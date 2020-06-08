Коронавирус
REGNUMВ Саратовской области отменяется пропускной режим
В Саратовской области с 11 июня отменяется движение по пропускам и ряд иных ограничений, при этом масочный режим сохраняется. Соответствующее постановление подписано председателем регионального правительства Александром Стрелюхиным.
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В Саратовской области отменен пропускной режим, открываются кладбища, бани, церкви
Репортер64вчера в 12:09
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Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Транспорт
В Москве заработали все виды проездных
С отменой режима самоизоляции и пропусков на общественном транспорте Москвы снова заработали все виды проездных билетов.
Российская газета 05:31
Здоровье
В Саратовской области рассказали о новых случаях COVID-19
Две трети новых выявленных пациентов с коронавирусом в Саратовской области болеют пневмонией, общее число заболевших этой инфекцией в регионе увеличилось до 3651, сообщил в субботу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 06 июня в 07:34
Происшествия
В отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело после ДТП
Коммерсантъ вчера в 19:25
Происшествия
В Красноярске задержали подростков за изготовление бомб
Управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении трех 14-летних подростов, подозреваемых в изготовлении взрывных устройств.
Коммерсантъ 05:25
Общество
ПФР начал выплаты опекунам инвалидов, престарелых и детей
Уточняется, что право на выплату имеют работники государственных и негосударственных организаций, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов и престарелых людей из стационарных организаций социального обслуживания, а также на временное проживание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
РИА Новости 04:28
Политика
Создана петиция против обнуления сроков Путина
На сайте Change.org появилась петиция против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Авторами петиции выступил некий комитет «Нет».
МР7.ру 07 июня в 04:53
Наука
Разработан новый метод лечения диабета первого типа
При диабете первого типа специфические типы иммунных клеток под названием «эффекторные Т-клетки» ошибочно атакуют островковые клетки в поджелудочной железе, которые продуцируют инсулин.
Rusargument 07 июня в 14:53
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
Культура
Проект «Кинопаркинг» стартует на семи площадках Подмосковья
Проект «Кинопаркинг» стартует на семи площадках Подмосковья, передает пресс-служба Минкультуры региона.
Подмосковье Сегодня 03:26
Происшествия
Основателю клиники доктора Блюма предъявили обвинение в мошенничестве
Основателю клиники доктора Блюма предъявили обвинение в мошенничестве, как сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.
РЕН ТВ 05:05
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева выпила шампанского и села за руль
Уже после вечеринки, сидя за рулем иномарки, девушка благодарила поклонников за праздник. Она запустила салют рядом с "Москва-Сити".
Комсомольская правда вчера в 18:42
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые ответил на разговоры о разводе
Супруг певицы Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал слухи о разводе, которые прозвучали в СМИ в середине мая.
Газета.Ru вчера в 06:37
Общество
В России начались проблемы с доставками посылок из-за границы
Москва, 9 июня 2020, 12:15 — REGNUM Логистические компании столкнулись с проблемами на российской таможне при доставке посылок из-за границы, сообщает 9 июня РБК со ссылкой на информацию служб доставки.
REGNUM 05:15
Общество
В Москве за сутки выявили самое низкое с 16 апреля число заразившихся
Новые 1 572 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве - это самый низкий показатель с 16 апреля.
ТАСС 04:00
Здоровье
Алтайский депутат предрекает эпидемию туберкулеза в Рубцовске
Дрюпина заявила, что проблема с закрытием противотуберкулезного диспансера в Рубцовске не была услышана «чиновниками разного уровня», хотя в городе за полгода умерли 23 человека.
Тайга.инфо 00:49
Экономика
Тинькофф запустил первый в РФ банковский сервис микроинвестирования
Тинькофф запустил первый в России банковский сервис микроинвестирования — Инвесткопилку, которая позволит копить и инвестировать одновременно.
Газета.Ru 05:00
Кино
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс рассказали о сценарии «Матрицы 4»
Голливудские актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс высоко оценили сценарий четвертой части культового фантастического боевика «Матрица», написанный Ланой Вачовски.
Культуромания вчера в 12:39
Политика
Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации".
Газета.Ru вчера в 10:51
Происшествия
Появились кадры опасного вождения Ефремова перед смертельной аварией
Перед смертельной аварией в центре Москвы заслуженный артист России Михаил Ефремов чуть не устроил еще одно ДТП.
Lenta.ru 05:03
Киберспорт
Valve вернула боковую лавку в Battle Pass для тех, кто этого хочет
Valve выпустила обновление для Dota 2. Оно вернуло в Battle Pass боковую лавку для всех, кто хочет пользоваться ей.
Cyber.sports.ru 06 июня в 15:26
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 июня
С 9 июня власти Москвы сняли бóльшую часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, — отменяются электронные пропуска, график прогулок и режим самоизоляции.
РБК 04:05
Общество
В США нашли признаки вспышки коронавируса в Ухане летом 2019 года
Учёные не считают эти признаки однозначным подтверждением эпидемии, однако полагают, что ситуация в Ухане ухудшилась ещё до декабря, когда вспышка произошла на рынке морепродуктов.
REGNUM 05:06
Кино
Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате
Сообщается, что фильм появится в прокате на территории США в январе 2021 года. По сюжету, действие фильма происходит в далеком будущем.
АБН вчера в 13:47
Технологии
МТС предложила абонентам виртуальные телефонные номера
Абоненты МТС теперь могут подключить до пяти дополнительных виртуальных номеров без явки в офис оператора и покупки sim-карт.
Ведомости вчера в 17:04
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Гебрейесус отметил, что рост случаев инфицирования COVID-19 наблюдается в Южной Америке, большинстве стран Африки, а также в районах Восточной Европы, Южной и Центральной Азии.
RT на русском вчера в 14:16
Общество
Воробьев сообщил о подготовке плана снятия ограничений в Подмосковье
До конца этой недели будет подготовлен план по дальнейшему смягчению ограничений в Подмосковье, введенных из-за коронавируса, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 04:59