Коронавирус

REGNUMREGNUMВ Саратовской области отменяется пропускной режим

В Саратовской области с 11 июня отменяется движение по пропускам и ряд иных ограничений, при этом масочный режим сохраняется. Соответствующее постановление подписано председателем регионального правительства Александром Стрелюхиным.
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В Саратовской области остаются под запретом пляжи и рестораны, но открывают бани и кладбища

Четвертая Власть02:06

Самоизоляция в Саратовской области продолжается

Saratovnewsвчера в 15:05

Документ: В Саратовской области отменили пропускной режим, самоизоляция для всех и масочный режим продлятся минимум до 21 июня

FreeNews-Volgaвчера в 14:18

В Саратовской области отменят пропускной режим с 11 июня

РИА Новостивчера в 13:39

В Саратовской области открывают кладбища и сауны

Регион 64вчера в 12:36

В Саратовской области отменяют пропуска, открывают храмы, кладбища и стоматологии, но продлевают режим самоизоляции

Версия-Саратоввчера в 12:18

В Саратовской области отменен пропускной режим, открываются кладбища, бани, церкви

Репортер64вчера в 12:09
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 04:07, Ашберн
Происшествия

С начала года Ефремова 10 раз привлекали за нарушение ПДД

По данным источника в правоохранительных органах, с начала 2020 года актер Михаил Ефремов 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
Московский Комсомолец 03:58
Политика

В Нидерландах возобновились слушания по делу о сбитом Boeing MH17

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на «Европейскую правду», ни один из четырёх обвиняемых по делу о крушении MH17 в небе над Донбассом не пришел в суд Нидерландов.
ToDay News Ufa вчера в 07:33
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Происшествия

Актер Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП

Актер театра «Современник» Иван Стебунов опроверг слухи о том, что вместе с женой находился в машине Михаила Ефремова в момент ДТП на Смоленской площади.
Взгляд.ру 03:41
Происшествия

Милонов предложил лишить Ефремова всех званий

РИА Новости 02:24
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Происшествия

В Уфе сотрудник ГИБДД оскорбил паралимпийскую чемпионку

Российская газета 01:56
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Путешествия

«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30%

Стоимость отдыха в России может увеличиться на 30% из-за повышенного спроса на внутренний туризм в связи с закрытием границ страны из-за пандемии.
ТАСС 00:39
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Футбол

Девушка Криштиану Роналду опубликовала фото в откровенном платье

Джорджина Родригес, девушка португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, поделилась новой фотографией.
Чемпионат 00:17
Политика

Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке

Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем.
REGNUM вчера в 06:52
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Здоровье

Скандальный водительский медосмотр отменили: появились подробности о получении справки с 1 июля

В ноябре прошлого года в России должны были измениться правила выдачи медсправок для водителей, но из-за возмущений граждан реформу пришлось перенести более чем на полгода.
74.ru 03:12
Авто

Представили электрический хэтчбек Fiat 500

Тремя месяцами ранее был представлен электрический Fiat 500 нового поколения в кузове кабриолет, а теперь пришла очередь хэтчбека.
Тарантас Ньюс вчера в 10:59
Происшествия

Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС вчера в 13:32
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Общество

Обрушение моста заблокировало работу Мурманского порта

По данным Мурманского управления МЧС, обрушение произошло после того, как вода подмыла насыпь опоры.
Говорит Москва 02:43
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Здоровье

Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года

Спутниковые снимки парковок больниц в китайском Ухане, где впервые зафиксировали вспышку эпидемии коронавируса, и анализ данных в интернете говорят о возможном распространении инфекции еще в августе 2019 года.
Lenta.ru 03:00
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Общество

Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Гебрейесус отметил, что рост случаев инфицирования COVID-19 наблюдается в Южной Америке, большинстве стран Африки, а также в районах Восточной Европы, Южной и Центральной Азии.
RT на русском вчера в 14:16
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Происшествия

В Ираке американский военный самолет выкатился за пределы ВПП

РИА Новости вчера в 16:59
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Политика

Путин осведомлен о снятии передачи Михалкова с эфира «России 24»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ситуации со снятием передачи Никиты Михалкова "Бесогон" с эфира "России 24", передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 06:02
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Экономика

Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий

В Государственную думу внесли законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам, пишет RT.
Моя Москва.онлайн 07 июня в 10:39
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Общество

8595 новых случаев коронавируса зарегистрировали в России за сутки

8595 новых пациентов с коронавирусом зарегистрировали в России за минувшие сутки.
Известия 03:35
Авто

До российских дилеров добралась новая Kia Optima

На парковках дилерских центров Kia в России начали появляться первые товарные экземпляры нового Kia K5, который ранее в нашей стране был известен под названием Optima.
SpeedMe 03:50
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Экономика

В Омске хотят акционировать «Тепловую компанию»

Ситуацию, сложившуюся вокруг МП «Тепловая компания», 9 июня обсудили на заседании комитета по вопросам муниципальной собственности Омского городского Совета.
Вечерний Омск. Неделя 01:42
Здоровье

В Ульяновске девушку-волонтера, умершую от рака, представят к награде

РЕН ТВ 06 июня в 10:41
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia вчера в 04:27
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Транспорт

КПВВ в Донбассе частично восстановят работу

РИА Новости 01:53
Игры

В Cyberpunk 2077 будет больше тысячи NPC с собственным распорядком дня

Представители CD Projekt RED заявили, что улучшения в дизайне уровней в Cyberpunk 2077 по сравнению с The Witcher 3 такие же сильные, как между вторым и третьим «Ведьмаками».
CyberSport.ru 01:09
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Армия и оружие

В Севастополе обсудили развитие ДОСААФ

Вести.Севастополь вчера в 09:40
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Армия и оружие

Минобороны купило три полка С-400 и четыре комплекта новейшей С-350

Концерн "Алмаз-Антей" и Минобороны заключили контракты на поставку трех полков зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и четырех комплектов ЗРС С-350 "Витязь", сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
РИА Новости 03:26
Политика

Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации".
Газета.Ru вчера в 10:51
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Экономика

Сразу две новые льготы готовят российским пенсионерам

Профильный комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендует Совету Госдумы рассмотреть законопроект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров, сообщает KONKURENT.RU.
Konkurent.ru вчера в 21:42
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Происшествия

В США задержан главарь «Ку-Клукс-Клана» за наезд на протестующих

Газета.Ru 02:35
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Гаджеты

Анонс смартфона OnePlus Z может состояться в первой половине июля

По словам инсайдеров, модель OnePlus Z будет оснащена 16-мегапиксельным селфи-модулем, который расположен в верхней части дисплея посередине.
Evo-rus.com 07 июня в 13:39
Как работают Яндекс.Новости?
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