09:50
Общество
Какую минимальную пенсию можно получать в Кировской области?
Минимальный размер пенсии пенсионера приравнен к его прожиточному минимуму, установленному в регионе его проживания.
Свойкировский.рф 07:54
Авто
Kia представила седан Kia K5 нового поколения для рынка США
Новая KIA K5, ныне известная в России под именем Optima, вышла на североамериканский рынок.
Автоновости дня 06:32
Политика
Аксенов напомнил о «пророческом ролике» о Крыме с участием Зеленского
Глава Крыма Сергей Аксенов напомнил о поправке к Конституции РФ о запрете отчуждения территории страны и разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" ролик студии "Квартал 95" с участием Владимира Зеленского, в котором ему свыше рекомендовано забыть о полуострове.
РИА Новости 09:37
Происшествия
Открытое горение в ангаре в Красногорске ликвидировано
Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре с покрышками и мусором в деревне Гольево в подмосковном Красногорске.
ТАСС 10:26