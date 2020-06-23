Коронавирус
Kursk.comВ Саратовской области открывают фитнес-центры и пляжи
О смягчении ограничительного режима сообщил во вторник, 23 июня губернатор Саратовской области Валерий Радаев в рамках заседания координационного совета по предупреждению распространения коронавируса.
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О готовности открыться Роспотребнадзору сообщили 10 саратовских пляжей
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В Саратовской области отменили режим самоизоляции, открываются пляжи, фитнес-клубы
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