О смягчении ограничительного режима сообщил во вторник, 23 июня губернатор Саратовской области Валерий Радаев в рамках заседания координационного совета по предупреждению распространения коронавируса.

В Саратовской области открывают фитнес-центры и пляжи

Общество Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы. 24

Происшествия В Петербурге арестовали напавших на уличных музыкантов Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу двоих напавших на уличных музыкантов, ещё двоим был назначен домашний арест. 29

Шоу-бизнес Муж Гагариной впервые прокомментировал слухи о разводе Фотограф Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал слухи о разводе с певицей Полиной Гагариной, подтвердив, что они больше не живут вместе. 27

Космос Лучшее за день. 22 июня Включение гамильтоновой динамики избавило нейросеть от «слепоты к хаосу» — неспособности предсказывать или реагировать на беспорядок в системе.

Экономика «Яндекс» и Сбербанк объявили о выходе из партнерства "Яндекс" и Сбербанк поздно вечером во вторник объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк — долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах". 166

Политика Трамп предложил назвать коронавирус «Ухань» или «Кунг-флю» Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова акцентировал внимание на том, что вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае. 9

Общество Путин предложил повысить ставку НДФЛ для богатых Еще в 2018 году власти предлагали увеличить ставку НДФЛ для россиян, которые ежегодно зарабатывают около 7 млн. рублей. 2,5K

Общество В штате Вашингтон введут обязательное ношение масок Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли объявил, что с пятницы ношение маски станет обязательным для жителей штата. 3

Армия и оружие Подводную лодку «Ростов-на-Дону» отправили на ремонт При прохождении проливных зон подводные лодки Черноморского флота, как и все надводные корабли и суда обеспечения, действуют в строгом соответствии с международным правом. 2

Политика Саакашвили предрек Украине голод из-за кризиса Глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины, экс-губернатор Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Украина находится под угрозой голода. 45

Общество Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет "В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе. 4,2K

Политика ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа. 753

Общество Опубликованы детские фотографии дочерей Путина Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина. 16