Коронавирус

Kursk.comKursk.comВ Саратовской области открывают фитнес-центры и пляжи

О смягчении ограничительного режима сообщил во вторник, 23 июня губернатор Саратовской области Валерий Радаев в рамках заседания координационного совета по предупреждению распространения коронавируса.
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Валерий Васильевич Радаев
Российский политик
Российский политик. Губернатор Саратовской области с 5 апреля 2012. Председатель Саратовской областной думы с 12 декабря 2007 по 5 апреля 2012.
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