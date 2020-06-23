Коронавирус

Kursk.comKursk.comВ Саратовской области открывают фитнес-центры и пляжи

О смягчении ограничительного режима сообщил во вторник, 23 июня губернатор Саратовской области Валерий Радаев в рамках заседания координационного совета по предупреждению распространения коронавируса.
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В Саратовской области пообещали «поэтапное снятие ограничений»

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Радаев объявил об открытии пляжей и фитнес-центров в Саратовской области

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О готовности открыться Роспотребнадзору сообщили 10 саратовских пляжей

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В Роспотребнадзоре рекомендовали мэру Саратова закупаться масками для школ и расставлять парты с учетом социальной дистанции

Версия-Саратов11:52

Ольга Кожанова: «Пляжи без разрешительных документов открыты не будут»

Взгляд-инфо11:33

В Саратовской области отменили режим самоизоляции, открываются пляжи, фитнес-клубы

Саратов 2411:13
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Общество

Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
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Экономика

«Яндекс» и Сбербанк объявили о прекращении партнерства

Москва, 24 июня 2020, 00:08 — REGNUM Российская интернет-компания «Яндекс» и крупнейший российский банк — Сбербанк объявили о прекращении партнерства по сервисам «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
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Общество

Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
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Наука

Памятник эпохи неолита нашли вблизи Стоунхенджа

Археологи обнаружили памятник эпохи неолита недалеко от Стоунхенджа. Об этом 22 июня сообщается на сайте Phys.org.
Известия вчера в 22:45
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Происшествия

Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»

РИА Новости 12:33
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
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Происшествия

В Ленобласти арестовали экс-депутата, стрелявшего по людям в лодке

Приозерск, Ленинградская область, 23 июня 2020, 12:42 — REGNUM Приозерский районный суд Ленинградской области избрал меру пресечения в отношении бывшего муниципального депутата из Санкт-Петербурга Ильи Русинова, выстрелившего из ружья по людям в лодке, которые якобы слишком близко подплыли к его дачному участку.
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Армия и оружие

Командующему ЮВО присуждено звание генерала армии

Александр Дворников стал первым командующим округом, имеющим звание генерала армии. Ему также присуждено звание Героя Российской Федерации.
ТК Звезда 18:23
Политика

В Кремле перечислили иностранных гостей парада Победы в Москве

Как подчеркнул Песков, руководство России понимает, что по ряду причин некоторые лидеры не смогут присутствовать на параде Победы в Москве.
Известия 08:20
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Кино

Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова

Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
Evo-rus.com 03:45
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Политика

РФ и Венгрия могут подписать новое газовое соглашение в 2021 году

В настоящее время Венгрия имеет договоренности с "Газпромом" о поставках 4,2 миллиарда кубометров газа в период с октября 2020 по октябрь 2021 года По итогам 2019 года поставки в Венгрию составили 10,522 миллиарда кубометров, в первом квартале 2020 года - 1,238 миллиарда кубометров.
РЕН ТВ 18:37
Энергетика

В России подорожал бензин на АЗС

Средние розничные цены на бензин марки АИ-95 за период с 15 по 19 июня по сравнению с предыдущей неделей выросли почти на 0,5% до 46,28 рубля за литр, а на бензин марки АИ-92 за тот же период выросли на 0,4% до 42,98 рубля за литр.
Российская газета вчера в 06:02
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Общество

Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин

«Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт»,— говорится в сообщении Henley & Partners.
Коммерсантъ 10:02
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК 10:38
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru 12:01
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Футбол

«Моим белым братьям и сёстрам». Кевин-Принс Боатенг опубликовал статью о расизме

CT news 16:26
Футбол

«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»

Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).
Спорт-Экспресс вчера в 18:49
Шоу-бизнес

Дмитрий Исхаков подтвердил, что расстался с Полиной Гагариной

Ряд СМИ сообщал, что Исхаков и Гагарина с прошлого года не живут вместе. Сейчас фотограф наконец подтвердил информацию.
Время Пресс вчера в 08:59
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Футбол

«Ювентус» согласовал с «Барселоной» трансфер Артура за € 80 млн

Чемпионат 11:21
Политика

Пушков оценил заявление Украины о долгах России за флот в Крыму

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление замглавы МИД Украины Василия Бондара о том, что Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов за размещение Черноморского флота в Крыму.
RT на русском 17:58
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку

Известия 18:15
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Происшествия

Адвокат опроверг сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев опроверг во вторник, 23 июня, ранее появившуюся в одном из Telegram-каналов и растиражированную СМИ информацию о том, что актеру поставили диагноз «хронический алкоголизм».
Известия 04:57
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Политика

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин ориентировочно обратится к россиянам 23 июня после 15 часов.
ГТРК Марий Эл 07:20
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Политика

Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста Габунии в адрес Путина

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова грузинского журналиста Георгия Габунии, который недавно в очередной раз оскорбил президента России Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:59
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Экономика

Акции «Яндекса» снова обновили исторический максимум

Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже вновь достигла рекордного показателя, свидетельствую биржевые данные.
Rambler News Service 13:23
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Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
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Шоу-бизнес

Харламов и Асмус объявили о разводе

Актриса Кристина Асмус и шоумен, комик Гарик Харламов объявили о разводе после восьми лет брака, решение не было спонтанным, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 11:42
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Общество

Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости 10:19
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Футбол

Валерий Газзаев может возглавить ЦСКА

Бывший главный тренер московского ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев может вернуться в армейский клуб.
Деловое.ТВ 13:26
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Армия и оружие

Были названы способности российского боевого лазера «Пересвет»

Военные эксперты назвали возможности, на которые способен новый российский боевой лазер «Пересвет».
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Валерий Васильевич Радаев
Российский политик
Российский политик. Губернатор Саратовской области с 5 апреля 2012. Председатель Саратовской областной думы с 12 декабря 2007 по 5 апреля 2012.
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